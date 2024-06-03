Биолог Михаил Краснов рассказал о правильной подкормке растений, подчеркнув важность регулярного внесения удобрений для поддержания активного роста и плодоношения. Подкормка важна для питания растений, особенно на бедных почвах, и помогает им сопротивляться непогодам, сообщает Вечерняя Москва.

Особенно это касается долгосрочных культур, требующих троекратной подкормки. Краснов выделил различные виды подкормок, включая жидкие, сухие, минеральные и органические. Он утверждает, что важно учитывать индивидуальные нужды каждой культуры, как, например, потребность корнеплодов в калии, пасленовых в фосфоре и капусты в разнообразных питательных элементах.

Подкормки должны соответствовать стадиям роста растений, от начала вегетации до плодоношения.

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