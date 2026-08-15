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Дозревание помидоров
Дозревание помидоров
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Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 18:14

Томаты висят зелеными до глубокой осени: неочевидное действие заставило кусты краснеть на глазах

К августу томаты уже висят на кустах тяжёлые, почти налитые, но краснеют не сразу. На одной грядке за сутки может покраснеть всего пара плодов, а остальные так и стоят в зелени, будто у них свой график. Холодные ночи, сырость, перепады температуры — и процесс идёт вразвалку. Если тянуть до последнего, легко остаться и без спелых помидоров, и без части урожая: лишняя подкормка в конце лета и ошибки с поливом только мешают плодам дозреть как надо.

"Если в августе томаты уже начали наливаться, но погода тянет их назад, помогать нужно без резких движений. Сначала убирают лишнюю зелень, чтобы плоды получили свет и воздух. Потом уже смотрят на полив и подкормки, потому что переусердствовать здесь проще всего. И ещё один момент: в холодные ночи кустам нужен хоть какой-то тёплый режим, иначе созревание опять встанет".

эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

Почему томаты тянут с созреванием

Скорость созревания у помидоров зависит от света, температуры, влажности и питания. Эти вещи на участке не всегда поддаются ручной настройке, особенно когда август уже начал портиться. В теплице ещё можно сыграть на укрытии и проветривании, а в открытом грунте кусты часто просто замирают. Тогда плоды доходят до технической спелости, но цвет так и не набирают.

Есть и обратная история. Кусты отлично растут, цветут, вяжут плоды, но старение растения отодвигается. А именно оно запускает финальную стадию созревания. Получается странная картина: томатов много, а красных почти нет.

Прохлада и сырость бьют и по внутренним процессам. Замедляется движение питательных веществ, снижается выработка гормонов и ферментов, а углеводы хуже накапливаются в плодах. В итоге кисти висят долго, но дозаривание идёт вяло. На этом этапе особенно заметны ошибки с поливом в августе: лишняя влага только затягивает срок сбора.

Как ускорить созревание без лишней суеты

Самый мягкий способ — дать плодам больше света. Для этого убирают нижние листья до первой кисти, а также те, что закрывают зреющие помидоры внутри куста. Полностью оголять стебель не надо: растению всё ещё нужна зелёная масса. За один раз лучше не трогать больше трёх листьев.

Пасынки тоже стоит держать под контролем. Они загущают куст, мешают проветриванию и забирают питание у плодов. Когда урожай уже пошёл, зелень убирают постепенно, не ломая куст в один заход. Так томаты получают и воздух, и свет, и меньше поводов тянуть время.

С поливом схема простая: его сокращают до раза в неделю или даже раз в 10 дней. За две недели до сбора растения обычно перестают поливать совсем. Это даёт кусту стресс, но без полного увядания листвы. Заодно снижается риск растрескивания плодов, что для поздних томатов особенно неприятно.

Подкормки тоже меняют. Азот уже не нужен, а вот калий и фосфор остаются в деле, потому что они влияют на вкус и дозаривание. Часто используют золу: стакан на 10-литровое ведро воды, примерно по литру под куст. Подходят и гуматы калия, а последнюю подкормку сульфатом калия обычно дают за месяц-полтора до уборки.

"Когда куст уже не должен наращивать зелёную массу, его переводят на режим дозревания. Тут работают не чудеса, а простой расчёт: меньше листьев, меньше лишней влаги, аккуратная коррекция питания. Если оставить всё как есть, растение продолжит кормить верхушки и пасынки, а не плоды. Для августа это лишняя роскошь".

агроном-практик Иван Трухин

Стресс, который помогает плодам

Ещё один рабочий приём — остановка роста. В открытом грунте её обычно делают в начале августа, в теплице — примерно на десять дней позже. Верхушку прищипывают над вторым листом после последней плодовой кисти. После этого куст перестаёт гнать новые побеги и переключается на уже завязавшиеся плоды.

Для высокорослых сортов такой ход особенно полезен. Обычно на растении после прищипки остаётся 7-8 кистей, и именно они успевают вызреть. Но удалять точку роста полностью не всегда лучший вариант. Некоторые огородники оставляют верхний кормовой пасынок, слегка надламывая его, чтобы корневая система не теряла связь с надземной частью.

Помогает и аккуратное воздействие на корни. Куст слегка приподнимают за основание или делают надрез в нижней части ствола, вставляя туда зубочистку или тонкую проволоку. Это ограничивает подачу воды и питания, и растение направляет силы в плоды. Приём жёсткий, но для здоровых, хорошо нагруженных кустов он работает.

Есть и биологическая хитрость с этиленом. Опавшие яблоки раскладывают под кустами или ставят рядом в ёмкостях, а дома зелёные помидоры иногда держат в пакете с банановой кожурой. Этилен ускоряет дозаривание, и плоды быстрее меняют цвет. В теплице эффект усиливается, если реже открывать форточки.

Проверено экспертом: агроном-практик Иван Трухин

Ответы на популярные вопросы

Можно ли обрывать все листья сразу?
Нет. Кусту нужна зелёная масса для фотосинтеза. Если снять слишком много листьев сразу, растение ослабнет и даст обратный эффект.

Нужно ли прекращать полив полностью?
Не сразу. Сначала полив сокращают, потом убирают совсем за две недели до сбора. Если пересушить куст раньше времени, листва завянет и плоды пострадают.

Что лучше для дозаривания — зола или гумат калия?
Оба варианта используют часто. Зола даёт калий и фосфор, а гумат калия помогает корням лучше брать питание из почвы.

Помогают ли яблоки и банановая кожура?
Да, за счёт этилена. Этот способ используют для дозаривания уже снятых или оставленных на кусте плодов, если нужно ускорить покраснение.

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Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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