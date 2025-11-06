Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 21:25

Я перестала выбрасывать втулки — теперь из них рождаются полезные мелочи

Втулки от туалетной бумаги превращаются в аксессуар: самодельный кардхолдер из 3–4 цилиндров

Втулки от туалетной бумаги — это не мусор, а универсальный материал для творчества. Из этих простых картонных цилиндров можно создать десятки полезных вещей для дома, офиса или сумки. Один из самых практичных вариантов — самодельный кардхолдер (карточница), который легко помещается в сумку и помогает держать все карты в порядке.

Почему стоит использовать втулки для творчества

Создание аксессуаров из переработанных материалов не только помогает сократить количество отходов, но и развивает творческое мышление. Такие проекты просты, экологичны и не требуют дорогостоящих материалов. Втулка из плотного картона идеально подходит по плотности и форме, чтобы превратиться в прочный, но лёгкий футляр.

Таблица "Сравнение": материалы и их альтернатива

Основной материал Возможная альтернатива Примечание
Втулка от туалетной бумаги Картонная туба от полотенец Более плотная и устойчивая форма
Бумага для декора Обёрточная бумага, старые журналы Можно подобрать стиль под сумку
Клей ПВА / пластикола Силикон холодный Лучше держит при склейке плотного картона
Ткань Кожзам, фетр, джинсовая ткань Прочная отделка внешней части
Картон для корпуса Крышка от коробки, упаковка от круп Жёсткое основание футляра

Что понадобится

  • 3-4 втулки от рулонов туалетной бумаги;

  • кусок плотного картона для внешней обложки;

  • бумага для декора (обёрточная, подарочная или старая карта);

  • ткань для отделки (опционально);

  • клей (ПВА или силикон холодный);

  • ножницы, линейка и карандаш.

Как сделать карточницу шаг за шагом

1. Подготовка втулок

  • Убедитесь, что втулки одинаковой длины и ширины.

  • Аккуратно сплющите их с помощью линейки, чтобы придать прямоугольную форму.

  • Склейте внутренние слои, если картон расслаивается — это предотвратит застревание карт.

2. Декорирование

  • Измерьте длину втулки и вырежьте прямоугольник бумаги для обёртывания.

  • Обклейте каждую втулку декоративной бумагой, тщательно разгладив края.

  • Подрежьте лишние уголки и загните внутрь для аккуратного вида.

  • Для удобства извлечения карт вырежьте небольшой полукруг на верхнем крае (можно обвести крышку).

3. Склейка секций

  • Разместите втулки одна на другой, формируя блок из нескольких ячеек.

  • Склейте боковые стороны, чтобы каждая секция была надёжно соединена.

  • Используйте прищепки или зажимы, чтобы картон схватился и не сдвигался при высыхании.

4. Создание внешнего футляра

  • Из плотного картона вырежьте основу: две части по 10,5 см (перед и дно), боковину 2 см, крышку 5 см, которую можно согнуть пополам для фиксации.

  • Согните детали, чтобы получилась коробочка с крышкой.

  • Обклейте тканью или бумагой для эстетичного вида.

5. Финальная сборка

  • Нанесите клей на заднюю часть блока втулок.

  • Вставьте блок внутрь обложки, плотно прижимая.

  • Дайте изделию полностью высохнуть (можно оставить под прессом).

Через пару часов у вас получится прочная и стильная карточница ручной работы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Решение
Использование разных по размеру втулок Кривой блок, карты застревают Подравняйте втулки ножницами до одинаковой длины
Неровная проклейка бумаги Карточница выглядит неаккуратно Работайте небольшими участками и разглаживайте от центра
Слишком жидкий клей Бумага пузырится Используйте силикон или густой ПВА
Слишком плотная сборка Карты не помещаются Между втулками оставляйте зазор 1-2 мм

Где можно использовать

  • Как портмоне для скидочных и транспортных карт.

  • Для офисных визиток или банковских карточек.

  • В качестве мини-подарка ручной работы.

  • Как органайзер для мелких предметов (нитки, кнопки, флешки).

Плюсы и минусы самодельного кардхолдера

Плюсы Минусы
Экологичный — используется вторсырьё Не влагостойкий без ламинации
Дешёвый и быстрый в изготовлении Требует аккуратности при сборке
Можно адаптировать под стиль сумки Со временем может потерять форму

FAQ

1. Можно ли сделать кардхолдер из втулок от бумажных полотенец?
Да, они плотнее и подойдут, если вы хотите более жёсткий корпус.

2. Чем заменить декоративную бумагу?
Можно использовать старые газеты, крафт-бумагу, страницы книг или ткань.

3. Как сделать изделие долговечным?
Покройте готовый кардхолдер прозрачным лаком или клеем ПВА, разведённым с водой.

Исторический контекст: от ремесла к апсайклингу

Апсайклинг — направление, возникшее в XX веке, когда дизайнеры начали превращать отходы в функциональные предметы. Сегодня эта идея популярна во всём мире: из мусора создают мебель, аксессуары, украшения. Кардхолдер из втулок — часть этого движения, где практичность встречается с креативностью.

3 интересных факта

  1. Втулка от туалетной бумаги состоит из 100% перерабатываемого картона.

  2. В мире ежегодно выбрасывается более 30 миллиардов втулок.

  3. Одна втулка может прожить "вторую жизнь" в виде полезного предмета, если не попасть в мусорное ведро.

