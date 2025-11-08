Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Томаты тёмного сорта
Томаты тёмного сорта
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 20:21

Победила вершинную гниль томатов и спасла урожай — мои проверенные методы

Вершинная гниль томатов (ВГТ) — это неинфекционное заболевание, которое может серьезно повлиять на урожай, особенно в теплицах или в жаркие и сухие летние месяцы. Согласно исследованиям, вершинная гниль может повредить от 15 до 60% урожая томатов, и чем больше перепад температур и влажности, тем выше риск возникновения этого заболевания. В этой статье мы расскажем о том, что такое вершинная гниль, в каких условиях она развивается, а также поделимся рекомендациями по ее профилактике и лечению.

Причины возникновения вершинной гнили

Вершинная гниль возникает в результате нарушения обмена веществ в растении, а особенно — из-за дефицита кальция, необходимого для нормального формирования тканей. Это заболевание напрямую связано с водным режимом растений, а также с неправильным минеральным обменом. Кальций помогает укреплять клеточные стенки, и его дефицит приводит к разрывам клеток, особенно в тех местах, где активно идет рост плодов. В результате этого на верхней части плодов появляются пятна, которые со временем могут покрыться гнилью.

Поскольку кальций плохо усваивается в жаркую погоду или при перепадах влажности, наибольший риск возникновения вершинной гнили наблюдается в условиях, когда температура воздуха превышает +22 °C с перепадами от 18 до 40 °C, а влажность падает ниже 60%. Подобные условия характерны для многих теплиц и для жарких летних месяцев, особенно в регионах с засушливым климатом.

Условия для развития вершинной гнили

Наиболее благоприятные условия для развития вершинной гнили возникают, если:

  1. Температура воздуха выше +22 °C с резкими перепадами - от +18 до +40 °C. Это нарушает нормальное усвоение кальция растениями.

  2. Низкая влажность воздуха менее 60% - это приводит к тому, что кальций накапливается в листьях, а не в плодах.

  3. Прогретая почва от 22 °C на глубине до 10 см, что также влияет на усвоение кальция корнями.

  4. Почвы с низким содержанием гумуса или среднезасоленные - такие почвы плохо поддерживают баланс микроэлементов.

  5. Редкие, но обильные поливы - это нарушает нормальное поглощение кальция растениями, что ведет к его дефициту.

  6. Избыток калия, магния и аммонийного азота в почве - эти элементы мешают усвоению кальция и создают условия для возникновения гнили.

Особенно часто вершинная гниль возникает в теплицах, где условия для роста томатов бывают крайне нестабильными, что увеличивает вероятность заболевания.

Признаки вершинной гнили

Первые признаки вершинной гнили на томатах — это водянистые, светло-серые или беловатые пятна на верхней части плодов. Эти пятна сначала мягкие и вдавленные, а затем начинают темнеть и постепенно увеличиваться в размерах. В местах поражения появляются трещины, через которые в плод проникают фитопатогены, что приводит к развитию вторичных инфекций. В результате плоды искривляются, начинают сохнуть и погибают с конца.

Если заболевание не остановить на ранних стадиях, пятна становятся черными, а плоды могут полностью сгнить. Важно отметить, что вершинная гниль затрагивает только плоды, в отличие от грибковых и вирусных заболеваний, которые могут поражать и листья, и корни.

Как предотвратить вершинную гниль?

  1. Выбирайте устойчивые сорта томатов

Некоторые сорта томатов более устойчивы к вершинной гнили, чем другие. Среди них: "Новый принц", "Астраханский", "Таболинский", "Штамбовый", "Сибирский штамбовый", "Волжанин" и другие. Выбор таких сортов значительно снижает риск заболевания.

  1. Регулярно подкармливайте растения кальцием и марганцем

Кальций помогает смягчить температурный стресс и улучшить развитие клеток. Он также играет важную роль в защите томатов от неблагоприятных факторов внешней среды. В течение сезона следует вносить кальциевые и марганцевые удобрения, например, доломитовую муку, которая является хорошим источником кальция.

  1. Используйте ночной полив с подкормками кальцием

Полив в ночное время помогает корням равномерно распределять кальций по всему растению, что способствует его лучшему усвоению. Такой полив помогает ускорить процесс питания плодов и предотвратить дефицит кальция.

  1. Обеспечьте регулярный полив

Томаты нуждаются в стабильном и достаточном поливе, особенно в жаркую погоду. Поливайте растения ежедневно, чтобы почва не пересыхала, а листья не вяли. В теплицах с высоким риском заболевания полив может быть увеличен до 10-15 раз в день, чтобы поддерживать равномерное увлажнение.

  1. Увлажняйте воздух в теплицах

Поддержание высокой влажности воздуха в теплицах — еще один важный фактор предотвращения вершинной гнили. Используйте капиллярные маты или туманные установки, которые помогают поддерживать нужный уровень влажности, особенно в жаркие дни.

  1. Правильная подкормка

Избыток калия, магния и аммонийного азота в почве препятствует усвоению кальция. В таких случаях рекомендуется использовать нитратный азот, например, кальциевую и натриевую селитру, чтобы избежать дефицита кальция.

