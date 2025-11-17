Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
туалет дверь
туалет дверь
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:19

Почему я перестал проводить часы на унитазе: как это влияло на моё здоровье

Врач Джозефа Салхаба: длительное сидение на унитазе может привести к геморрою

Сидение на унитазе может казаться простым и естественным процессом, однако в последние годы внимание медиков привлекла привычка проводить на нем длительное время. Специалисты предупреждают, что это может не только вызывать дискомфорт, но и приводить к серьезным проблемам со здоровьем.

Причины длительного сидения на унитазе

Совсем не всегда продолжительное нахождение на унитазе связано с физической необходимостью, например, запорами. В большинстве случаев это связано с привычкой "зависать" на смартфоне или читать книги в туалете. Часто люди проводят много времени в поисках удобного положения или поглощены контентом, что приводит к тому, что на унитазе они остаются гораздо дольше, чем требуется.

Как долго сидение может повлиять на здоровье?

Согласно множеству исследований, продолжительное сидение на унитазе может стать причиной различных заболеваний, прежде всего — геморроя. Это объясняется тем, что длительное сидение увеличивает давление в венах прямой кишки. Если вены остаются под таким давлением продолжительное время, это может привести к их воспалению и образованию геморроидальных узлов.

Геморрой и другие последствия

Согласно мнению американского гастроэнтеролога Джозефа Салхаба, продолжительное сидение на унитазе — это один из факторов риска для развития геморроя. Вены в области прямой кишки становятся более восприимчивыми к повреждениям и воспалениям. Это также может привести к образованию анальных трещин, что является болезненным состоянием, сопровождающимся кровотечением и жжением.

"Если вы сидите дольше нескольких минут, у вас могут возникнуть проблемы", — сказал гастроэнтеролог Джозеф Салхаб.

Почему это происходит?

Когда человек долго сидит на унитазе, давление в области таза увеличивается, что в свою очередь приводит к застою крови в венах прямой кишки. Этот процесс нарушает кровообращение и способствует образованию геморроидальных узлов. Со временем это может привести не только к геморрою, но и к более сложным заболеваниям, таким как анальные трещины.

Что делать, чтобы избежать проблем?

Избежать негативных последствий длительного сидения на унитазе можно, если следовать нескольким простым рекомендациям:

  1. Ограничьте время пребывания на унитазе. Постарайтесь не задерживаться на нем больше пяти минут.

  2. Откажитесь от гаджетов и книг в туалете. Постоянная активность, как чтение или использование телефона, увеличивает время, проведенное в этом положении.

  3. Используйте низкий унитаз или подставку для ног. Это помогает снизить нагрузку на мышцы таза и облегчить процесс дефекации.

Мифы и правда о длительном сидении

  1. Миф: сидение на унитазе связано только с запорами.
    Правда: хотя запоры могут быть причиной, чаще всего длительное сидение — это результат привычки пользоваться гаджетами или читать.

  2. Миф: проблем с геморроем можно избежать, если не сидеть долго.
    Правда: это один из факторов, но важен и стиль жизни в целом, включая питание, уровень физической активности и уход за своим здоровьем.

  3. Миф: все унитазы одинаково полезны для здоровья.
    Правда: высокие унитазы могут создавать дополнительную нагрузку на таз, а низкие или специальные подставки помогают снизить её.

Сколько времени можно сидеть на унитазе?

Эксперты рекомендуют не сидеть на унитазе больше 5 минут. Даже если вам нужно использовать туалет, постарайтесь не задерживаться и избегать привычки проводить на нем слишком много времени. Это поможет избежать возникновения неприятных и болезненных состояний, таких как геморрой и анальные трещины.

Что поможет ускорить процесс?

Для того чтобы процесс дефекации был легче и быстрее, важно соблюдать правильную позу. Подставка для ног помогает сделать положение более естественным, снимает напряжение с мышц таза и способствует быстрому и безболезненному процессу.

Плюсы и минусы

Плюсы использования подставки для ног:

  1. Помогает создать более правильную позу для дефекации.

  2. Снижает напряжение в области таза.

  3. Ускоряет процесс без излишних усилий.

Минусы:

  1. Требует дополнительных затрат на приобретение.

  2. Не всегда удобно использовать в общественных туалетах.

FAQ

Как выбрать правильную подставку для ног?

Важно, чтобы подставка подходила по высоте и помогала вам встать в правильную позу. Лучше всего выбирать модели с регулируемой высотой, чтобы можно было адаптировать их под свои потребности.

Сколько стоит подставка для ног?

Цены на подставки для ног могут варьироваться от 500 до 3000 рублей в зависимости от материала и бренда.

