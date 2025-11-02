Любимый напиток под запретом: врач рассказала, кому томатный сок может навредить
Томатный сок — любимый напиток многих, особенно во время перелётов, однако не всем он идёт на пользу. Как рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман, этот напиток требует осторожности при ряде хронических заболеваний и не всегда так безобиден, как кажется.
"Томатный сок способен раздражать слизистую желудка, вызывать обострение панкреатита и повышать давление из-за высокого содержания соли в магазинных вариантах", — пояснила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
Почему томатный сок может быть опасен
Основная проблема промышленного томатного сока — большое количество соли и кислотность. Даже один стакан магазинного продукта может содержать до половины суточной нормы натрия.
"Особую опасность представляют готовые соки, где на литр напитка может приходиться до 4 граммов соли", — отметила специалист.
Для людей с гипертонией, болезнями почек и желудочно-кишечного тракта это может обернуться повышением давления, отёками и болями в животе. При гастрите и панкреатите кислота из томатов раздражает слизистую желудка и поджелудочную железу, провоцируя воспаление.
Польза при умеренном употреблении
Несмотря на риски, томатный сок остаётся ценным источником антиоксиданта ликопина, витаминов A, C и группы B. Он поддерживает работу сердца, улучшает состояние кожи и защищает клетки от окислительного стресса. Главное — соблюдать умеренность.
"Врач рекомендует ограничиваться 200-250 миллилитрами сока в день, употреблять его только в первой половине дня и не на пустой желудок", — напомнила Гузман.
Чтобы усилить усвоение ликопина, диетолог советует добавить в напиток каплю оливкового масла - жиры способствуют лучшему усвоению этого вещества.
Как выбрать безопасный вариант
-
Ищите пометку "без соли" - она означает, что продукт не содержит натрия, способного повышать давление.
-
Изучайте состав. В идеале в соке должны быть только томаты и вода.
-
Избегайте консервантов и сахара. Некоторые бренды добавляют глюкозу для усиления вкуса.
-
Делайте сок дома. Натуральный томатный сок из спелых помидоров безопаснее и вкуснее, особенно если не добавлять соль.
-
Пейте охлаждённым и не натощак. Так напиток мягче воздействует на желудок.
Сравнение: домашний и магазинный сок
|Показатель
|Домашний сок
|Магазинный сок
|Содержание соли
|0-0,3 г/л
|До 4 г/л
|Консерванты
|Отсутствуют
|Возможны
|Вкус
|Свежий, натуральный
|Усиленный солью
|Польза
|Выше, больше ликопина
|Ниже из-за обработки
|Риски
|Минимальные
|Повышенное давление, раздражение ЖКТ
Ошибка → последствие → альтернатива
• Ошибка: пить томатный сок натощак.
• Последствие: раздражение слизистой желудка и боли при гастрите.
• Альтернатива: употреблять напиток после еды или во время завтрака.
• Ошибка: употреблять солёные магазинные соки ежедневно.
• Последствие: повышение давления и отёки.
• Альтернатива: домашний сок или продукт без соли.
• Ошибка: считать томатный сок заменой овощей.
• Последствие: дефицит клетчатки.
• Альтернатива: сочетать сок с овощными блюдами.
А что если отказаться от соли совсем?
Без соли томатный сок может показаться пресным, но его вкус легко улучшить натуральными добавками: каплей лимонного сока, щепоткой паприки, базиликом или несколькими каплями оливкового масла. Это придаст напитку аромат и мягкость без вреда для давления.
Плюсы и минусы томатного сока
|Плюсы
|Минусы
|Источник ликопина и витаминов
|Повышает кислотность
|Улучшает обмен веществ
|Может раздражать слизистую
|Поддерживает сердце
|Содержит соль (в готовых версиях)
|Укрепляет иммунитет
|Противопоказан при панкреатите
FAQ
Можно ли пить томатный сок при гипертонии?
Да, но только без соли и в ограниченном количестве — не более стакана в день.
Какой томатный сок полезнее — свежий или восстановленный?
Свежевыжатый: в нём больше витаминов и меньше натрия.
Можно ли пить томатный сок вечером?
Нежелательно: он стимулирует выработку желудочного сока и может нарушить сон.
Мифы и правда
• Миф: томатный сок помогает похудеть.
Правда: сам по себе он не сжигает жир, но может стать частью сбалансированного рациона.
• Миф: чем больше сока — тем больше пользы.
Правда: избыток приводит к переизбытку соли и раздражению ЖКТ.
• Миф: сок полезен при любом заболевании.
Правда: при гастрите, панкреатите и гипертонии он противопоказан.
