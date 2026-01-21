Запасные рулоны портили вид ванной — простой трюк спрятал их и сделал интерьер уютнее

Даже в аккуратной ванной мелочи могут "сбивать" ощущение уюта — и один из главных виновников часто оказывается на виду каждый день. Типичные металлические держатели для запасных рулонов вроде проволочных стоек выполняют свою задачу, но визуально тянут интерьер в сторону "служебного помещения", а не домашнего спа. Решение при этом максимально простое: заменить такой держатель на плетёную корзину. Об этом пишет Hunker.

Почему корзина смотрится лучше обычного держателя

Плетёные и тканые корзины дают сразу два эффекта. Во-первых, они прячут "склад" туалетной бумаги и делают хранение частью декора. Во-вторых, натуральная фактура (плетение, текстиль, дерево) легче вписывается в спокойную эстетику ванной — особенно если у вас светлые стены, керамика и минимум визуального шума.

Ещё один плюс — бюджетность: можно взять корзину, которая уже есть дома, купить в секонд-хенде или выбрать недорогую в магазине формата Dollar Tree.

Как подобрать корзину под вашу ванную

Всё зависит от того, сколько рулонов вы хотите держать под рукой и сколько места у вас есть.

Маленькая корзинка — для 1-2 рулонов рядом с унитазом, на полке или даже на бачке. Средняя — как аккуратная "станция" на полу вместо старого держателя. Большая корзина с крышкой — если хочется полностью спрятать запас: её можно поставить в угол, у раковины или рядом со шкафчиком.

Если ванная маленькая, удобно использовать несколько корзин: крупную держать под раковиной или в шкафу, а маленькую — рядом с унитазом для быстрого доступа.

Идеи размещения, которые экономят место

Корзины хороши тем, что они не привязаны к одному сценарию.

Поставьте корзину на пол там, где раньше стоял проволочный держатель.

Разместите маленькую корзинку на полке — так рулоны не будут бросаться в глаза.

Если у корзины есть ручки, её можно повесить на крючок на стене: это добавит вертикальное хранение и освободит пол.

Как сделать вид "дороже" без ремонта

Чтобы корзина выглядела как полноценный элемент интерьера, можно добавить детали, не меняя смысл.