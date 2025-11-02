Любимый напиток под запретом: врач рассказала, кому томатный сок может навредить

Томатный сок — любимый напиток многих, особенно во время перелётов, однако не всем он идёт на пользу. Как рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман, этот напиток требует осторожности при ряде хронических заболеваний и не всегда так безобиден, как кажется.

"Томатный сок способен раздражать слизистую желудка, вызывать обострение панкреатита и повышать давление из-за высокого содержания соли в магазинных вариантах", — пояснила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Почему томатный сок может быть опасен

Основная проблема промышленного томатного сока — большое количество соли и кислотность. Даже один стакан магазинного продукта может содержать до половины суточной нормы натрия.

"Особую опасность представляют готовые соки, где на литр напитка может приходиться до 4 граммов соли", — отметила специалист.

Для людей с гипертонией, болезнями почек и желудочно-кишечного тракта это может обернуться повышением давления, отёками и болями в животе. При гастрите и панкреатите кислота из томатов раздражает слизистую желудка и поджелудочную железу, провоцируя воспаление.

Польза при умеренном употреблении

Несмотря на риски, томатный сок остаётся ценным источником антиоксиданта ликопина, витаминов A, C и группы B. Он поддерживает работу сердца, улучшает состояние кожи и защищает клетки от окислительного стресса. Главное — соблюдать умеренность.

"Врач рекомендует ограничиваться 200-250 миллилитрами сока в день, употреблять его только в первой половине дня и не на пустой желудок", — напомнила Гузман.

Чтобы усилить усвоение ликопина, диетолог советует добавить в напиток каплю оливкового масла - жиры способствуют лучшему усвоению этого вещества.

Как выбрать безопасный вариант

Ищите пометку "без соли" - она означает, что продукт не содержит натрия, способного повышать давление. Изучайте состав. В идеале в соке должны быть только томаты и вода. Избегайте консервантов и сахара. Некоторые бренды добавляют глюкозу для усиления вкуса. Делайте сок дома. Натуральный томатный сок из спелых помидоров безопаснее и вкуснее, особенно если не добавлять соль. Пейте охлаждённым и не натощак. Так напиток мягче воздействует на желудок.

Сравнение: домашний и магазинный сок

Показатель Домашний сок Магазинный сок Содержание соли 0-0,3 г/л До 4 г/л Консерванты Отсутствуют Возможны Вкус Свежий, натуральный Усиленный солью Польза Выше, больше ликопина Ниже из-за обработки Риски Минимальные Повышенное давление, раздражение ЖКТ

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: пить томатный сок натощак.

• Последствие: раздражение слизистой желудка и боли при гастрите.

• Альтернатива: употреблять напиток после еды или во время завтрака.

• Ошибка: употреблять солёные магазинные соки ежедневно.

• Последствие: повышение давления и отёки.

• Альтернатива: домашний сок или продукт без соли.

• Ошибка: считать томатный сок заменой овощей.

• Последствие: дефицит клетчатки.

• Альтернатива: сочетать сок с овощными блюдами.

А что если отказаться от соли совсем?

Без соли томатный сок может показаться пресным, но его вкус легко улучшить натуральными добавками: каплей лимонного сока, щепоткой паприки, базиликом или несколькими каплями оливкового масла. Это придаст напитку аромат и мягкость без вреда для давления.

Плюсы и минусы томатного сока

Плюсы Минусы Источник ликопина и витаминов Повышает кислотность Улучшает обмен веществ Может раздражать слизистую Поддерживает сердце Содержит соль (в готовых версиях) Укрепляет иммунитет Противопоказан при панкреатите

FAQ

Можно ли пить томатный сок при гипертонии?

Да, но только без соли и в ограниченном количестве — не более стакана в день.

Какой томатный сок полезнее — свежий или восстановленный?

Свежевыжатый: в нём больше витаминов и меньше натрия.

Можно ли пить томатный сок вечером?

Нежелательно: он стимулирует выработку желудочного сока и может нарушить сон.

Мифы и правда

• Миф: томатный сок помогает похудеть.

Правда: сам по себе он не сжигает жир, но может стать частью сбалансированного рациона.

• Миф: чем больше сока — тем больше пользы.

Правда: избыток приводит к переизбытку соли и раздражению ЖКТ.

• Миф: сок полезен при любом заболевании.

Правда: при гастрите, панкреатите и гипертонии он противопоказан.