Кусты томатов массово сбрасывают бутоны от жажды: к чему привел хаотичный график полива на грядке

Томаты в теплице часто сыпятся не из-за сорта и не из-за "плохой земли", а из-за воды. Один день льют под куст целое ведро, другой день забывают, потом снова заливают — и растение отвечает сброшенными завязями, трещинами и бурой верхушкой. В жаркий день в теплице быстро становится душно, на пленке к вечеру оседают капли, а почва сверху кажется сухой, хотя внутри уже сыро. Именно поэтому режим полива здесь решает больше, чем многие подкормки. Если подойти к делу без суеты, теплицу в зной можно удержать в рабочем состоянии без лишних потерь.

"В теплице лучше поливать утром и только под корень. Тогда листья уходят в ночь сухими, а влага не висит в воздухе до рассвета. Холодную воду из скважины или водопровода лучше не лить: корни получают стресс, и куст сразу начинает работать хуже. Если вода теплая и режим ровный, томат держит завязи заметно спокойнее". агроном Иван Трухин

Почему утро лучше вечера

Вечерний полив в теплице выглядит удобным только на первый взгляд. За ночь влага поднимается вверх, оседает на стенках и листьях, а к утру внутри снова сыро. В такой среде грибки чувствуют себя слишком вольготно, и это быстро отражается на кустах.

Утром картина другая. Верхний слой почвы успевает подсохнуть, листья входят в ночь сухими, а вода уходит в работу, а не в лишнюю сырость. Томаты в первые часы после рассвета активнее тянут питание и влагу, поэтому пользы от утреннего полива больше.

Отдельная история — температура воды. Если лить холодную воду из скважины или из-под крана, корни получают резкий удар. Растение на время тормозит усвоение фосфора, и это видно по фиолетовой окраске снизу листьев.

Простой выход уже давно известен дачникам. Темные канистры по 20-30 литров можно поставить с вечера на солнце, и к утру вода будет теплой. Подходит и черный шланг, свернутый кольцом: за час-полтора вода в нем тоже успевает прогреться.

Полив под корень и защита почвы

Томаты плохо переносят воду на листьях. В теплице это особенно заметно, потому что воздух там и без того влажный, а случайные брызги только добавляют проблем. Поэтому полив должен идти точно в корневую зону.

Удобнее всего делать неглубокие лунки вокруг куста. Вода не растекается по грядке, а уходит туда, где она нужна. Если кустов много, подойдут и небольшие канавки вдоль ряда.

С мульчой работы меньше, а результат стабильнее. Слой сухой соломы или сена толщиной 4-5 сантиметров удерживает влагу, не дает почве перегреваться и снижает брызги. Но перед укладкой стоит проверить, нет ли под ней муравьиных ходов.

Лунковый способ выручает там, где нет капельного полива. Траву кладут в глубокую лунку, затем льют воду прямо туда. Так влага уходит к корням, а не расплескивается по поверхности.

Сколько воды нужно на каждом этапе

Одинаковой нормы для всех стадий роста у томата нет. Это и есть главный промах, который совершают многие. Молодой куст, цветущее растение и томат с наливом плодов пьют по-разному.

Первые 8-10 дней после высадки рассаду лучше не баловать частым поливом. Достаточно 1-1,5 литра под куст при посадке, а потом пауза, чтобы корни пошли вглубь. Когда растение прижилось и тронулось в рост, полив возвращают, но без размаха.

До цветения хватает 2-3 литров под куст раз в 3-4 дня. В теплице земля пересыхает медленнее, чем на открытой грядке, так что спешка здесь только мешает. Когда начинается цветение и налив плодов, норму увеличивают до 5-8 литров под куст.

В период созревания объем уменьшают до 3-4 литров. Если держать землю то сухой, то залитой, плоды трескаются почти всегда. Сначала они пересыхают, потом резко набирают воду, и кожица не выдерживает.

Как понять, что полив сбился

Куст обычно сам показывает, что ему не хватает воды. Листья теряют упругость и чуть повисают — это первый сигнал. Ждать, пока они совсем обмякнут, не стоит: к тому моменту часть цветов уже может осыпаться.

Проверка простая и без приборов. Достаточно заглянуть в почву пальцем на глубину 3-4 сантиметра. Если там сухо, пора поливать, если влажно — спешить не нужно.

Бурые пятна на верхушках плодов часто принимают за грибок, но это физиологический некроз верхушки. Он связан с нехваткой кальция, а кальций плохо усваивается при высокой влажности и медленном движении воды по кусту. Здесь одного полива мало, теплицу нужно еще и проветривать.

Трещины на плодах почти всегда идут от скачков режима. Сначала сушь, потом резкий залив, и кожица лопается. Если выровнять график и не дергать куст туда-сюда, проблема уходит заметно спокойнее.

"У томатов в теплице нельзя делать полив одинаковым на всех этапах. После высадки корни должны искать влагу сами, иначе куст становится ленивым. Во время цветения и налива плодов воды нужно больше, но без резких скачков. А если появляются трещины, первым делом проверяют режим, а не сорт". эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

FAQ

Можно ли поливать томаты вечером?

Можно, но в теплице это часто дает лишнюю сырость к ночи. Из-за этого листья дольше остаются мокрыми, а риск проблем выше.

Почему нельзя лить холодную воду?

Холодная вода дает корням стресс. После этого куст хуже берет питание, особенно фосфор.

Нужна ли мульча под томаты?

Да, если слой положен без спешки и под ним нет муравейника. Солома или сено помогают держать влагу и не дают почве перегреваться.

Что делать при трещинах на плодах?

Проверить, не скачет ли полив от засухи к переливу. Томаты хуже всего переносят именно такой режим.

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