Унитаз
Унитаз
© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 8:40

Заметила это в унитазе — и сразу поняла, что тянуть больше нельзя: проблема уже рядом

Плотная туалетная бумага и салфетки часто становятся причиной засоров — клинеры

Засор в унитазе редко предупреждает о себе заранее, но почти всегда оставляет намёки. Слив начинает работать хуже, появляются странные звуки и запахи, а вода ведёт себя непривычно. Если распознать проблему вовремя, можно обойтись без аварии и дорогостоящего ремонта. Об этом рассказывает дзен-канал "Яндекс Недвижимость".

Как понять, что в унитазе начинается засор

Первые симптомы часто выглядят безобидно, но именно на этом этапе устранить проблему проще всего. Игнорирование сигналов приводит к тому, что небольшое препятствие превращается в плотную пробку.

Медленный слив воды говорит о том, что в трубе уже появилось сужение. После нажатия кнопки вода уходит не потоком, а постепенно, словно встречая сопротивление. Это типичная ситуация при накоплении бумаги или органических остатков.

Если вода остаётся в чаше или начинает подниматься, ситуация становится серьёзнее. Такой признак указывает на почти полную блокировку слива. Особенно опасно, когда бачок продолжает наполняться, а уровень воды растёт — в этом случае велик риск перелива.

Пузыри и запах как тревожный сигнал

Бульканье при сливе возникает из-за нарушения воздухообмена в канализации. В норме через вентиляцию давление выравнивается, но при засоре воздух ищет выход через ближайший гидрозатвор. В результате появляются пузыри и характерные звуки.

Неприятный запах — ещё один ранний признак. Он возникает, когда в сифоне или трубе скапливаются разлагающиеся остатки. Пробка ещё не сформировалась окончательно, но уже мешает циркуляции воздуха и создаёт стойкий аромат.

Если при сливе унитаза начинает "реагировать" раковина или ванна, это говорит о проблеме в общем стояке. Воздух не может пройти по трубе и выходит через другие сантехнические приборы.

Основные причины засоров

Унитаз рассчитан только на то, что легко растворяется в воде. Всё остальное со временем становится источником проблем.

Плотная бумага, салфетки и бумажные полотенца не распадаются, а слипаются в комки. Даже если по отдельности они проходят, в большом количестве быстро образуют пробку. Опасность представляют и дешёвые виды туалетной бумаги, которые плохо размокают.

Часто причиной становятся посторонние предметы. В трубах находят игрушки, тряпки, средства гигиены и наполнители для кошачьих лотков, которые специально созданы для впитывания влаги и не растворяются в воде.

Жир после готовки — скрытый враг канализации. Он застывает на стенках труб, образуя липкий слой, на который постепенно налипает всё остальное. Со временем просвет трубы заметно сужается.

Простые способы прочистки без химии

На ранней стадии можно обойтись подручными средствами. Горячая вода температурой до 80 градусов помогает растворить свежие органические отложения. Использовать кипяток нельзя, чтобы не повредить сантехнику.

Горячая вода в сочетании с жидким мылом или средством для посуды усиливает эффект. Моющий состав расщепляет жир, а тепло помогает смыть загрязнения.

Сода и уксус подходят для свежих пробок. Реакция сопровождается шипением и помогает разрушить мягкие отложения, но при стоящей воде этот метод применять не стоит из-за риска перелива.

Механические методы и когда нужен мастер

Вантуз создаёт гидравлический толчок и часто помогает справиться с засором унитаза за несколько минут. Важно, чтобы сливное отверстие было полностью закрыто резиновой чашей и под ней находилась вода.

Сантехнический трос подходит для более сложных случаев. Он физически разрушает или вытаскивает препятствие, но требует аккуратности, особенно в старых трубах.

Если вода переливается через край, засор затронул несколько приборов или все попытки не дали результата, лучше не экспериментировать. В таких ситуациях безопаснее сразу вызвать сантехника, чтобы избежать повреждения труб и затопления.

Засоры проще предотвратить, чем устранять. Внимательное отношение к тому, что попадает в унитаз, и быстрая реакция на первые признаки помогут сохранить сантехнику в рабочем состоянии и избежать неприятных сюрпризов.

