Татьяна Костина Опубликована сегодня в 14:37

Влажная щётка стояла в держателе месяцами — бактерии размножались незаметно

Щётка для унитаза — предмет, о котором редко хочется задумываться дольше нескольких секунд. Обычно её спешно прячут в держатель и стараются не вспоминать до следующей уборки. Однако именно такой способ хранения может способствовать распространению бактерий. Об этом сообщает Southern Living.

Почему важно менять привычку хранения

После чистки унитаза щётка остаётся влажной и загрязнённой. Если сразу убрать её в закрытый контейнер, внутри создаётся тёплая и сырая среда, благоприятная для размножения микробов. В результате на дне держателя может скапливаться вода, превращаясь в источник неприятного запаха и потенциальной угрозы гигиене.

Главное правило — дать щётке полностью высохнуть перед тем, как возвращать её на место. Воздушная сушка значительно снижает риск роста бактерий и плесени. Для этого щётку можно временно закрепить под сиденьем унитаза так, чтобы она висела над чашей, либо оставить её в ванне до полного высыхания.

Как правильно очищать щётку

Помимо быстрой промывки после каждого использования, щётке требуется регулярная глубокая дезинфекция — не реже одного раза в месяц. Существует несколько способов, и каждый позволяет поддерживать чистоту без лишних усилий.

  1. Очистка в унитазе. После уборки смойте воду, тщательно прополощите щётку в чаше и обработайте её дезинфицирующим средством или перекисью водорода. Оставьте высыхать в подвешенном положении.
  2. Обработка в ведре. Наполните ёмкость горячей водой и добавьте отбеливатель из расчёта примерно треть стакана на галлон воды. Важно обеспечить хорошую вентиляцию, поскольку пары отбеливателя токсичны. Замочите щётку на час, затем просушите.
  3. Дезинфекция в ванне. Промойте щётку горячей водой, нанесите средство для ванной комнаты или перекись водорода и оставьте до полного высыхания.

Не стоит забывать и о самом держателе. Даже при регулярной чистке щётки контейнер нуждается в обработке примерно раз в три месяца. Его можно протереть дезинфицирующими салфетками или замочить вместе со щёткой.

Лучшие варианты хранения

Большинство стандартных держателей скрывают щётку, но не обеспечивают достаточного воздухообмена. Это замедляет высыхание щетины и способствует накоплению влаги. Более практичными считаются открытые подставки, в которых щётка подвешена и быстрее высыхает.

Ещё один вариант — настенный крючок на присоске. После промывки и стряхивания воды щётку можно повесить до полного высыхания. Если важно сохранить эстетичный вид ванной комнаты, подойдёт высокий кувшин или узкая ёмкость, обеспечивающая приток воздуха. Водонепроницаемая посуда также пригодится для ежемесячной дезинфекции.

Для тех, кто не готов использовать многоразовые аксессуары, существуют одноразовые системы со сменными насадками. Более экологичная альтернатива — плотные резиновые перчатки и ткань из микрофибры, хотя такой способ подходит не всем.

Гигиена ванной комнаты во многом зависит от мелочей. Простая привычка тщательно промывать и полностью высушивать щётку снижает риск распространения бактерий и неприятных запахов. Регулярная дезинфекция и продуманное хранение помогают поддерживать чистоту без значительных усилий. Даже небольшие изменения в уходе делают пространство более безопасным и комфортным.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

