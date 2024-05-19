Биолог Михаил Краснов порекомендовал использовать для томатов плодородные супесчаные и суглинистые грунты, которые хорошо удерживают влагу, но при этом обладают высокой воздухопроницаемостью. Очень важно сбалансировать органические и минеральные вещества в почве, обогащая её азотом в период роста растений и фосфором в период бутонизации и цветения. Калий, магний, кальций и другие элементы также важны для полноценного развития томатов, сообщает Вечерняя Москва.
Для томатов, выращиваемых в открытом грунте, почва должна быть подготовлена иначе, включая добавление перегноя, компоста, биогумуса, а также различных минеральных удобрений. Особое внимание уделяется использованию рыбной муки, которая обогащает почву важными микроэлементами и способствует лучшему росту и развитию томатных растений.
Фото: commons.wikimedia.org/CosyCobra (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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