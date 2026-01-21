Запасные рулоны портили вид ванной — простой трюк спрятал их и сделал интерьер уютнее
Даже в аккуратной ванной мелочи могут "сбивать" ощущение уюта — и один из главных виновников часто оказывается на виду каждый день. Типичные металлические держатели для запасных рулонов вроде проволочных стоек выполняют свою задачу, но визуально тянут интерьер в сторону "служебного помещения", а не домашнего спа. Решение при этом максимально простое: заменить такой держатель на плетёную корзину. Об этом пишет Hunker.
Почему корзина смотрится лучше обычного держателя
Плетёные и тканые корзины дают сразу два эффекта. Во-первых, они прячут "склад" туалетной бумаги и делают хранение частью декора. Во-вторых, натуральная фактура (плетение, текстиль, дерево) легче вписывается в спокойную эстетику ванной — особенно если у вас светлые стены, керамика и минимум визуального шума.
Ещё один плюс — бюджетность: можно взять корзину, которая уже есть дома, купить в секонд-хенде или выбрать недорогую в магазине формата Dollar Tree.
Как подобрать корзину под вашу ванную
Всё зависит от того, сколько рулонов вы хотите держать под рукой и сколько места у вас есть.
- Маленькая корзинка — для 1-2 рулонов рядом с унитазом, на полке или даже на бачке.
- Средняя — как аккуратная "станция" на полу вместо старого держателя.
- Большая корзина с крышкой — если хочется полностью спрятать запас: её можно поставить в угол, у раковины или рядом со шкафчиком.
Если ванная маленькая, удобно использовать несколько корзин: крупную держать под раковиной или в шкафу, а маленькую — рядом с унитазом для быстрого доступа.
Идеи размещения, которые экономят место
Корзины хороши тем, что они не привязаны к одному сценарию.
- Поставьте корзину на пол там, где раньше стоял проволочный держатель.
- Разместите маленькую корзинку на полке — так рулоны не будут бросаться в глаза.
- Если у корзины есть ручки, её можно повесить на крючок на стене: это добавит вертикальное хранение и освободит пол.
Как сделать вид "дороже" без ремонта
Чтобы корзина выглядела как полноценный элемент интерьера, можно добавить детали, не меняя смысл.
- Внутрь — тканевую подкладку для более "фермерского" и мягкого образа.
- Снаружи — декоративную ленту или полосу внизу, чтобы она поддерживала цветовую гамму ванной.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru