Биолог Михаил Краснов рассказал о правильной подкормке растений, подчеркнув важность регулярного внесения удобрений для поддержания активного роста и плодоношения. Подкормка важна для питания растений, особенно на бедных почвах, и помогает им сопротивляться непогодам, сообщает Вечерняя Москва.
Особенно это касается долгосрочных культур, требующих троекратной подкормки. Краснов выделил различные виды подкормок, включая жидкие, сухие, минеральные и органические. Он утверждает, что важно учитывать индивидуальные нужды каждой культуры, как, например, потребность корнеплодов в калии, пасленовых в фосфоре и капусты в разнообразных питательных элементах.
Подкормки должны соответствовать стадиям роста растений, от начала вегетации до плодоношения.
Фото: commons.wikimedia.org/Алёна Синичкина (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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