Что делать, если сидение на унитазе вызывает боль?

Если после длительного сидения на унитазе возникают боли или дискомфорт, стоит обратиться к врачу для консультации. Это может быть признаком более серьезных заболеваний, таких как геморрой.

Исторический контекст

Интересно, что сам процесс сидения на унитазе развивался с течением времени. В древних культурах люди использовали различные устройства для дефекации, включая отверстия в земле или специальные деревянные стулья. Современные унитазы появились в XIX веке и были значительно улучшены в XX веке. Однако привычка сидеть долго на них возникла лишь с развитием технологий, таких как смартфоны и планшеты, что способствовало появлению новых проблем со здоровьем.

Интересные факты

В Японии есть унитазы с автоматическими подставками для ног, которые помогают снизить нагрузку на мышцы таза.

Специалисты рекомендуют проводить не более 5 минут на унитазе, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

В странах, где люди сидят на низких унитазах, проблемы с геморроем встречаются реже.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Реакция организма на эмоции влияет на здоровье — психолог Галина Губанова сегодня в 10:03
Заметила, что у меня болит спина каждый раз после ссоры: начала работать с эмоциями — и боли исчезли

Психолог Галина Губанова объясняет, как негативные эмоции влияют на иммунитет, гормоны и фигуру. Психосоматика может стать причиной многих проблем со здоровьем.

Читать полностью » Сильная боль в животе или груди требует немедленной помощи сегодня в 9:13
8 симптомов, которые я никогда не игнорирую: когда нужна неотложная помощь

Узнайте, какие симптомы нельзя игнорировать и почему при их появлении нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Читать полностью » Какао способствует укреплению иммунитета и улучшению обмена веществ — диетолог Наталья Румянцева сегодня в 9:03
Поставила какао на ежедневное меню — теперь мой иммунитет под защитой, а настроение всегда на высоте

Какао — не просто согревающий напиток, а полезный продукт, поддерживающий здоровье, очищающий организм и замедляющий старение. Главное — пить его правильно.

Читать полностью » Резкие погодные изменения вызывают слабость и головные боли — врач-кардиолог Мария Ковалёва сегодня в 8:31
Думала, что метеочувствительность — выдумка: после резкого похолодания организм дал ответ, который игнорировать нельзя

Погодные перепады могут ухудшать самочувствие куда сильнее, чем магнитные бури. Разбираемся, кто особенно чувствителен и как защитить организм в такие дни.

Читать полностью » Жирная рыба и печень трески важны для поддержания здоровья зимой сегодня в 8:09
Зимой я всегда выбираю эти продукты для поддержания энергии и здоровья

Узнайте, какие продукты следует включить в рацион зимой, чтобы поддерживать энергию и здоровье.

Читать полностью » Сбалансированное питание укрепляет иммунитет в сезон вирусов — врачи сегодня в 7:31
Начала проветривать квартиру по новой схеме — и ребёнок стал болеть реже: всего 5 минут, а результат впечатляет

Как пережить сезон простуд без лишнего стресса? Разбираем простые шаги профилактики, которые помогут укрепить иммунитет и защитить всю семью.

Читать полностью » Врач Степанова: осенью боли в суставах могут быть признаками артрита сегодня в 7:03
Трудности с движением осенью? Может, это первые признаки артрита — узнайте, как действовать

Узнайте, почему осенью могут обостряться боли в суставах и как распознать признаки артрита на ранней стадии.

Читать полностью » Замена фруктов соками приводит к нехватке клетчатки и пересыщению калориями — диетологи сегодня в 6:31
Россиян предупредили о любимом напитке: соки вредят сильнее, чем кажется — риск растёт с каждой чашкой

Почему сок нельзя считать полноценной заменой фруктов и какие напитки действительно полезны? Разбираем мифы и объясняем, какие варианты стоит выбирать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Медбол сделал домашние тренировки эффективнее — фитнес-инструктор Эрин Курдила
Наука
Позолоченную бронзовую статуэтку подготовили к исследованию в Тронхейме — археолог Аарон Джонстон
Дом
Перекись разрушает защитный слой деревянного пола — эксперты по уборке
Авто и мото
Сниженное давление в шинах ухудшает устойчивость автомобиля на зимней дороге — автоэксперты
Дом
В квартирах основная утечка тепла идёт через окна — Сергей Белолипецкий
Питомцы
Миниатюрные породы кошек включают сингапурскую и манчкина — заводчики
Культура и шоу-бизнес
Пол Маккартни присоединился к акции британских артистов против использования музыки в обучении ИИ — The Guardian
Туризм
Туристы отметили мягкий сезон для поездки в Камбоджу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet