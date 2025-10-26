Обычный унитаз решает больше, чем кажется: как выбрать модель без ошибок и разочарований
Выбор унитаза кажется простой задачей, но именно этот предмет сантехники напрямую влияет на ежедневный комфорт всей семьи. Неудачная покупка может превратить утро в источник раздражения, а правильно подобранная модель прослужит десятилетия, обеспечив удобство, гигиену и экономию воды.
Эксперт по ремонту СТД "Петрович" Георгий Ерахтин напоминает, что подходить к выбору стоит с практической точки зрения: важно учитывать тип установки, механизм смыва, форму чаши, материал и параметры подключения к канализации.
"Косой или горизонтальный тип соединения можно адаптировать, но вертикальный требует точного соответствия. Также следует обращать внимание на материал унитаза — санфарфор прочнее и гигиеничнее санфаянса из-за меньшей пористости", — отметил эксперт по ремонту Георгий Ерахтин.
1. Тип установки: классика или современность
Существует два основных типа установки — напольный и подвесной.
• Напольный унитаз - традиционное и самое распространённое решение. Его легко установить, стоимость ниже, а ремонт и обслуживание не вызывают сложностей. Такой вариант подходит для большинства квартир и домов.
• Подвесной унитаз - современный и эстетичный вариант. Он экономит пространство, упрощает уборку и создаёт ощущение "воздуха" в интерьере. Однако его монтаж требует прочной стены и установки инсталляции, что делает проект дороже.
Вывод: если важны бюджет и простота, выбирайте напольную модель; если приоритет — дизайн и удобство, стоит вложиться в подвесную систему.
2. Механизм смыва
От конструкции смыва зависит гигиеничность и расход воды.
|Тип смыва
|Принцип работы
|Особенности
|Круговой
|Вода подаётся по периметру чаши, равномерно омывая её стенки
|Более гигиеничный, экономичный и тихий
|Прямой
|Струя направлена в одну точку, стекает вниз по задней стенке
|Простая система, но хуже очищает переднюю часть чаши
Совет: выбирайте круговой смыв — он эффективнее и снижает потребность в частом использовании химических чистящих средств.
3. Форма чаши
Форма чаши влияет не только на внешний вид, но и на удобство ухода и уровень гигиеничности.
• Тарельчатая форма - с горизонтальной полочкой. Устаревший вариант, неудобный в эксплуатации и склонный к появлению запахов.
• Козырьковая форма - самая популярная: унитаз имеет небольшой наклон и выступ, обеспечивая чистый смыв без разбрызгивания.
• Воронкообразная форма - сливное отверстие расположено по центру, вода уходит быстро, что делает уход проще.
Рекомендация: для большинства семей оптимален козырьковый унитаз — он сочетает удобство, чистоту и долговечность.
4. Бачок и система слива
Средний объём бачка — 6 литров, но современные модели оснащаются двухрежимной кнопкой: полным (6 л) и экономным (3 л) смывом. Это помогает сократить расход воды до 50%.
Тип управления бывает:
• Кнопочный - наиболее распространённый, эстетичный и удобный;
• Рычажный - встречается реже, но прост в ремонте.
Совет: выбирайте бачок с двойным режимом — это экономично и экологично.
5. Высота и эргономика
Стандартная высота унитаза — 40-45 см. Для пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью или высокого роста лучше подойдёт модель 45-50 см. Подвесные унитазы позволяют регулировать высоту при установке, что удобно для индивидуальной подстройки.
Важно: при выборе учитывайте размеры помещения. В маленьких санузлах стоит рассмотреть компактные модели или угловую установку.
6. Материалы: санфаянс или санфарфор
Материал напрямую влияет на прочность, долговечность и простоту ухода.
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Санфаянс
|Доступная цена, разнообразие форм
|Более пористый, впитывает запахи и загрязнения
|Санфарфор
|Гладкая поверхность, прочность, устойчива к загрязнениям
|Стоимость выше, требует бережной транспортировки
Совет эксперта: если бюджет позволяет, отдайте предпочтение санфарфору — он долговечнее, гигиеничнее и со временем не теряет блеска.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Не учитывать тип выпуска (вертикальный, косой, горизонтальный).
• Последствие: Унитаз не подойдёт к системе канализации.
• Альтернатива: Перед покупкой сверить схему выпуска с проектом помещения.
• Ошибка: Выбрать слишком высокий или низкий унитаз.
• Последствие: Дискомфорт при использовании.
• Альтернатива: Проверить высоту при покупке или выбрать подвесную модель с регулировкой.
• Ошибка: Экономия на фурнитуре бачка.
• Последствие: Частые поломки, протечки.
• Альтернатива: Выбирайте изделия с проверенной арматурой и гарантийным обслуживанием.
А что если ванная комната маленькая?
Для ограниченного пространства подойдут:
• Унитазы-компакты - бачок совмещён с чашей;
• Угловые модели - экономят до 30% площади;
• Инсталляции с подвесным унитазом - визуально расширяют помещение и облегчают уборку.
FAQ
— Какой унитаз выбрать: с косым или горизонтальным выпуском?
Зависит от положения канализационной трубы. Косой подходит для старых домов, горизонтальный — для современных планировок.
— Как ухаживать за унитазом с круговым смывом?
Используйте мягкие чистящие средства и регулярно очищайте отверстия для воды от налёта.
— Подходит ли подвесной унитаз для всех стен?
Нет. Для установки требуется капитальная стена или металлический каркас-инсталляция.
— Можно ли установить унитаз самостоятельно?
Напольные модели — да, но при замене коммуникаций или инсталляции лучше обратиться к сантехнику.
Мифы и правда
Миф: Все унитазы одинаковые по качеству.
Правда: Разница в материалах, конструкции и фурнитуре определяет долговечность и удобство.
Миф: Подвесные унитазы ненадёжны.
Правда: Современные инсталляции выдерживают нагрузку до 400 кг.
Миф: Двухрежимный бачок экономит воду незначительно.
Правда: Система сокращает расход до 30-40% без потери эффективности.
Исторический контекст
Современный унитаз в привычном виде появился в конце XIX века, когда инженер Томас Крэппер запатентовал систему с водяным затвором. Массовое производство началось в XX веке, а развитие технологий привело к появлению антивсплесковых систем, безободковых чаш и "умных" моделей с подогревом, биде-функцией и автоматическим смывом. Сегодня выбор унитаза стал вопросом не только гигиены, но и стиля.
