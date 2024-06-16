Американские ученые из Университета Калифорнии в Беркли разработали генетически модифицированное табачное растение Nicotiana benthamiana, которое теперь может производить олигосахариды, аналогичные тем, что содержатся в женском молоке. Эти олигосахариды способствуют развитию полезной кишечной флоры и укрепляют иммунную систему новорожденных.
Внедренные гены позволили растению синтезировать 11 различных типов олигосахаридов. Исследование опубликовано в журнале Nature Food и предложило использовать эту технологию для создания специализированных детских смесей, максимально приближенных к натуральному грудному молоку.
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