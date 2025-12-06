Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Унитаз
Унитаз
© freepik.com is licensed under public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:24

Устали от ржавчины и налёта? Этот простой способ сделает ваш унитаз белоснежным

Уксус и гель для посуды очищают унитаз эффективно — эксперты по быту

Ванная и туалетная комната в квартире — это святая святых. И именно здесь чаще всего у нерадивых хозяев селятся паразиты. Они просто обожают сырость, потеки, налет разного характера. Это неприятно. Во-первых, это запах, распространяющийся на весь дом. Во-вторых — болезни, которые могут спровоцировать паразиты.

Мы все хотим быть здоровыми и желаем здравствовать нашим близким, поэтому давайте вместе бороться за чистоту туалетов и ванных помещений. Сегодня мы поделимся простым, но эффективным бюджетным способом, который поможет избавиться от налета, ржавчины и известкового камня в унитазе и подарит ему белоснежную чистоту. Об этом сообщает дзен-канал "Мастер-Ок".

Что нам понадобится для чистки унитаза

Для этого вам не понадобятся дорогие химические средства, всё, что нужно, есть в каждом доме. Вот что потребуется:

  1. Вода — основа всех растворов.
  2. Уксус 9% — обладает природными чистящими и антибактериальными свойствами.
  3. Гель для мытья посуды — помогает разрушать жир и загрязнения.
  4. Бумажные полотенца/салфетки — для удобного применения растворов.
  5. Пульверизатор — для равномерного нанесения чистящего состава.
  6. Ершик — для тщательной чистки и устранения загрязнений внутри унитаза.

Приступаем к очистке

Если ваш унитаз неухоженный и на нём накопился налет, ржавчина или известковый камень, не переживайте — с этим можно справиться с минимальными усилиями и без использования токсичных средств. Вот пошаговая инструкция по чистке.

Шаг 1: подготовка чистящего состава

Сначала приготовим чистящий раствор:

  1. Смешайте стакан воды из-под крана с 1 ложкой геля для мытья посуды и полстакана столового уксуса.

  2. Перелейте полученный состав в пульверизатор. Такой раствор поможет избавиться от жира, налета и загрязнений на внешней части унитаза.

Шаг 2: чистка внешней поверхности унитаза

  1. Опрыскайте все поверхности унитаза (водяной бочок, крышку и сидушку, сам корпус) получившимся составом.

  2. Оставьте состав на 10 минут, чтобы он мог воздействовать на загрязнения и размягчить их.

Шаг 3: протираем поверхность

  1. Протрите обработанные места с помощью мягкой тряпки или салфетки. Начинайте сверху и постепенно двигайтесь вниз.

  2. Время от времени меняйте салфетку на свежую, чтобы грязь не распространялась по поверхности.

Шаг 4: чистка внутренней части унитаза

  1. Перелейте чистый 9% уксус в распылитель (около 150-200 мл, в зависимости от загрязнений).

  2. Орошаем внутреннюю часть унитаза, не забывая обработать и под ободком. Оставьте раствор на некоторое время, чтобы уксус смог размягчить известковый налет и ржавчину.

Шаг 5: используем ершик

  1. После того как раствор подействует, используйте ершик, чтобы счистить все загрязнения с внутренней поверхности унитаза.

  2. После чистки смойте всё водой.

Шаг 6: удаляем налет под ободком

  1. Для удаления налета под ободком используйте бумажные полотенца, которые можно опрыскать тем же раствором.

  2. Прилепите полотенца под ободок унитаза по периметру, так как уксус отлично растворяет остаточный налет.

Шаг 7: Оставляем на ночь

  1. Залейте уксус в унитаз до того уровня, на котором была вода в сливном отверстии.

  2. Закрываем крышку и оставляем состав на ночь. Важно, чтобы унитаз оставался нетронутым до утра.

Шаг 8: Завершающая чистка утром

  1. Утром уберите бумажные полотенца и посмотрите, сколько грязи и налета накопилось за ночь.

  2. Прошоркайте унитаз ершиком в районе слива, чтобы устранить все остаточные загрязнения.

Если на унитазе всё ещё осталась ржавчина, используйте преобразователь ржавчины. Это средство прекрасно справляется с проблемой и восстанавливает белоснежный вид вашему унитазу. О том, как правильно мыть полы, мы рассказывали в этой статье.

Дополнительные советы по уходу за унитазом

  1. Регулярность чистки. Чтобы унитаз всегда оставался чистым, рекомендуется проводить такую чистку хотя бы раз в месяц. Это поможет предотвратить образование налета и ржавчины, а также избавит от неприятных запахов.

  2. Профилактика образования известкового налета. Используйте уксус или лимонную кислоту в качестве профилактики. Просто налейте небольшое количество уксуса в унитаз и оставьте на ночь. Это предотвратит накопление известкового налета и защитит от ржавчины.

  3. Не забывайте про сиденье и крышку унитаза. Эти части также нуждаются в регулярной чистке. Можно использовать тот же раствор, что и для корпуса, чтобы избавиться от жирных следов и грязи.

  4. Ежедневная гигиеничность. После каждого использования протирайте унитаз сухой тряпкой, чтобы избежать накопления воды и грязи. Это поможет продлить чистоту на поверхности. Если вы хотите узнать, как отмыть кухню от жира, то прочитайте эту статью.

Популярные вопросы о чистке унитаза

1. Можно ли использовать уксус для чистки унитаза каждый день?

Да, уксус безопасен для большинства материалов унитаза и может использоваться для регулярной чистки. Он помогает удалять налет и избавляться от запахов.

2. Как бороться с ржавчиной в унитазе?

Если после обычной чистки остаётся ржавчина, используйте преобразователь ржавчины. Это специализированное средство эффективно удаляет ржавчину и восстанавливает чистоту унитаза.

3. Почему на унитазе появляются белые пятна и налет?

Белые пятна и налет чаще всего образуются из-за накопления известкового камня. Это происходит, когда в воде слишком много минералов. Регулярная чистка с уксусом помогает избежать их образования.

4. Как очистить унитаз от неприятных запахов?

Для устранения запахов можно использовать уксус или соду. Для профилактики можно налить немного уксуса в унитаз и оставить на ночь. Это поможет избавиться от неприятных запахов и предотвратить их появление в будущем.

