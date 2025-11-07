Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тестирование
Тестирование
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:36

То, что травит океаны, теперь питает жизнь: пластик превратили в источник аминокислот

Итальянские биотехнологи разработали экологичный способ переработки ПЭТ-пластика в чистые аминокислоты — Елена Розини

Учёные из Университета Инсубрии (Италия) представили технологию, способную изменить взгляд на переработку пластиковых отходов. Команда исследователей доказала, что использованные бутылки из ПЭТ можно преобразовать в чистые аминокислоты, востребованные в фармацевтике, косметике и пищевой промышленности. Это открытие объединяет экологию и экономику, открывая путь к новой эре устойчивого производства.

Как работает технология

Исследование, опубликованное в журнале ACS Catalysis, описывает биотехнологический процесс, основанный на использовании ферментов. Проект реализован под руководством профессоров Елены Розини и Лоредано Поллегиони в лаборатории The Protein Factory 2.0 при Университете Инсубрии.

Учёные создали ферментативную цепочку из 12 ферментов, взятых у четырёх различных микроорганизмов, которая позволяет:

  1. Разрушить структуру ПЭТ-пластика до его исходных мономеров.

  2. Переработать полученные вещества в ходе серии биохимических реакций.

  3. Синтезировать аминокислоты L-аланин и D-аланин, полностью пригодные для промышленного использования.

Процесс абсолютно безопасен для окружающей среды: он не требует токсичных реагентов, не выделяет вредных побочных продуктов и может быть масштабирован для промышленного применения.

"Нам удалось добиться полного преобразования ПЭТ в соединения высокой добавленной стоимости при помощи полностью "зелёного” процесса. Это показывает, что пластик может стать активом, а не отходом", — отметила профессор Елена Розини.

Новый язык экономики отходов

На протяжении десятилетий пластик был символом индустриального прогресса, а затем — экологической катастрофы. Однако современные биотехнологии возвращают ему статус ресурса. Сегодня отходы становятся частью экономического цикла, в котором каждая молекула может быть переиспользована.

Итальянская разработка отражает ключевой принцип круговой биоэкономики: то, что создаётся человеком, может быть переработано силами природы — через ферменты и микроорганизмы.

По прогнозам экспертов, к 2050 году объём мирового производства пластика превысит 33 миллиарда тонн. Без новых технологий это приведёт к катастрофическому росту загрязнения и накоплению микропластика в воде, почве и организме человека. Работа итальянских учёных предлагает альтернативу — экологичный и экономически выгодный подход.

Таблица "Преимущества новой технологии переработки"

Показатель Старые методы Новый ферментативный метод
Использование реагентов Химические, токсичные Биологические, безопасные
Энергозатраты Высокие Умеренные
Побочные продукты Вредные отходы Отсутствуют
Конечный продукт Вторсырьё низкого качества Чистые аминокислоты
Возможность масштабирования Ограничена Промышленная

Экономический потенциал открытия

Рынок аминокислот растёт стремительными темпами. По данным за 2024 год:

  1. L-аланин оценивается в 146 миллионов долларов.

  2. D-аланин - в 153 миллиона долларов.

Оба вещества широко применяются:

  1. В фармацевтике - при производстве лекарств и добавок.

  2. В спортивном питании - как источник энергии и восстановления мышц.

  3. В косметике - для создания средств ухода за кожей.

  4. В биотехнологиях - при производстве экологичных полимеров.

Таким образом, переработка пластиковых бутылок может приносить прибыль, превращая отходы в востребованное сырьё.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: утилизировать пластиковые отходы сжиганием.
    Последствие: выброс токсинов и углерода в атмосферу.
    Альтернатива: биотехнологическая переработка с использованием ферментов.

  2. Ошибка: использование агрессивных химических реагентов.
    Последствие: загрязнение воды и почвы.
    Альтернатива: ферментативные реакции без вредных побочных эффектов.

  3. Ошибка: хранение пластиковых отходов на полигонах.
    Последствие: накопление микропластика и деградация экосистем.
    Альтернатива: замкнутый цикл переработки с получением биопродуктов.

Таблица "Плюсы и минусы технологии переработки ПЭТ в аминокислоты"

Плюсы Минусы
Экологичность, отсутствие токсинов Высокая стоимость внедрения на ранних стадиях
Возможность промышленного масштабирования Требуется биотехнологическое оборудование
Получение продуктов с высокой добавленной стоимостью Необходим контроль температуры и ферментов
Решение проблемы пластика Технология пока в стадии адаптации

Мифы и правда

  1. Миф: переработка пластика всегда наносит вред экологии.
    Правда: ферментативные методы безопасны и не производят токсичных отходов.

