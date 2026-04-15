Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пиво
© unsplash.com by YesMore Content is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Сибирский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:29

Экономика за рюмкой: кто из алкогольных гигантов Томска оказался в плюсе

Производители алкогольной продукции в Томской области продемонстрировали неоднозначные финансовые результаты по итогам 2025 года. Если пивоваренная отрасль укрепила позиции с ростом чистой прибыли на 12,9%, то сегменты крепкого алкоголя и виноделия столкнулись с существенным проседанием ключевых показателей. Данные отраслевой отчетности свидетельствуют о разной устойчивости компаний перед лицом рыночных вызовов и изменением потребительских предпочтений в региональном масштабе.

Рост гиганта индустрии

Компания "Томское пиво" сохраняет статус лидера рынка, демонстрируя стабильность бизнес-процессов на фоне конкурентов. Выручка предприятия за прошлый год увеличилась до 9,5 миллиарда рублей, что на 2% выше показателей 2024 года. Основным локомотивом остается продажа пива, обеспечившая 7,96 миллиарда рублей оборота, тогда как сегменты кваса и прочих напитков показали отрицательную динамику, снизившись на 12,5% и 3% соответственно.

Модернизированное предприятие сегодня объединяет производство популярных марок, таких как "Крюгер" и "Томское фирменное". Подобные промышленные объекты требуют не только инвестиций в линии розлива, но и развития сопутствующей инфраструктуры. Схожие процессы обновления индустриального ландшафта наблюдаются и в других регионах, где в индустриальный гигант в Нижегородской области вкладывают миллиарды рублей для обеспечения кадрового потенциала.

"Стабильность крупных заводских площадок напрямую зависит от способности адаптироваться к изменениям логистики и спроса. Когда мы говорим о региональных лидерах, важно учитывать их влияние на занятость и налоговые поступления. Успешные показатели таких субъектов показывают устойчивость экономики в условиях текущих вызовов. Оптимизация производственных цепочек становится первичной задачей для сохранения доли рынка".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Кризис малых площадок

Производители крепкого алкоголя в Томске столкнулись с заметным сжатием маржинальности бизнеса. Компания "Сибирь", специализирующаяся на выпуске водки, зафиксировала падение выручки на 7% до 739,3 миллиона рублей. Чистая прибыль предприятия просела более чем в два раза, составив 35,6 миллиона рублей против почти 90 миллионов годом ранее.

Подобная ситуация отражает общие сложности локальных игроков в работе с торговыми сетями и акцизной политикой. Отсутствие масштабных ресурсов делает бизнес уязвимым, что вынуждает собственников оптимизировать расходы. В сложившихся реалиях любая инициатива, меняющая модель взаимодействия с государством или потребителем, ощущается крайне остро, что сопоставимо с тем, как безопасность дома важнее выгоды в Петербурге при введении новых штрафов за переустройство площадей.

Резкое падение финансовых показателей заставляет малых производителей пересматривать долгосрочные стратегии развития и инвестиционные планы.

Динамика винного сектора

Производитель вин "Кахети" завершил 2025 год с наиболее тревожными цифрами, показав снижение выручки на 31,89% до 580,26 миллиона рублей. Чистая прибыль компании упала в шесть раз, опустившись до критически низких 4,9 миллиона рублей. Узкая специализация на плодовых винах из сибирских ягод, вероятно, не выдержала общего давления на рынок алкогольной продукции.

Трудности в отрасли часто связаны с необходимостью перестройки сетей сбыта и изменением потребительских предпочтений, переориентированных на альтернативы. Пока владельцы винодельческих заводов ищут новые каналы продаж, другие отрасли регионального рынка также вынуждены подстраиваться под новые графики, например, как происходит в случаях, где в Нижегородской области меняется график движения всех видов транспорта. Даже проблемы, связанные с доступом к базовым услугам, требуют внимания, будь то роскошь в СНТ из-за цен на интернет или запуск специальных автобусных маршрутов.

Источник: данные отчетности, опубликованные на сайте NGS70. RU. На ситуацию также влияет общая динамика поставок сырья и логистические издержки, которые, как отмечают эксперты вроде Николая Беспалова в смежных отраслях, существенно перекраивают привычный уклад распределения товаров.

Почему упала выручка у производителей вина и водки?
Основными причинами эксперты называют рост операционных затрат, изменение акцизной политики и перераспределение спроса, при котором крупные пивоваренные заводы вытесняют меньших игроков в других нишах.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Виртуальная реальность и дни беременных: как новшества улучшат роды в Томской области 07.04.2026 в 11:53

В Томской области внедрили нововведения для комфорта беременных мам, включая VR-очки и арт-терапию, чтобы сделать роды более приятными.

Читать полностью » Семейная касса пополнилась: новые правила начислений меняют баланс пособий в Томской области 07.04.2026 в 11:52

В Томской области обновили методику начисления выплат, введя более строгие критерии для оценки достатка и определения степени нуждаемости каждой семьи.

Читать полностью » Хищник из пустыни держит в страхе Сибирь: южные клещи-преследователи выходят на охоту за людьми 07.04.2026 в 11:44

Слухи о появлении в северных лесах гигантских паукообразных, способных часами преследовать жертву, заставили жителей регионов всерьез опасаться за свою жизнь.

Читать полностью » Дороги станут дружелюбнее к путникам: придорожный сервис в Сибири ждёт масштабная перезагрузка 06.04.2026 в 15:13

В Красноярске обсудили амбициозный план по развитию сибирских просторов, однако на пути к росту туристического потока встал критический дефицит сотрудников.

Читать полностью » Гагарин и Королёв возвращаются в Сибирь: история великих открытий ожила на центральных улицах 06.04.2026 в 15:09

В городском сквере Красноярска расположилась уникальная площадка, где история покорения орбит пересекается с редкими кадрами, доступными теперь каждому прохожему.

Читать полностью » Холодная вода кормит регион: сибирские водоёмы внезапно стали приносить рекордные уловы ценной рыбы 06.04.2026 в 15:06

Сибирские водоёмы показывают аномальную продуктивность, а смена лидера среди регионов-производителей открывает новую главу в истории местного рыбоводства.

Читать полностью » ТЭЦ и многоэтажки под крылом: Новосибирск стал заповедником для скоростных хищников 06.04.2026 в 15:04

Жильцы новосибирского многоквартирного дома оказались в центре удивительного соседства, вынуждающего людей подстраиваться под нужды редких крылатых хищников.

Читать полностью » Машинист уходит в блокчейн: новосибирская подземка доверяет судьбу рейсов цифровому разуму 06.04.2026 в 14:59

В системе подземных перевозок внедряют программный комплекс, способный радикально изменить привычный алгоритм взаимодействия диспетчера и локомотивных бригад.

Читать полностью »

Новости
Общество
Штурм русского языка: как сменить панику на четкий план действий перед ЕГЭ за два месяца
Питомцы
В 16 регионах России зафиксированы очаги бешенства: статистика отказов от вакцинации
Авто и мото
Ловушки для неопытных продавцов: как не стать жертвой перекупов на вторичном рынке
Спорт и фитнес
Между комфортом и результатом: какой тренажер действительно стоит покупать для тренировок дома
Общество
Хотели сделать — и забыли: мозг может блокировать действия по неожиданной причине
Красота и здоровье
Мода на купальники резко сменила курс: пляжный образ собирают по новым правилам
Питомцы
Хвостатый сапер с золотой медалью: как грызун стал национальным героем в Камбодже
Питомцы
Телепередачи для питомцев набирают популярность: эффект оказался не тем, что ждали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet