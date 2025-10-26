Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Совмещённый санузел
Совмещённый санузел
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 2:25

Обычный унитаз решает больше, чем кажется: как выбрать модель без ошибок и разочарований

Эксперт Георгий Ерахтин рассказал, как правильно выбрать унитаз для дома

Выбор унитаза кажется простой задачей, но именно этот предмет сантехники напрямую влияет на ежедневный комфорт всей семьи. Неудачная покупка может превратить утро в источник раздражения, а правильно подобранная модель прослужит десятилетия, обеспечив удобство, гигиену и экономию воды.

Эксперт по ремонту СТД "Петрович" Георгий Ерахтин напоминает, что подходить к выбору стоит с практической точки зрения: важно учитывать тип установки, механизм смыва, форму чаши, материал и параметры подключения к канализации.

"Косой или горизонтальный тип соединения можно адаптировать, но вертикальный требует точного соответствия. Также следует обращать внимание на материал унитаза — санфарфор прочнее и гигиеничнее санфаянса из-за меньшей пористости", — отметил эксперт по ремонту Георгий Ерахтин.

1. Тип установки: классика или современность

Существует два основных типа установки — напольный и подвесной.

Напольный унитаз - традиционное и самое распространённое решение. Его легко установить, стоимость ниже, а ремонт и обслуживание не вызывают сложностей. Такой вариант подходит для большинства квартир и домов.
Подвесной унитаз - современный и эстетичный вариант. Он экономит пространство, упрощает уборку и создаёт ощущение "воздуха" в интерьере. Однако его монтаж требует прочной стены и установки инсталляции, что делает проект дороже.

Вывод: если важны бюджет и простота, выбирайте напольную модель; если приоритет — дизайн и удобство, стоит вложиться в подвесную систему.

2. Механизм смыва

От конструкции смыва зависит гигиеничность и расход воды.

Тип смыва Принцип работы Особенности
Круговой Вода подаётся по периметру чаши, равномерно омывая её стенки Более гигиеничный, экономичный и тихий
Прямой Струя направлена в одну точку, стекает вниз по задней стенке Простая система, но хуже очищает переднюю часть чаши

Совет: выбирайте круговой смыв — он эффективнее и снижает потребность в частом использовании химических чистящих средств.

3. Форма чаши

Форма чаши влияет не только на внешний вид, но и на удобство ухода и уровень гигиеничности.

Тарельчатая форма - с горизонтальной полочкой. Устаревший вариант, неудобный в эксплуатации и склонный к появлению запахов.
Козырьковая форма - самая популярная: унитаз имеет небольшой наклон и выступ, обеспечивая чистый смыв без разбрызгивания.
Воронкообразная форма - сливное отверстие расположено по центру, вода уходит быстро, что делает уход проще.

Рекомендация: для большинства семей оптимален козырьковый унитаз — он сочетает удобство, чистоту и долговечность.

4. Бачок и система слива

Средний объём бачка — 6 литров, но современные модели оснащаются двухрежимной кнопкой: полным (6 л) и экономным (3 л) смывом. Это помогает сократить расход воды до 50%.

Тип управления бывает:
Кнопочный - наиболее распространённый, эстетичный и удобный;
Рычажный - встречается реже, но прост в ремонте.

Совет: выбирайте бачок с двойным режимом — это экономично и экологично.

5. Высота и эргономика

Стандартная высота унитаза — 40-45 см. Для пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью или высокого роста лучше подойдёт модель 45-50 см. Подвесные унитазы позволяют регулировать высоту при установке, что удобно для индивидуальной подстройки.

Важно: при выборе учитывайте размеры помещения. В маленьких санузлах стоит рассмотреть компактные модели или угловую установку.

6. Материалы: санфаянс или санфарфор

Материал напрямую влияет на прочность, долговечность и простоту ухода.

Материал Преимущества Недостатки
Санфаянс Доступная цена, разнообразие форм Более пористый, впитывает запахи и загрязнения
Санфарфор Гладкая поверхность, прочность, устойчива к загрязнениям Стоимость выше, требует бережной транспортировки

Совет эксперта: если бюджет позволяет, отдайте предпочтение санфарфору — он долговечнее, гигиеничнее и со временем не теряет блеска.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Не учитывать тип выпуска (вертикальный, косой, горизонтальный).
Последствие: Унитаз не подойдёт к системе канализации.
Альтернатива: Перед покупкой сверить схему выпуска с проектом помещения.

Ошибка: Выбрать слишком высокий или низкий унитаз.
Последствие: Дискомфорт при использовании.
Альтернатива: Проверить высоту при покупке или выбрать подвесную модель с регулировкой.

Ошибка: Экономия на фурнитуре бачка.
Последствие: Частые поломки, протечки.
Альтернатива: Выбирайте изделия с проверенной арматурой и гарантийным обслуживанием.

А что если ванная комната маленькая?

Для ограниченного пространства подойдут:
Унитазы-компакты - бачок совмещён с чашей;
Угловые модели - экономят до 30% площади;
Инсталляции с подвесным унитазом - визуально расширяют помещение и облегчают уборку.

FAQ

— Какой унитаз выбрать: с косым или горизонтальным выпуском?
Зависит от положения канализационной трубы. Косой подходит для старых домов, горизонтальный — для современных планировок.

— Как ухаживать за унитазом с круговым смывом?
Используйте мягкие чистящие средства и регулярно очищайте отверстия для воды от налёта.

— Подходит ли подвесной унитаз для всех стен?
Нет. Для установки требуется капитальная стена или металлический каркас-инсталляция.

— Можно ли установить унитаз самостоятельно?
Напольные модели — да, но при замене коммуникаций или инсталляции лучше обратиться к сантехнику.

Мифы и правда

Миф: Все унитазы одинаковые по качеству.
Правда: Разница в материалах, конструкции и фурнитуре определяет долговечность и удобство.

Миф: Подвесные унитазы ненадёжны.
Правда: Современные инсталляции выдерживают нагрузку до 400 кг.

Миф: Двухрежимный бачок экономит воду незначительно.
Правда: Система сокращает расход до 30-40% без потери эффективности.

Исторический контекст

Современный унитаз в привычном виде появился в конце XIX века, когда инженер Томас Крэппер запатентовал систему с водяным затвором. Массовое производство началось в XX веке, а развитие технологий привело к появлению антивсплесковых систем, безободковых чаш и "умных" моделей с подогревом, биде-функцией и автоматическим смывом. Сегодня выбор унитаза стал вопросом не только гигиены, но и стиля.

