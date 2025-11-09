Томск уходит под лёд: МЧС предупреждает о сильных морозах и мокром снеге

В Томской области ожидается резкое похолодание — температура воздуха в ночь на 10 ноября может опуститься до минус 23 градусов. Региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающихся морозах и возможных осложнениях в работе коммунальных систем.

По данным синоптиков, холодный фронт принесёт в регион мокрый снег, гололёд и порывы ветра до 14 метров в секунду. Непогода станет испытанием для систем энергоснабжения и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

"Возможны возникновения нарушений в системах энергоснабжения и на объектах ЖКХ", — сообщили в региональном управлении МЧС. Ведомство предупреждает, что из-за снегопада и порывистого ветра ухудшится видимость на дорогах, что повышает риск аварийных ситуаций.

Спасатели призывают жителей Томской области быть особенно осторожными, избегать длительного пребывания на улице и соблюдать правила безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Водителям рекомендуют заранее проверить техническое состояние автомобилей и выбирать безопасный скоростной режим.

Особое внимание советуют уделить пожилым людям и детям, а также животным, находящимся на улице. В муниципалитетах дежурные службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные сбои.

Для Томской области такие морозы в начале ноября не являются редкостью, однако сочетание сильного холода, ветра и гололёда делает погодные условия потенциально опасными. Метеорологи прогнозируют, что похолодание сохранится несколько дней, после чего температура постепенно вернётся к более мягким значениям.

Жителей региона просят внимательно следить за обновлениями прогнозов и сообщениями экстренных служб.