  2. Миф: аминокислоты можно получать только из природного сырья.
    Правда: теперь их можно синтезировать из переработанного пластика без ущерба качеству.

  3. Миф: "зелёные" технологии не приносят прибыли.
    Правда: переработка ПЭТ в аминокислоты создаёт рынок на сотни миллионов долларов.

Три интересных факта

  1. Исследование учёных Университета Инсубрии стало первым успешным примером полного расщепления ПЭТ до молекулярного уровня.

  2. Ферментативная цепочка повторяет природные процессы, происходящие при разложении органических веществ.

  3. Одна тонна пластиковых бутылок может дать сырья для производства аминокислот на сумму более 10 000 долларов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Телескоп Иноуэ помог обнаружить крутильные волны Альвена в короне Солнца вчера в 23:56
Солнечная корона горит миллионами градусов — а виноваты крошечные волны, которые только что нашли

Учёные впервые зафиксировали мелкомасштабные волны Альвена в короне Солнца — открытие, которое может объяснить её экстремальную температуру и природу солнечного ветра.

Читать полностью » PNAS: BVRA взаимодействует с NRF2 для защиты нейронов от окислительного стресса вчера в 23:53
Фермент, который может перевернуть лечение Альцгеймера: учёные нашли неожиданного защитника мозга

Учёные обнаружили, что фермент BVRA не только участвует в обмене билирубина, но и защищает нейроны от окислительного стресса — возможно, это шаг к терапии болезни Альцгеймера.

Читать полностью » Кинолог Голубев: собаки вырабатывают окситоцин при встрече с хозяином вчера в 22:50
Мозг собаки — как у маленького ребёнка: почему псы реагируют на наши эмоции

Почему собаки способны чувствовать любовь и грусть, но не знают, что такое вина или зависть — разбираемся, какие эмоции доступны нашим питомцам.

Читать полностью » Система смешанной реальности устраняет искажения в 3D-визуализации для хирургов вчера в 22:47
Ошибки, которые убивают: как новая система предотвращает миллиметровые промахи в мозге

Учёные создали портативную систему смешанной реальности, которая проецирует 3D-модели прямо на тело пациента, делая нейрохирургические операции точнее и доступнее.

Читать полностью » MIT: при недосыпании мозг включает микросны с волнами спинномозговой жидкости вчера в 21:44
Недосыпание крадёт секунды внимания: мозг моется волнами жидкости, пока вы бодрствуете

Учёные из MIT обнаружили, что при недосыпании мозг включает краткие "микросны" с волнами спинномозговой жидкости, временно отключая внимание ради восстановления.

Читать полностью » Салливан: кавалерия впервые появилась в сирийско-анатолийском регионе в X веке до н. э. вчера в 21:41
Историки в шоке: кавалерия не из Месопотамии, а из сирийско-анатолийских земель, и это меняет всё

Новое исследование опровергает устоявшуюся веру в ассирийское первенство. Первая настоящая кавалерия, оказывается, возникла в сирийско-анатолийских государствах X века до н. э.

Читать полностью » Орр: блокирование ROS в митохондриях астроцитов защищает нейроны от деменции вчера в 20:37
Прилетит — не прилетит? Астроциты играют в русскую рулетку с вашим мозгом — вот как выиграть

Учёные из Weill Cornell Medicine выяснили, что свободные радикалы, производимые астроцитами, а не нейронами, запускают воспаление и гибель клеток мозга — и нашли способ это остановить.

Читать полностью » Петерсон: границы лесов смещаются быстрее в Центральной Америке, чем в Арктике вчера в 20:33
Не Альпы и не Арктика, а Мексика и Панама: здесь леса поднимаются на сотни метров за десятилетия

Спутниковые данные показали: за последние 40 лет горные леса поднимаются выше не в Арктике, а в тропиках — и делают это со скоростью несколько метров в год.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Лучшие солнечные города России: список из 10 мест для любителей солнечных дней
Туризм
Мини-государства: маленькие страны с уникальной атмосферой
Культура и шоу-бизнес
Page Six: принц Гарри недоволен публикацией семейных фото Меган Маркл в соцсетях
Еда
Салат с копчёной куриной грудкой, кукурузой и яйцами готовится за 20 минут и получается лёгким
Авто и мото
Разрядка аккумулятора чаще всего вызвана утечкой тока
Садоводство
Рождественский кактус не зацветет при неправильном времени внесения удобрений
Еда
Салат из отварной красной фасоли и моркови получается питательным с чесноком и сухариками
Авто и мото
Покупка авто с пробегом: что нужно проверить, чтобы избежать скрытых проблем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet