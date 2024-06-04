Врач-диетолог Александра Разарёнова рассказала о нюансах потребления томатного сока. По словам специалиста, напиток может как принести пользу организму, так и навредить.
Из полезных свойств такого напитка врач отметила способность снижать холестерин, помогая сердечной мышце, а также поддержка клеток организма благодаря высокому содержанию калия и магния. Однако есть и противопоказания.
- В некоторых случаях напиток содержит следы глютена, что вредно для людей с целиакией, или непереносимостью глютена, - сообщила врач. - Томатный сок может взаимодействовать с определёнными препаратами.
Эксперт также отметила, что аналогичным спросом у россиян пользуется и апельсиновый сок, который также имеет свои особенности.
Фото: Паннет/Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 4.0
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