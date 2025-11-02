Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
томатный сок
томатный сок
© freepik by azerbaijan_stockers
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 13:32

Любимый напиток под запретом: врач рассказала, кому томатный сок может навредить

Врач Гузман: солёный томатный сок повышает давление и раздражает желудок

Томатный сок — любимый напиток многих, особенно во время перелётов, однако не всем он идёт на пользу. Как рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман, этот напиток требует осторожности при ряде хронических заболеваний и не всегда так безобиден, как кажется.

"Томатный сок способен раздражать слизистую желудка, вызывать обострение панкреатита и повышать давление из-за высокого содержания соли в магазинных вариантах", — пояснила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Почему томатный сок может быть опасен

Основная проблема промышленного томатного сока — большое количество соли и кислотность. Даже один стакан магазинного продукта может содержать до половины суточной нормы натрия.

"Особую опасность представляют готовые соки, где на литр напитка может приходиться до 4 граммов соли", — отметила специалист.

Для людей с гипертонией, болезнями почек и желудочно-кишечного тракта это может обернуться повышением давления, отёками и болями в животе. При гастрите и панкреатите кислота из томатов раздражает слизистую желудка и поджелудочную железу, провоцируя воспаление.

Польза при умеренном употреблении

Несмотря на риски, томатный сок остаётся ценным источником антиоксиданта ликопина, витаминов A, C и группы B. Он поддерживает работу сердца, улучшает состояние кожи и защищает клетки от окислительного стресса. Главное — соблюдать умеренность.

"Врач рекомендует ограничиваться 200-250 миллилитрами сока в день, употреблять его только в первой половине дня и не на пустой желудок", — напомнила Гузман.

Чтобы усилить усвоение ликопина, диетолог советует добавить в напиток каплю оливкового масла - жиры способствуют лучшему усвоению этого вещества.

Как выбрать безопасный вариант

  1. Ищите пометку "без соли" - она означает, что продукт не содержит натрия, способного повышать давление.

  2. Изучайте состав. В идеале в соке должны быть только томаты и вода.

  3. Избегайте консервантов и сахара. Некоторые бренды добавляют глюкозу для усиления вкуса.

  4. Делайте сок дома. Натуральный томатный сок из спелых помидоров безопаснее и вкуснее, особенно если не добавлять соль.

  5. Пейте охлаждённым и не натощак. Так напиток мягче воздействует на желудок.

Сравнение: домашний и магазинный сок

Показатель Домашний сок Магазинный сок
Содержание соли 0-0,3 г/л До 4 г/л
Консерванты Отсутствуют Возможны
Вкус Свежий, натуральный Усиленный солью
Польза Выше, больше ликопина Ниже из-за обработки
Риски Минимальные Повышенное давление, раздражение ЖКТ

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: пить томатный сок натощак.
Последствие: раздражение слизистой желудка и боли при гастрите.
Альтернатива: употреблять напиток после еды или во время завтрака.

Ошибка: употреблять солёные магазинные соки ежедневно.
Последствие: повышение давления и отёки.
Альтернатива: домашний сок или продукт без соли.

Ошибка: считать томатный сок заменой овощей.
Последствие: дефицит клетчатки.
Альтернатива: сочетать сок с овощными блюдами.

А что если отказаться от соли совсем?

Без соли томатный сок может показаться пресным, но его вкус легко улучшить натуральными добавками: каплей лимонного сока, щепоткой паприки, базиликом или несколькими каплями оливкового масла. Это придаст напитку аромат и мягкость без вреда для давления.

Плюсы и минусы томатного сока

Плюсы Минусы
Источник ликопина и витаминов Повышает кислотность
Улучшает обмен веществ Может раздражать слизистую
Поддерживает сердце Содержит соль (в готовых версиях)
Укрепляет иммунитет Противопоказан при панкреатите

FAQ

Можно ли пить томатный сок при гипертонии?
Да, но только без соли и в ограниченном количестве — не более стакана в день.

Какой томатный сок полезнее — свежий или восстановленный?
Свежевыжатый: в нём больше витаминов и меньше натрия.

Можно ли пить томатный сок вечером?
Нежелательно: он стимулирует выработку желудочного сока и может нарушить сон.

