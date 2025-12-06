Устали от ржавчины и налёта? Этот простой способ сделает ваш унитаз белоснежным
Ванная и туалетная комната в квартире — это святая святых. И именно здесь чаще всего у нерадивых хозяев селятся паразиты. Они просто обожают сырость, потеки, налет разного характера. Это неприятно. Во-первых, это запах, распространяющийся на весь дом. Во-вторых — болезни, которые могут спровоцировать паразиты.
Мы все хотим быть здоровыми и желаем здравствовать нашим близким, поэтому давайте вместе бороться за чистоту туалетов и ванных помещений. Сегодня мы поделимся простым, но эффективным бюджетным способом, который поможет избавиться от налета, ржавчины и известкового камня в унитазе и подарит ему белоснежную чистоту. Об этом сообщает дзен-канал "Мастер-Ок".
Что нам понадобится для чистки унитаза
Для этого вам не понадобятся дорогие химические средства, всё, что нужно, есть в каждом доме. Вот что потребуется:
- Вода — основа всех растворов.
- Уксус 9% — обладает природными чистящими и антибактериальными свойствами.
- Гель для мытья посуды — помогает разрушать жир и загрязнения.
- Бумажные полотенца/салфетки — для удобного применения растворов.
- Пульверизатор — для равномерного нанесения чистящего состава.
- Ершик — для тщательной чистки и устранения загрязнений внутри унитаза.
Приступаем к очистке
Если ваш унитаз неухоженный и на нём накопился налет, ржавчина или известковый камень, не переживайте — с этим можно справиться с минимальными усилиями и без использования токсичных средств. Вот пошаговая инструкция по чистке.
Шаг 1: подготовка чистящего состава
Сначала приготовим чистящий раствор:
-
Смешайте стакан воды из-под крана с 1 ложкой геля для мытья посуды и полстакана столового уксуса.
-
Перелейте полученный состав в пульверизатор. Такой раствор поможет избавиться от жира, налета и загрязнений на внешней части унитаза.
Шаг 2: чистка внешней поверхности унитаза
-
Опрыскайте все поверхности унитаза (водяной бочок, крышку и сидушку, сам корпус) получившимся составом.
-
Оставьте состав на 10 минут, чтобы он мог воздействовать на загрязнения и размягчить их.
Шаг 3: протираем поверхность
-
Протрите обработанные места с помощью мягкой тряпки или салфетки. Начинайте сверху и постепенно двигайтесь вниз.
-
Время от времени меняйте салфетку на свежую, чтобы грязь не распространялась по поверхности.
Шаг 4: чистка внутренней части унитаза
-
Перелейте чистый 9% уксус в распылитель (около 150-200 мл, в зависимости от загрязнений).
-
Орошаем внутреннюю часть унитаза, не забывая обработать и под ободком. Оставьте раствор на некоторое время, чтобы уксус смог размягчить известковый налет и ржавчину.
Шаг 5: используем ершик
-
После того как раствор подействует, используйте ершик, чтобы счистить все загрязнения с внутренней поверхности унитаза.
-
После чистки смойте всё водой.
Шаг 6: удаляем налет под ободком
-
Для удаления налета под ободком используйте бумажные полотенца, которые можно опрыскать тем же раствором.
-
Прилепите полотенца под ободок унитаза по периметру, так как уксус отлично растворяет остаточный налет.
Шаг 7: Оставляем на ночь
-
Залейте уксус в унитаз до того уровня, на котором была вода в сливном отверстии.
-
Закрываем крышку и оставляем состав на ночь. Важно, чтобы унитаз оставался нетронутым до утра.
Шаг 8: Завершающая чистка утром
-
Утром уберите бумажные полотенца и посмотрите, сколько грязи и налета накопилось за ночь.
-
Прошоркайте унитаз ершиком в районе слива, чтобы устранить все остаточные загрязнения.
Если на унитазе всё ещё осталась ржавчина, используйте преобразователь ржавчины. Это средство прекрасно справляется с проблемой и восстанавливает белоснежный вид вашему унитазу. О том, как правильно мыть полы, мы рассказывали в этой статье.
Дополнительные советы по уходу за унитазом
-
Регулярность чистки. Чтобы унитаз всегда оставался чистым, рекомендуется проводить такую чистку хотя бы раз в месяц. Это поможет предотвратить образование налета и ржавчины, а также избавит от неприятных запахов.
-
Профилактика образования известкового налета. Используйте уксус или лимонную кислоту в качестве профилактики. Просто налейте небольшое количество уксуса в унитаз и оставьте на ночь. Это предотвратит накопление известкового налета и защитит от ржавчины.
-
Не забывайте про сиденье и крышку унитаза. Эти части также нуждаются в регулярной чистке. Можно использовать тот же раствор, что и для корпуса, чтобы избавиться от жирных следов и грязи.
-
Ежедневная гигиеничность. После каждого использования протирайте унитаз сухой тряпкой, чтобы избежать накопления воды и грязи. Это поможет продлить чистоту на поверхности. Если вы хотите узнать, как отмыть кухню от жира, то прочитайте эту статью.
Популярные вопросы о чистке унитаза
1. Можно ли использовать уксус для чистки унитаза каждый день?
Да, уксус безопасен для большинства материалов унитаза и может использоваться для регулярной чистки. Он помогает удалять налет и избавляться от запахов.
2. Как бороться с ржавчиной в унитазе?
Если после обычной чистки остаётся ржавчина, используйте преобразователь ржавчины. Это специализированное средство эффективно удаляет ржавчину и восстанавливает чистоту унитаза.
3. Почему на унитазе появляются белые пятна и налет?
Белые пятна и налет чаще всего образуются из-за накопления известкового камня. Это происходит, когда в воде слишком много минералов. Регулярная чистка с уксусом помогает избежать их образования.
4. Как очистить унитаз от неприятных запахов?
Для устранения запахов можно использовать уксус или соду. Для профилактики можно налить немного уксуса в унитаз и оставить на ночь. Это поможет избавиться от неприятных запахов и предотвратить их появление в будущем.
