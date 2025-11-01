Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 22:19

Почему помидоры болеют чаще, чем огурцы: тайна влажности и света

Названы основные заболевания томатов и способы защиты урожая

Выращивание томатов — дело хлопотное, и даже опытные дачники сталкиваются с болезнями растений. Некоторые из них развиваются из-за ошибок в уходе, другие — из-за грибков, вирусов и бактерий. Чтобы сохранить урожай, важно уметь вовремя распознать симптомы и принять меры.

"Для хорошего урожая летом необходимо ухаживать за ростками, поливать их и подкармливать, следить за состоянием листьев", — напоминают агрономы.

Виды заболеваний томатов

Все болезни помидоров делятся на две большие группы — неинфекционные и инфекционные.

Неинфекционные болезни

Такие нарушения (например, аутогенный некроз или эдема) возникают из-за неправильного ухода: переизбытка влаги, нехватки света, резких перепадов температуры. Они не передаются другим растениям и легко устраняются корректировкой условий выращивания.

Инфекционные болезни

Инфекционные заболевания быстро распространяются и могут уничтожить весь урожай. Они делятся на три типа:

  • Грибковые - фитофтороз, альтернариоз, мучнистая роса, кладоспориоз.

  • Вирусные - вирус табачной мозаики, стрик.

  • Бактериальные - бактериальное увядание и бактериальная пятнистость.

Первые признаки заражения легко заметить по листьям.

Как понять, что томаты заболели

Если у растения появились следующие симптомы, пора действовать:

  • на листьях видны бурые, серые или белые пятна;

  • появляется налёт или наросты;

  • листья желтеют, сворачиваются или опадают;

  • стебли темнеют и покрываются кольцами;

  • цвет листа становится бледным, рост растения замедляется.

Разберём самые распространённые болезни подробнее.

Фитофтороз: главный враг дачников

Фитофтороз поражает томаты как в открытом грунте, так и в теплице. Болезнь начинается с нижних листьев, соприкасающихся с землёй: на них появляются бурые пятна, затем они поднимаются выше и переходят на плоды. На обратной стороне листьев образуется пушистый белый налёт.

"Фитофтора может уничтожить целое поле за несколько дней", — предупреждает Олеся Стражнова, агроном-овощевод.

Заболевание активно развивается при прохладной и влажной погоде. Чтобы защитить растения:

  • опрыскивайте их фунгицидами;

  • удаляйте заражённые листья;

  • не сажайте помидоры рядом с картофелем, который также подвержен фитофторе;

  • проветривайте теплицу и поливайте только под корень, утром.

Существуют устойчивые сорта: "Бувена", "Баргузин", "Бабушкин гостинец", "Заповедный".

Кладоспориоз (бурая пятнистость)

Чаще всего болезнь поражает тепличные томаты. Сначала страдают нижние листья: на их обратной стороне появляются светло-зелёные пятна, которые со временем становятся тёмно-бурыми с серым налётом. На верхней стороне листа образуются жёлтые участки. Если не принять мер, листья засыхают, и грибок распространяется на соседние растения.

"При появлении кладоспориоза важно снизить влажность воздуха ниже 85% и обработать растения фунгицидами", — советует Олеся Стражнова, агроном.

Споры грибка могут сохраняться в почве до года, поэтому инструменты и теплицу нужно тщательно дезинфицировать.
Устойчивые сорта: "Гаргамель", "Зимняя вишня", "Эльф".

Мучнистая роса

Грибковое заболевание, которое особенно активно развивается в тёплых и влажных теплицах.

"На листьях появляются пятна и характерный белый налёт, позже они желтеют и опадают", — объясняет агроном и фермер Ольга Калинина.

В зависимости от возбудителя болезнь может проявляться по-разному:

  • гриб Leveillula вызывает разноцветные пятна и налёт на нижней стороне листа;

  • гриб Oidium - белёсые пятна сверху и мучнистый налёт по всей поверхности.

Для лечения используют фунгициды на основе серы, а также поддерживают вентиляцию в теплице.
К устойчивым сортам относятся: "Дубок", "Белый налив", "Фараон", "Лезгинка".

Альтернариоз (сухая пятнистость)

Эта болезнь может поразить растения в любой стадии роста. Сначала появляются тёмно-коричневые пятна с жёлтым ореолом на листьях и стеблях, затем — кольцевидные поражения у основания растения. Пятна увеличиваются, и поражённые участки покрываются бархатистым налётом. Без лечения заболевание распространяется на плоды.

Возбудитель живёт в почве и растительных остатках до года, особенно часто развивается после дождей и при повреждении стеблей.

Фунгициды малоэффективны, поэтому основной способ защиты — профилактика: соблюдение севооборота, рыхление, удаление старой ботвы.
Менее подвержены болезни сорта "Волшебная арфа", "Бычье сердце", "Чёрный принц".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком плотная посадка рассады.
Последствие: плохая вентиляция и распространение грибка.
Альтернатива: соблюдать расстояние между кустами — не менее 40 см.

Ошибка: полив по листьям.
Последствие: влажность и развитие спор грибков.
Альтернатива: поливать утром, строго под корень.

Ошибка: использовать заражённые семена.
Последствие: заболевание с первых дней роста.
Альтернатива: перед посевом замачивать семена в растворе марганцовки или биофунгицида.

Как защитить томаты

  1. Выбирайте устойчивые сорта. Они легче переносят грибковые инфекции.

  2. Проветривайте теплицы. Избыток влаги — главный союзник болезней.

  3. Удаляйте нижние листья и сорняки для улучшения циркуляции воздуха.

  4. Мульчируйте почву, чтобы влага не попадала на листья.

  5. Проводите профилактические опрыскивания биопрепаратами или раствором меди.

Плюсы и минусы фунгицидов

Плюсы Минусы
Быстро останавливают развитие грибка Требуют строгого соблюдения дозировок
Эффективны при массовом заражении Нельзя использовать за 20 дней до сбора урожая
Совместимы с профилактикой При злоупотреблении снижают иммунитет растений

Мифы и правда

Миф: фитофтору можно остановить народными средствами.
Правда: чесночный настой или зольный раствор помогают только на ранних стадиях.

Миф: болезни не передаются через почву.
Правда: многие грибы и бактерии сохраняются в грунте до нескольких лет.

Миф: теплица защищает от инфекций.
Правда: без проветривания теплица создаёт идеальные условия для грибков.