  1. Регулируйте кислотность почвы

Оптимальный уровень pH для томатов составляет 6-6,5. Слишком кислая или щелочная почва делает кальций менее доступным для растений, что способствует развитию вершинной гнили.

  1. Затенение теплиц в жару

Когда температура в теплице превышает 25-30 °C, растениям необходимо затенение. Используйте специальные материалы, такие как спанбонд или белую водную эмульсию, для затенения кровли теплицы. Также важно регулярно проветривать помещение.

  1. Удаляйте старую листву и нижние листья

Удаление нижних листьев и старых зеленых частей растения помогает улучшить циркуляцию кальция в растении. Это также способствует предотвращению гниения и заражения.

Плюсы и минусы профилактических мероприятий

Плюсы Минусы
Предотвращение развития вершинной гнили Требует регулярности и усилий
Снижение риска инфекционных заболеваний Нужно учитывать климатические условия
Увлажнение воздуха улучшает условия для роста Затраты на дополнительные материалы и удобрения

Часто задаваемые вопросы

  1. Как часто нужно подкармливать томаты кальцием?
    В течение сезона рекомендуется проводить подкормку не реже одного раза в месяц, а в жаркое лето — чаще, особенно в теплицах.

  2. Можно ли полностью предотвратить вершинную гниль?
    Соблюдение всех рекомендаций по уходу за растениями значительно снижает риск заболевания, но в некоторых случаях заболевание может все же развиться, особенно в экстремальных погодных условиях.

  3. Какие сорта томатов наиболее устойчивы к вершинной гнили?
    Сорта, такие как "Новый принц", "Астраханский" и "Сибирский штамбовый", отличаются высокой устойчивостью к вершинной гнили и другим заболеваниям.

Мифы и правда

Миф: Вершинная гниль — это инфекционное заболевание.
Правда: Вершинная гниль — неинфекционное заболевание, вызванное нарушением обмена кальция в растении.

Миф: Гниль поражает только спелые плоды.
Правда: Вершинная гниль может проявиться еще на стадии зеленых плодов, до их созревания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нашла в шкафу пакет муки и решила попробовать: результат удивил даже мужа-агронома сегодня в 16:22

Мука может стать эффективным средством против вредителей. Узнайте, как её использовать, чтобы сохранить урожай и не применять химию.

Читать полностью » Вылила пивную ловушку вечером — утром не поверила глазам: сработало сегодня в 15:22

Медведка — скрытый враг вашего урожая. Узнайте, как вовремя распознать вредителя и выбрать эффективные методы борьбы — от приманок до биологических средств.

Читать полностью » Бросила семена бархатцев в холодную землю — теперь вредители обходят грядки стороной сегодня в 14:16

Посадка бархатцев под зиму — способ украсить участок и улучшить почву без химии. Рассказываем, как правильно сеять эти растения в ноябре и что они дают саду.

Читать полностью » Пересадила кактус именно так— и теперь он не только красив, но и здоров: жалею, что не сделала раньше сегодня в 14:06

Как правильно пересаживать кактус, чтобы не навредить растению? Узнайте, когда и как провести пересадку, чтобы ваш кактус оставался здоровым и красивым.

Читать полностью » Суккуленты теряли форму — сделала это осенью, и они снова как новенькие: результат поразил сегодня в 13:22

Осенняя обрезка суккулентов — важный процесс, который поможет вашим растениям не только выглядеть лучше, но и пережить зиму в отличной форме. Узнайте, как правильно провести обрезку и укоренение.

Читать полностью » Считала ревень просто травой для компота — а он оказался настоящим эликсиром для сердца сегодня в 13:16

Ревень — один из первых весенних даров природы. Узнайте, как выбрать, хранить и готовить этот полезный овощ, чтобы сохранить максимум пользы и избежать вреда.

Читать полностью » Считала петрушку обычной зеленью — пока не узнала, зачем её добавляли в ванну наши бабушки сегодня в 12:16

От аниса до чеснока — каждое растение имеет свою легенду. Какие суеверия сопровождали привычные огородные травы и что символизировали они для наших предков?

Читать полностью » Почти потеряла араукарию — она снова стала зелёной и здоровой: помогли несколько простых шагов сегодня в 12:11

Хвойные растения, такие как араукария и кипарис, требуют особого ухода в домашних условиях. Узнайте, как создать для них идеальные условия зимовки, чтобы они радовали вас долгие годы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Горячая йога ускоряет обмен веществ и повышает гибкость — мнение врачей и инструкторов
Туризм
10 миллионов россиян отправятся в путешествия по России на Новый год — прогноз РСТ
СФО
Югра и ЯНАО примут участие в эксперименте по учету банковских поступлений при назначении детских пособий
Питомцы
Кошки избегают воды из-за дискомфорта мокрой шерсти
Красота и здоровье
Раньше просто забывала мелочи — но теперь это становится тревожным: как распознать деменцию
Дом
Пахнут даже после стирки? Использую всего один раствор — и полотенца снова как новые
Спорт и фитнес
Ходила босиком по песку каждый вечер — результат ошеломил даже мужа
Авто и мото
Сначала игнорировал салонный фильтр, потом поменял — результат удивил меня и пассажиров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet