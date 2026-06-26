Томаты теперь кормлю только так: урожай такой, что девать некуда — раздаю ведрами всем соседям

В июне томаты идут сразу в три стороны: растут, цветут и уже берут курс на завязи. На грядке это видно быстро — листья плотнеют, кисти наливаются, а в жару кусты будто начинают экономить силы. Если питание проседает, томат не тянет ни цветение, ни плодоношение, даже когда почва кажется жирной и рыхлой. Современные сорта и гибриды особенно не любят, когда их кормят "как-нибудь": урожай в таком режиме выходит слабее, чем можно было бы собрать с этих же кустов.

"Томаты в июне особенно чувствительны к жаре и нехватке питания. Если кусты получают мало света, вода уходит рывками, а воздух стоит тяжелый, завязи держатся хуже. При этом лишний азот часто уводит растение в ботву, а не в плоды. Поэтому питание лучше строить не на удачу, а по состоянию куста и почвы". эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

Что мешает завязям держаться на кусте

Для томатов летом решает не одна подкормка, а целая связка условий. Им нужен свет около 20 000 лк на 14-16 часов, температура воздуха в пределах 16-28°С и влажность воздуха не выше 70%. Почва при этом должна держаться на уровне 75-80% влажности, а воздух в теплице — нормально ходить, без духоты и застоя.

Когда жара поднимает температуру до 30-32°С и выше, пыльца может стать стерильной. При низкой влажности она не прорастает на рыльце пестика, а при слишком высокой — слипается и перестает высыпаться из пыльцевых мешков. В такой обстановке завязи осыпаются, и куст быстро показывает, что ему не до щедрости.

Есть и вторая беда: сухой грунт хуже отдает бор, кальций, магний и другие элементы. Корни в жару работают тяжелее, листья начинают светлеть, появляется хлороз, а плоды закладываются слабее. Поэтому теплицы проветривают, притеняют и держат влажность под контролем — без этого любая схема питания хромает.

Чем кормить томаты во время цветения

В фазе цветения и завязывания плодов томаты особенно тянут калий, фосфор, магний и кальций. Из микроэлементов им нужны бор и молибден. Азот при этом лучше держать в узде, особенно если почва богата органикой: иначе куст уходит в зеленую массу, а кисти стоят пустовато.

Фосфор и калий можно давать вместе, но не все элементы дружат между собой. Фосфор способен связываться с кальцием и магнием, а избыток калия мешает усвоению кальция и магния. Поэтому калийно-фосфорные удобрения обычно дают под корень, а кальций, магний и бор — по листу.

Для корневой подкормки подходят монофосфат калия, сульфат калия, суперфосфат, а также приемы, которые помогают корням работать без застоя воды. Из готовых смесей в материале названы Кристалон Оранжевый или Красный, АгроМастер 3.11.38+4 и Аквалис Финал 6.14.35+2MgO+МЭ. Дозировки у них разные, но логика одна: не перегрузить куст и не смешивать то, что мешает друг другу усваиваться.

Магний, кальций и бор без лишней путаницы

Если на нижних листьях пошел межжилковый хлороз, а доломитовую муку или калимагнезию давно не вносили, томатам, скорее всего, не хватает магния. Этот элемент нужен для фотосинтеза, движения сахаров и усвоения фосфора с азотом. Без него рост тормозится, а завязи начинают осыпаться.

В таком случае помогает сульфат магния: 15-20 г на 10 л воды под корень или 10-15 г на 10 л для опрыскивания. Для профилактики вершинной гнили и хлороза на этапе формирования завязей на первой кисти добавляют кальцийсодержащие удобрения. Если азота и так хватает, используют хелат кальция и смеси с кальцием и бором, а если азота мало — кальциевую селитру или комплексные составы.

Бор томатам нужен весь сезон, но особенно во время цветения. При его нехватке пыльца не прорастает, плоды формируются хуже, и пустоцветов становится больше. Для внекорневой подкормки берут 0,05%-ный раствор борной кислоты — 5 г на 10 л воды — или готовые составы с бором и молибденом.

"Бор и кальций для томатов в июне работают не по отдельности, а в связке. Бор помогает пыльце прорастать и удерживает плоды, а кальций снижает риск вершинной гнили. Но с бором нельзя переборщить: дозу нужно отмерять точно, без самодеятельности. Иначе вместо пользы получится лишняя нагрузка на растение". агроном Иван Трухин

Когда подключают стимуляторы плодообразования

Если завязей мало, а погода подбрасывает жару, холод, дожди или резкие качели влажности, используют препараты на основе натриевых солей гиббереллиновых кислот — Бутон и Завязь. Они работают как аналоги растительных гормонов и помогают ускорить развитие кистей. Опрыскивать томаты ими можно несколько раз за сезон: в фазе цветения первой, второй и третьей кистей.

Такие обработки снижают число пустоцветов и помогают плодовому завязыванию даже в сложных условиях. Но у внекорневых подкормок есть и обратная сторона: в теплице повышается риск грибковых инфекций. Поэтому опрыскивания лучше сочетать с биопрепаратами на основе сенной палочки и других полезных микроорганизмов.

Схема здесь простая и без лишнего романтизма: проветрили, дали питание, проверили влажность, потом уже думали о стимуляторах. Томаты не любят суеты, но хорошо откликаются на точный режим. И чем спокойнее работает теплица, тем меньше шансов потерять кисти на ровном месте.

"Если томатам дают питание без учета жары и влажности, часть элементов просто не доходит до дела. В сухой теплице плохо работают и корни, и листовые подкормки, поэтому сначала выравнивают условия, а уже потом усиливают питание. Бор, кальций и магний лучше вводить аккуратно и по срокам, особенно когда кусты уже цветут. Тогда растение не уходит в лишнюю ботву и держит завязи стабильнее". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Ответы на популярные вопросы

Можно ли обойтись только корневыми подкормками?

Нет, в жару часть элементов корни берут хуже, поэтому листовые обработки тоже нужны. Особенно это касается кальция, магния и бора.

Почему нельзя много азота во время цветения?

Азот толкает куст в листья и стебли. В итоге завязей становится меньше, а плодоношение сдвигается.

Когда лучше давать бор?

Во время цветения, особенно на второй и третьей кисти. Вносить его лучше по листу, потому что корни усваивают бор слабее.

Нужны ли стимуляторы плодообразования каждый раз?

Нет. Их применяют по ситуации, когда погода мешает завязыванию и кусты слабо держат цветки.

Проверено экспертом: эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

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