Обычный унитаз решает больше, чем кажется: как выбрать модель без ошибок и разочарований

Выбор унитаза кажется простой задачей, но именно этот предмет сантехники напрямую влияет на ежедневный комфорт всей семьи. Неудачная покупка может превратить утро в источник раздражения, а правильно подобранная модель прослужит десятилетия, обеспечив удобство, гигиену и экономию воды.

Эксперт по ремонту СТД "Петрович" Георгий Ерахтин напоминает, что подходить к выбору стоит с практической точки зрения: важно учитывать тип установки, механизм смыва, форму чаши, материал и параметры подключения к канализации.

"Косой или горизонтальный тип соединения можно адаптировать, но вертикальный требует точного соответствия. Также следует обращать внимание на материал унитаза — санфарфор прочнее и гигиеничнее санфаянса из-за меньшей пористости", — отметил эксперт по ремонту Георгий Ерахтин.

1. Тип установки: классика или современность

Существует два основных типа установки — напольный и подвесной.

• Напольный унитаз - традиционное и самое распространённое решение. Его легко установить, стоимость ниже, а ремонт и обслуживание не вызывают сложностей. Такой вариант подходит для большинства квартир и домов.

• Подвесной унитаз - современный и эстетичный вариант. Он экономит пространство, упрощает уборку и создаёт ощущение "воздуха" в интерьере. Однако его монтаж требует прочной стены и установки инсталляции, что делает проект дороже.

Вывод: если важны бюджет и простота, выбирайте напольную модель; если приоритет — дизайн и удобство, стоит вложиться в подвесную систему.

2. Механизм смыва

От конструкции смыва зависит гигиеничность и расход воды.

Тип смыва Принцип работы Особенности Круговой Вода подаётся по периметру чаши, равномерно омывая её стенки Более гигиеничный, экономичный и тихий Прямой Струя направлена в одну точку, стекает вниз по задней стенке Простая система, но хуже очищает переднюю часть чаши

Совет: выбирайте круговой смыв — он эффективнее и снижает потребность в частом использовании химических чистящих средств.

3. Форма чаши

Форма чаши влияет не только на внешний вид, но и на удобство ухода и уровень гигиеничности.

• Тарельчатая форма - с горизонтальной полочкой. Устаревший вариант, неудобный в эксплуатации и склонный к появлению запахов.

• Козырьковая форма - самая популярная: унитаз имеет небольшой наклон и выступ, обеспечивая чистый смыв без разбрызгивания.

• Воронкообразная форма - сливное отверстие расположено по центру, вода уходит быстро, что делает уход проще.

Рекомендация: для большинства семей оптимален козырьковый унитаз — он сочетает удобство, чистоту и долговечность.

4. Бачок и система слива

Средний объём бачка — 6 литров, но современные модели оснащаются двухрежимной кнопкой: полным (6 л) и экономным (3 л) смывом. Это помогает сократить расход воды до 50%.

Тип управления бывает:

• Кнопочный - наиболее распространённый, эстетичный и удобный;

• Рычажный - встречается реже, но прост в ремонте.

Совет: выбирайте бачок с двойным режимом — это экономично и экологично.

5. Высота и эргономика

Стандартная высота унитаза — 40-45 см. Для пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью или высокого роста лучше подойдёт модель 45-50 см. Подвесные унитазы позволяют регулировать высоту при установке, что удобно для индивидуальной подстройки.

Важно: при выборе учитывайте размеры помещения. В маленьких санузлах стоит рассмотреть компактные модели или угловую установку.

6. Материалы: санфаянс или санфарфор

Материал напрямую влияет на прочность, долговечность и простоту ухода.

Материал Преимущества Недостатки Санфаянс Доступная цена, разнообразие форм Более пористый, впитывает запахи и загрязнения Санфарфор Гладкая поверхность, прочность, устойчива к загрязнениям Стоимость выше, требует бережной транспортировки

Совет эксперта: если бюджет позволяет, отдайте предпочтение санфарфору — он долговечнее, гигиеничнее и со временем не теряет блеска.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Не учитывать тип выпуска (вертикальный, косой, горизонтальный).

• Последствие: Унитаз не подойдёт к системе канализации.

• Альтернатива: Перед покупкой сверить схему выпуска с проектом помещения.

• Ошибка: Выбрать слишком высокий или низкий унитаз.

• Последствие: Дискомфорт при использовании.

• Альтернатива: Проверить высоту при покупке или выбрать подвесную модель с регулировкой.

• Ошибка: Экономия на фурнитуре бачка.

• Последствие: Частые поломки, протечки.

• Альтернатива: Выбирайте изделия с проверенной арматурой и гарантийным обслуживанием.

А что если ванная комната маленькая?

Для ограниченного пространства подойдут:

• Унитазы-компакты - бачок совмещён с чашей;

• Угловые модели - экономят до 30% площади;

• Инсталляции с подвесным унитазом - визуально расширяют помещение и облегчают уборку.

FAQ

— Какой унитаз выбрать: с косым или горизонтальным выпуском?

Зависит от положения канализационной трубы. Косой подходит для старых домов, горизонтальный — для современных планировок.

— Как ухаживать за унитазом с круговым смывом?

Используйте мягкие чистящие средства и регулярно очищайте отверстия для воды от налёта.

— Подходит ли подвесной унитаз для всех стен?

Нет. Для установки требуется капитальная стена или металлический каркас-инсталляция.

— Можно ли установить унитаз самостоятельно?

Напольные модели — да, но при замене коммуникаций или инсталляции лучше обратиться к сантехнику.

Мифы и правда

Миф: Все унитазы одинаковые по качеству.

Правда: Разница в материалах, конструкции и фурнитуре определяет долговечность и удобство.

Миф: Подвесные унитазы ненадёжны.

Правда: Современные инсталляции выдерживают нагрузку до 400 кг.

Миф: Двухрежимный бачок экономит воду незначительно.

Правда: Система сокращает расход до 30-40% без потери эффективности.

Исторический контекст

Современный унитаз в привычном виде появился в конце XIX века, когда инженер Томас Крэппер запатентовал систему с водяным затвором. Массовое производство началось в XX веке, а развитие технологий привело к появлению антивсплесковых систем, безободковых чаш и "умных" моделей с подогревом, биде-функцией и автоматическим смывом. Сегодня выбор унитаза стал вопросом не только гигиены, но и стиля.