Мифы и правда

Миф: томатный сок помогает похудеть.
Правда: сам по себе он не сжигает жир, но может стать частью сбалансированного рациона.

Миф: чем больше сока — тем больше пользы.
Правда: избыток приводит к переизбытку соли и раздражению ЖКТ.

Миф: сок полезен при любом заболевании.
Правда: при гастрите, панкреатите и гипертонии он противопоказан.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Надежда Масляева рассказала, как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь сегодня в 9:01
Как избежать инсульта: врачи назвали простые шаги, которые спасают сосуды

Как распознать инсульт за несколько секунд и почему своевременная реакция может спасти жизнь? Врач рассказала о простых признаках и мерах профилактики.

Читать полностью » Диетолог Юлия Чехонина рассказала о пользе фейхоа и его богатом содержании йода сегодня в 8:15
Две ягоды в день — и дефицит йода исчезает: секрет фейхоа, о котором знают немногие

Осенняя ягода, богатая йодом и витамином С, может стать лучшим природным средством против усталости и простуд. Диетолог рассказала, как правильно есть фейхоа.

Читать полностью » Избыточное употребление мяса без овощей повышает риск рака кишечника — данные ВОЗ сегодня в 8:02
Ел мясо без овощей — теперь овощи прописал врач: как стейк без гарнира мстит организму

Диетологи предупреждают: избыток мяса без овощей может привести к серьёзным болезням. Узнайте, как сохранить здоровье и наслаждаться любимыми блюдами без вреда.

Читать полностью » Эндокринолог Татьяна Губина рассказала, когда усталость становится симптомом болезни сегодня в 7:49
Организм устает, даже когда вы спите: эндокринологи объяснили, почему

Когда усталость становится тревожным сигналом, а не просто следствием стресса? Врач объяснила, какие болезни могут скрываться за постоянной слабостью.

Читать полностью » Регулярное употребление ежевики улучшает обмен веществ и состояние кожи — эксперты сегодня в 7:02
Маленькая, да могучая: как обычная ежевика очищает организм и продлевает молодость

Ежевика — не просто лакомство, а настоящий суперфуд. Узнайте, как выбрать и хранить ягоды, чтобы получить максимум пользы и укрепить здоровье.

Читать полностью » Врач-инфекционист Роза Сивякова напомнила о важности регулярной диспансеризации сегодня в 6:13
Как одно обследование может спасти жизнь — врачи раскрыли смысл диспансеризации

Почему врачи называют диспансеризацию "техосмотром организма" и как одно обследование может спасти жизнь? Врач объяснила, зачем проверяться, даже если ничего не болит.

Читать полностью » Сладкий чай повышает риск диабета и воспалений в организме — эндокринолог Зухра Павлова сегодня в 6:02
Напиток бодрости превращается в яд: чем опасна привычка добавлять сахар в чай

Сладкий чай кажется безвредным, но привычка добавлять сахар медленно разрушает здоровье. Узнайте, как перейти на чай без сахара и сохранить вкус.

Читать полностью » Офтальмолог Сино Гозиев рассказал, почему хроническое слезотечение может быть опасным симптомом сегодня в 5:38
Слёзы без причины: врач объяснил, почему постоянное слезотечение может быть сигналом болезни

Постоянные слёзы могут быть не следствием усталости, а сигналом болезни. Врач объяснил, почему за слезотечением часто стоят системные патологии.

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриные желудки по-корейски готовятся с луком, перцем и соевым соусом для пикантного вкуса
Спорт и фитнес
Физическая активность под открытым небом: преимущества и рекомендации специалистов
Садоводство
Фикус, эвкалипт и сосна признаны опасными деревьями для домовладений
Красота и здоровье
Пневмония опаснее для пожилых людей в пять раз — профессор Надежда Рунихина
Туризм
Зимой в Иордании комфортная погода для путешествий и отдыха у Мертвого моря
Питомцы
Жёсткая шерсть русского чёрного терьера практически не линяет и может подходить людям с аллергией
Питомцы
У собак почти в 6 раз меньше вкусовых рецепторов, чем у людей
Дом
Неправильный полив и освещение - частые причины гибели домашних цветов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet