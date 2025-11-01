Почему помидоры болеют чаще, чем огурцы: тайна влажности и света
Выращивание томатов — дело хлопотное, и даже опытные дачники сталкиваются с болезнями растений. Некоторые из них развиваются из-за ошибок в уходе, другие — из-за грибков, вирусов и бактерий. Чтобы сохранить урожай, важно уметь вовремя распознать симптомы и принять меры.
"Для хорошего урожая летом необходимо ухаживать за ростками, поливать их и подкармливать, следить за состоянием листьев", — напоминают агрономы.
Виды заболеваний томатов
Все болезни помидоров делятся на две большие группы — неинфекционные и инфекционные.
Неинфекционные болезни
Такие нарушения (например, аутогенный некроз или эдема) возникают из-за неправильного ухода: переизбытка влаги, нехватки света, резких перепадов температуры. Они не передаются другим растениям и легко устраняются корректировкой условий выращивания.
Инфекционные болезни
Инфекционные заболевания быстро распространяются и могут уничтожить весь урожай. Они делятся на три типа:
-
Грибковые - фитофтороз, альтернариоз, мучнистая роса, кладоспориоз.
-
Вирусные - вирус табачной мозаики, стрик.
-
Бактериальные - бактериальное увядание и бактериальная пятнистость.
Первые признаки заражения легко заметить по листьям.
Как понять, что томаты заболели
Если у растения появились следующие симптомы, пора действовать:
-
на листьях видны бурые, серые или белые пятна;
-
появляется налёт или наросты;
-
листья желтеют, сворачиваются или опадают;
-
стебли темнеют и покрываются кольцами;
-
цвет листа становится бледным, рост растения замедляется.
Разберём самые распространённые болезни подробнее.
Фитофтороз: главный враг дачников
Фитофтороз поражает томаты как в открытом грунте, так и в теплице. Болезнь начинается с нижних листьев, соприкасающихся с землёй: на них появляются бурые пятна, затем они поднимаются выше и переходят на плоды. На обратной стороне листьев образуется пушистый белый налёт.
"Фитофтора может уничтожить целое поле за несколько дней", — предупреждает Олеся Стражнова, агроном-овощевод.
Заболевание активно развивается при прохладной и влажной погоде. Чтобы защитить растения:
-
опрыскивайте их фунгицидами;
-
удаляйте заражённые листья;
-
не сажайте помидоры рядом с картофелем, который также подвержен фитофторе;
-
проветривайте теплицу и поливайте только под корень, утром.
Существуют устойчивые сорта: "Бувена", "Баргузин", "Бабушкин гостинец", "Заповедный".
Кладоспориоз (бурая пятнистость)
Чаще всего болезнь поражает тепличные томаты. Сначала страдают нижние листья: на их обратной стороне появляются светло-зелёные пятна, которые со временем становятся тёмно-бурыми с серым налётом. На верхней стороне листа образуются жёлтые участки. Если не принять мер, листья засыхают, и грибок распространяется на соседние растения.
"При появлении кладоспориоза важно снизить влажность воздуха ниже 85% и обработать растения фунгицидами", — советует Олеся Стражнова, агроном.
Споры грибка могут сохраняться в почве до года, поэтому инструменты и теплицу нужно тщательно дезинфицировать.
Устойчивые сорта: "Гаргамель", "Зимняя вишня", "Эльф".
Мучнистая роса
Грибковое заболевание, которое особенно активно развивается в тёплых и влажных теплицах.
"На листьях появляются пятна и характерный белый налёт, позже они желтеют и опадают", — объясняет агроном и фермер Ольга Калинина.
В зависимости от возбудителя болезнь может проявляться по-разному:
-
гриб Leveillula вызывает разноцветные пятна и налёт на нижней стороне листа;
-
гриб Oidium - белёсые пятна сверху и мучнистый налёт по всей поверхности.
Для лечения используют фунгициды на основе серы, а также поддерживают вентиляцию в теплице.
К устойчивым сортам относятся: "Дубок", "Белый налив", "Фараон", "Лезгинка".
Альтернариоз (сухая пятнистость)
Эта болезнь может поразить растения в любой стадии роста. Сначала появляются тёмно-коричневые пятна с жёлтым ореолом на листьях и стеблях, затем — кольцевидные поражения у основания растения. Пятна увеличиваются, и поражённые участки покрываются бархатистым налётом. Без лечения заболевание распространяется на плоды.
Возбудитель живёт в почве и растительных остатках до года, особенно часто развивается после дождей и при повреждении стеблей.
Фунгициды малоэффективны, поэтому основной способ защиты — профилактика: соблюдение севооборота, рыхление, удаление старой ботвы.
Менее подвержены болезни сорта "Волшебная арфа", "Бычье сердце", "Чёрный принц".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: слишком плотная посадка рассады.
Последствие: плохая вентиляция и распространение грибка.
Альтернатива: соблюдать расстояние между кустами — не менее 40 см.
• Ошибка: полив по листьям.
Последствие: влажность и развитие спор грибков.
Альтернатива: поливать утром, строго под корень.
• Ошибка: использовать заражённые семена.
Последствие: заболевание с первых дней роста.
Альтернатива: перед посевом замачивать семена в растворе марганцовки или биофунгицида.
Как защитить томаты
-
Выбирайте устойчивые сорта. Они легче переносят грибковые инфекции.
-
Проветривайте теплицы. Избыток влаги — главный союзник болезней.
-
Удаляйте нижние листья и сорняки для улучшения циркуляции воздуха.
-
Мульчируйте почву, чтобы влага не попадала на листья.
-
Проводите профилактические опрыскивания биопрепаратами или раствором меди.
Плюсы и минусы фунгицидов
|Плюсы
|Минусы
|Быстро останавливают развитие грибка
|Требуют строгого соблюдения дозировок
|Эффективны при массовом заражении
|Нельзя использовать за 20 дней до сбора урожая
|Совместимы с профилактикой
|При злоупотреблении снижают иммунитет растений
Мифы и правда
• Миф: фитофтору можно остановить народными средствами.
Правда: чесночный настой или зольный раствор помогают только на ранних стадиях.
• Миф: болезни не передаются через почву.
Правда: многие грибы и бактерии сохраняются в грунте до нескольких лет.
• Миф: теплица защищает от инфекций.
Правда: без проветривания теплица создаёт идеальные условия для грибков.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru