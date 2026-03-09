Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© openverse by European Space Agency is licensed under CC BY
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 10:41

Приоткрытие тайны TOI-5734 b: как новая экзопланета меняет наши представления о Вселенной и жизни

Когда вы смотрите на ночное небо в районе созвездия Лиры, вы видите холодный блеск далеких звезд, но наука позволяет нам ощутить жар одного из самых интригующих миров, открытых в последнее десятилетие. Представьте себе планету, которая в девять раз тяжелее Земли и окутана плотным маревом перегретых газов. Это TOI-5734 b — экзопланета, чье существование заставляет астрофизиков пересматривать свои модели планетарной эволюции. Обнаружение этого объекта стало возможным благодаря синергии орбитального телескопа TESS и высокоточного наземного спектрографа HARPS-N, который ловит тончайшие колебания звездного света.

"TOI-5734 b — это не просто очередная точка в базе данных. Это идеальная лаборатория для изучения так называемой "долины радиуса" — загадочного дефицита планет размером от 1,5 до 2 радиусов Земли. Находясь на самой верхней границе этого разрыва, данный субнептун демонстрирует нам процесс "обдирания" атмосферы под жестким рентгеновским излучением своей молодой звезды. Мы наблюдаем за тем, как газовый гигант в миниатюре превращается в обнаженное скалистое ядро".

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Портрет гиганта: масса, радиус и орбитальные странности

Планета TOI-5734 b находится в 106 световых годах от нас, что по космическим меркам — буквально в соседнем квартале. Ее радиус в 2,1 раза больше земного, а масса превышает нашу в 9 раз. Это типичный "горячий субнептун", который совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 6,18 дня. Такая близость к светилу создает условия, далекие от комфортных: равновесная температура здесь достигает 688 Кельвинов (около 415 градусов Цельсия). В таких условиях эффект времени и гравитационные взаимодействия играют ключевую роль в формировании облика планеты.

Звезда-хозяин планеты, TOI-5734, представляет собой оранжевый карлик спектрального класса K3-K4. Она моложе, холоднее и на 30% меньше нашего Солнца. Однако ее молодость — это не только цифры в графе "возраст", но и высокая активность. Мощные вспышки и звездный ветер буквально "сдувают" газовую оболочку с планеты. Исследователи отмечают, что высокая плотность TOI-5734 b указывает на каменистый состав, хотя наличие остаточной водородно-гелиевой атмосферы всё еще остается предметом дискуссий.

"Динамика этой системы напоминает нам о том, насколько изменчива Вселенная. Мы привыкли считать планеты статичными объектами, но TOI-5734 b находится в состоянии перманентной трансформации. Через 300 миллионов лет от её первичной атмосферы не останется и следа. Это открытие помогает нам откалибровать инструменты, которые мы используем для поиска потенциально обитаемых миров, отсекая тупиковые ветви эволюции".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Химический апокалипсис: потеря атмосферы и миграция

Ученые предполагают, что TOI-5734 b не всегда находилась так близко к своей звезде. Скорее всего, она сформировалась за пределами "снеговой линии", где было достаточно льда и газов, а затем мигрировала внутрь системы. Этот сценарий объясняет, почему планета обладает столь внушительной массой, но постепенно теряет объем. В контексте глобальных изменений, которые мы наблюдаем на нашей планете, где парниковые газы меняют климат, история TOI-5734 b — это сценарий экстремального планетарного перегрева.

Существует вероятность, что перед нами — "водный мир", где значительную часть массы составляет вода в состоянии суперкритического флюида. Однако под воздействием радиации молекулы воды расщепляются, и легкий водород покидает планету. Подобные процессы вымирания атмосферы напоминают нам о хрупкости планетарных систем. Интересно, что изучая такие экстремальные миры, мы учимся лучше понимать и прошлое Земли, и будущее других объектов, таких как Марс, который также когда-то обладал плотной атмосферой и океанами.

Почему это важно для поиска жизни вне Земли?

Каждое новое открытие экзопланеты — это кусочек пазла в картине возникновения жизни. Хотя TOI-5734 b слишком горяча для известных нам биологических форм, она дает данные о том, какие планеты стоит искать в первую очередь. Наука — это метод исключения, и понимание того, как формируются "горячие субнептуны", позволяет нам сузить круг поиска до миров, где морозные дни и жидкая вода являются нормой, а не древним воспоминанием.

Технологии поиска совершенствуются: сегодня мы используем методы, доступные ранее лишь в теории. Например, для поиска малых объектов на поверхности Луны уже применяется искусственный интеллект, и вскоре подобные алгоритмы будут анализировать спектры атмосфер экзопланет на предмет биосигнатур. История TOI-5734 b учит нас, что даже миры, обреченные на потерю своей оболочки, могут рассказать о том, как выживают и эволюционируют планеты в других частях галактики, помогая нам избежать судьбы, когда путь через суперконтинент или космическое пространство заканчивается исчезновением вида.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли увидеть TOI-5734 b в любительский телескоп?
Нет, планету нельзя увидеть напрямую. Она обнаруживается методом транзитов (прохождение перед звездой) и по лучевым скоростям звезды. Но саму звезду в созвездии Лиры можно наблюдать в хороший любительский инструмент.

Есть ли на этой планете твердая поверхность?
С большой вероятностью — да. Высокая средняя плотность указывает на наличие массивного каменистого или железного ядра, хотя оно может быть покрыто океаном из экзотических состояний материи.

Может ли там существовать жизнь?
В биологическом понимании Земли — нет. Температура поверхности выше температуры плавления свинца, а радиационный фон от молодой звезды губителен для сложных молекул. Это скорее мир осознанных научных теорий, чем осознанные сны о контакте с братьями по разуму.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

