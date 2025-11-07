То, что травит океаны, теперь питает жизнь: пластик превратили в источник аминокислот

Учёные из Университета Инсубрии (Италия) представили технологию, способную изменить взгляд на переработку пластиковых отходов. Команда исследователей доказала, что использованные бутылки из ПЭТ можно преобразовать в чистые аминокислоты, востребованные в фармацевтике, косметике и пищевой промышленности. Это открытие объединяет экологию и экономику, открывая путь к новой эре устойчивого производства.

Как работает технология

Исследование, опубликованное в журнале ACS Catalysis, описывает биотехнологический процесс, основанный на использовании ферментов. Проект реализован под руководством профессоров Елены Розини и Лоредано Поллегиони в лаборатории The Protein Factory 2.0 при Университете Инсубрии.

Учёные создали ферментативную цепочку из 12 ферментов, взятых у четырёх различных микроорганизмов, которая позволяет:

Разрушить структуру ПЭТ-пластика до его исходных мономеров. Переработать полученные вещества в ходе серии биохимических реакций. Синтезировать аминокислоты L-аланин и D-аланин, полностью пригодные для промышленного использования.

Процесс абсолютно безопасен для окружающей среды: он не требует токсичных реагентов, не выделяет вредных побочных продуктов и может быть масштабирован для промышленного применения.

"Нам удалось добиться полного преобразования ПЭТ в соединения высокой добавленной стоимости при помощи полностью "зелёного” процесса. Это показывает, что пластик может стать активом, а не отходом", — отметила профессор Елена Розини.

Новый язык экономики отходов

На протяжении десятилетий пластик был символом индустриального прогресса, а затем — экологической катастрофы. Однако современные биотехнологии возвращают ему статус ресурса. Сегодня отходы становятся частью экономического цикла, в котором каждая молекула может быть переиспользована.

Итальянская разработка отражает ключевой принцип круговой биоэкономики: то, что создаётся человеком, может быть переработано силами природы — через ферменты и микроорганизмы.

По прогнозам экспертов, к 2050 году объём мирового производства пластика превысит 33 миллиарда тонн. Без новых технологий это приведёт к катастрофическому росту загрязнения и накоплению микропластика в воде, почве и организме человека. Работа итальянских учёных предлагает альтернативу — экологичный и экономически выгодный подход.

Таблица "Преимущества новой технологии переработки"

Показатель Старые методы Новый ферментативный метод Использование реагентов Химические, токсичные Биологические, безопасные Энергозатраты Высокие Умеренные Побочные продукты Вредные отходы Отсутствуют Конечный продукт Вторсырьё низкого качества Чистые аминокислоты Возможность масштабирования Ограничена Промышленная

Экономический потенциал открытия

Рынок аминокислот растёт стремительными темпами. По данным за 2024 год:

L-аланин оценивается в 146 миллионов долларов. D-аланин - в 153 миллиона долларов.

Оба вещества широко применяются:

В фармацевтике - при производстве лекарств и добавок. В спортивном питании - как источник энергии и восстановления мышц. В косметике - для создания средств ухода за кожей. В биотехнологиях - при производстве экологичных полимеров.

Таким образом, переработка пластиковых бутылок может приносить прибыль, превращая отходы в востребованное сырьё.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: утилизировать пластиковые отходы сжиганием.

Последствие: выброс токсинов и углерода в атмосферу.

Альтернатива: биотехнологическая переработка с использованием ферментов. Ошибка: использование агрессивных химических реагентов.

Последствие: загрязнение воды и почвы.

Альтернатива: ферментативные реакции без вредных побочных эффектов. Ошибка: хранение пластиковых отходов на полигонах.

Последствие: накопление микропластика и деградация экосистем.

Альтернатива: замкнутый цикл переработки с получением биопродуктов.

Таблица "Плюсы и минусы технологии переработки ПЭТ в аминокислоты"

Плюсы Минусы Экологичность, отсутствие токсинов Высокая стоимость внедрения на ранних стадиях Возможность промышленного масштабирования Требуется биотехнологическое оборудование Получение продуктов с высокой добавленной стоимостью Необходим контроль температуры и ферментов Решение проблемы пластика Технология пока в стадии адаптации

Мифы и правда

Миф: переработка пластика всегда наносит вред экологии.

Правда: ферментативные методы безопасны и не производят токсичных отходов. Миф: аминокислоты можно получать только из природного сырья.

Правда: теперь их можно синтезировать из переработанного пластика без ущерба качеству. Миф: "зелёные" технологии не приносят прибыли.

Правда: переработка ПЭТ в аминокислоты создаёт рынок на сотни миллионов долларов.

Три интересных факта