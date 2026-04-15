Экономика за рюмкой: кто из алкогольных гигантов Томска оказался в плюсе

Производители алкогольной продукции в Томской области продемонстрировали неоднозначные финансовые результаты по итогам 2025 года. Если пивоваренная отрасль укрепила позиции с ростом чистой прибыли на 12,9%, то сегменты крепкого алкоголя и виноделия столкнулись с существенным проседанием ключевых показателей. Данные отраслевой отчетности свидетельствуют о разной устойчивости компаний перед лицом рыночных вызовов и изменением потребительских предпочтений в региональном масштабе.

Рост гиганта индустрии

Компания "Томское пиво" сохраняет статус лидера рынка, демонстрируя стабильность бизнес-процессов на фоне конкурентов. Выручка предприятия за прошлый год увеличилась до 9,5 миллиарда рублей, что на 2% выше показателей 2024 года. Основным локомотивом остается продажа пива, обеспечившая 7,96 миллиарда рублей оборота, тогда как сегменты кваса и прочих напитков показали отрицательную динамику, снизившись на 12,5% и 3% соответственно.

Модернизированное предприятие сегодня объединяет производство популярных марок, таких как "Крюгер" и "Томское фирменное".

"Стабильность крупных заводских площадок напрямую зависит от способности адаптироваться к изменениям логистики и спроса. Когда мы говорим о региональных лидерах, важно учитывать их влияние на занятость и налоговые поступления. Успешные показатели таких субъектов показывают устойчивость экономики в условиях текущих вызовов. Оптимизация производственных цепочек становится первичной задачей для сохранения доли рынка". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Кризис малых площадок

Производители крепкого алкоголя в Томске столкнулись с заметным сжатием маржинальности бизнеса. Компания "Сибирь", специализирующаяся на выпуске водки, зафиксировала падение выручки на 7% до 739,3 миллиона рублей. Чистая прибыль предприятия просела более чем в два раза, составив 35,6 миллиона рублей против почти 90 миллионов годом ранее.

Подобная ситуация отражает общие сложности локальных игроков в работе с торговыми сетями и акцизной политикой. Отсутствие масштабных ресурсов делает бизнес уязвимым, что вынуждает собственников оптимизировать расходы.

Резкое падение финансовых показателей заставляет малых производителей пересматривать долгосрочные стратегии развития и инвестиционные планы.

Динамика винного сектора

Производитель вин "Кахети" завершил 2025 год с наиболее тревожными цифрами, показав снижение выручки на 31,89% до 580,26 миллиона рублей. Чистая прибыль компании упала в шесть раз, опустившись до критически низких 4,9 миллиона рублей. Узкая специализация на плодовых винах из сибирских ягод, вероятно, не выдержала общего давления на рынок алкогольной продукции.

Трудности в отрасли часто связаны с необходимостью перестройки сетей сбыта и изменением потребительских предпочтений, переориентированных на альтернативы.

Источник: данные отчетности, опубликованные на сайте NGS70. RU.

Почему упала выручка у производителей вина и водки?

Основными причинами эксперты называют рост операционных затрат, изменение акцизной политики и перераспределение спроса, при котором крупные пивоваренные заводы вытесняют меньших игроков в других нишах.