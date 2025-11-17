Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Том Круз
Том Круз
© flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 17:52

Не за роль, а за страсть к кино: Том Круз получил награду, о которой мечтают все

Том Круз получил премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе — Variety

Американский актер Том Круз, известный своими ролями в легендарных франшизах "Миссия невыполнима" и "Топ Ган", стал обладателем престижной награды "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Это событие стало важной вехой в карьере артиста, чей вклад в мировое кино признают коллеги и критики. Премия была вручена ему не за конкретный фильм, а за многолетнюю преданность искусству, кинотеатральному опыту и поддержке каскадерского сообщества.

Награду Крузу вручил Алехандро Гонсалес Иньярриту, режиссёр таких картин, как "Выживший" и "Вавилон", который сейчас работает над совместным проектом с актером. Церемония стала трогательным моментом для всех присутствующих, ведь Том Круз не только получил признание, но и поделился своими личными взглядами на кинематограф и его влияние на жизнь.

Путешествие через кино

Том Круз рассказал, что для него создание фильмов — это не просто профессия, а способ исследовать мир и лучше понимать людей разных культур.

"Неважно, откуда мы родом, в кинотеатре мы смеемся вместе, вместе переживаем и вместе надеемся, и в этом сила этого вида искусства. И поэтому оно важно, поэтому оно важно лично для меня. Так что создание фильмов — это не то, что я делаю, это то, что я есть", — подчеркнул актер Том Круз.

С раннего детства Круз испытывал сильное притяжение к кино. Он вспоминает свои первые походы в зал, когда луч света от проектора озарял пространство, открывая целый новый мир.

"Я был просто маленьким ребенком в темном зале кинотеатра, и я помню луч света, который прорезал пространство. Я помню, как поднял голову и он, казалось, просто взорвался на экране. Внезапно мир стал намного больше, чем тот, который я знал", — поделился Том Круз.

Эти впечатления пробудили в будущем актёре стремление исследовать мир через кино, видеть жизнь шире и глубже, чем это возможно в обычной повседневности.

История "Оскара" за выдающиеся заслуги

Премия вручается уже почти 80 лет и отличается от обычных "Оскаров" тем, что не привязана к конкретным фильмам или годам. Она предназначена для награждения личностей, чей вклад в кино невозможно оценить в рамках традиционных категорий. В числе предыдущих лауреатов были такие знаменитости, как Куинси Джонс, музыкант и композитор, автор саундтреков к фильмам "Цветы лиловые полей", "Полуночная жара" и "Ограбление по-итальянски".

