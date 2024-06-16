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В США разработали ГМ-табачное растение, которое выработало аналоги сахаров из женского молока
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:52

В США разработали ГМ-табачное растение, которое выработало аналоги сахаров из женского молока

Американские ученые из Университета Калифорнии в Беркли разработали генетически модифицированное табачное растение Nicotiana benthamiana, которое теперь может производить олигосахариды, аналогичные тем, что содержатся в женском молоке. Эти олигосахариды способствуют развитию полезной кишечной флоры и укрепляют иммунную систему новорожденных.

Внедренные гены позволили растению синтезировать 11 различных типов олигосахаридов. Исследование опубликовано в журнале Nature Food и предложило использовать эту технологию для создания специализированных детских смесей, максимально приближенных к натуральному грудному молоку.

Фото: commons.wikimedia.org/Myrmux (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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