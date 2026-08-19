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Тля
Тля
© Phylloxerid Plant Louse by Katja Schulz from Washington, D. C., USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
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Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:03

Специалисты перечислили инсектициды для борьбы с тлей при сильном поражении растений

Тля заводится тихо. Сначала на кончиках молодых побегов появляется липкий блеск, потом листья скручиваются, а рядом уже шныряют муравьи. В жару такая история разгоняется быстро: за 3-4 месяца колония способна заметно ослабить растение и съесть часть урожая. На грядках чаще всего страдают огурцы, капуста, тыквенные и бобовые культуры, но на больших деревьях вредитель тоже не церемонится. Если не тянуть, тлю можно сбить без тяжёлой химии, и домашние растворы тут часто работают лучше, чем кажется на первый взгляд.

"Тля быстро размножается, поэтому тянуть с обработкой нельзя. Если колония уже разрослась, одними мягкими приёмами можно и не обойтись. Но на ранней стадии домашние средства помогают заметно сбить численность вредителя. Тут важны регулярность и точное попадание на нижнюю сторону листьев".

агроном Иван Трухин

Чем тля опасна для сада и огорода

Сегодня известно свыше 5000 видов тли, около 1500 из них живут в Европе, в том числе в российских регионах. Насекомое переносит вирусы, а вместе с ними приходят болезни растений: желтуха, грибок, серая гниль, мучнистая роса. За неделю тля может занять сразу несколько грядок, если ей никто не мешает.

Больше всего достаётся тыквенным и бобовым культурам, а также огурцам и капусте. Побеги после нападения растут медленнее, плодоношение сходит на нет, а само растение выглядит так, будто его просто выжали. В огороде это видно быстро: листья липкие, верхушки стянуты, муравьи бегают по стеблям как у себя дома.

Чтобы не доводить дело до такой картины, многие сначала убирают муравейники рядом с грядками или привлекают на участок божьих коровок и златоглазок. Это помогает снизить риск появления тли, но уже заселившуюся колонию такие меры не выметут. Тут нужен другой подход, без лишней суеты и без лишней химии.

Водный напор и мыльные растворы

Для растений с плотными листьями часто берут обычный шланг и сильную струю воды. Тлю просто смывают с кустов и высоких растений, особенно если колонии только начали разрастаться. Муравьи в такой ситуации тоже теряют часть контроля, потому что быстро перетащить вредителя обратно они не успевают.

Ещё один рабочий вариант — мыльный раствор. На 10 литров воды берут 4-5 столовых ложек жидкого моющего средства или хозяйственного мыла, после чего опрыскивают молодые растения. Для распыления лучше брать опрыскиватель, чтобы не травмировать побеги и не залить всё подряд.

Отдельно используют дегтярное мыло. Его растворяют в 10-литровой ёмкости с водой и обрабатывают побеги тем же способом. Есть и мыльно-содовая смесь: на 1 литр тёплой воды берут четверть бруска натёртого хозяйственного мыла и 1 столовую ложку соды. Такой состав помогает сбить колонии тли без применения химии.

Настои золы, табака и цитрусов

Древесную золу тоже используют против тли. Стакан золы разводят в 5 литрах воды, настаивают 12 часов и опрыскивают поражённые участки. Иногда в смесь добавляют мыло, чтобы на листьях осталась плёнка. Такой способ отпугивает взрослых особей, но на яйца тли он не действует.

Настой табака готовят жёстче. Один стакан измельчённого табака заваривают в 5 литрах кипятка, держат сутки, потом процеживают. Отвар применяют осторожно, чтобы не повредить растения, особенно молодые и нежные побеги.

Помогает и цедра цитрусовых. Пол-литра сушёных корок заливают 1 литром воды, кипятят 10 минут, процеживают и разбавляют в ведре воды. Для большей отдачи в раствор добавляют немного мыла, чтобы он лучше держался на листьях. По схеме это похоже на народные приёмы против слизней: состав простой, а результат зависит от того, как аккуратно его применили.

Острые настои и эфирные масла

Хрен и чеснок тоже работают против тли. Для настоя берут около 300 граммов измельчённых корней или головок, заливают 10 литрами кипятка, настаивают сутки и фильтруют. Резкий запах сбивает вредителя с курса, но раствор нужно готовить без спешки и не лить его как попало.

Острый перец используют похожим способом. Берут 50 граммов, настаивают в 1 литре кипятка сутки, а перед опрыскиванием разводят водой в пропорции 1 часть раствора на 5 частей воды. Чистотел тоже идёт в дело: на 10 литров воды берут 3-4 килограмма свежей травы, настаивают 1-2 суток, фильтруют и добавляют натёртое хозяйственное мыло.

Есть и настой из картофельной или помидорной ботвы. Берут 2 килограмма свежей ботвы, заливают 10 литрами воды и кипятят около 30 минут. Когда раствор остынет, его разводят водой для опрыскивания в пропорции 1:2. Лук тоже используют: 30-35 граммов измельчённых головок настаивают 5 часов в 1 литре воды.

Как обрабатывать растения и когда нужна химия

Эфирные масла тоже пригождаются, если тля только появилась. Берут лаванду, кедр или чабрец. В 100 мл сливок добавляют 10-15 капель масла и 1 литр воды, потому что масло само по себе в воде не расходится. Сливки, молоко или жидкое мыло здесь работают как связка, а не как украшение.

Обрабатывать растения лучше вечером, чтобы не получить солнечные ожоги на листьях. Раствор наносят обильно и не ленятся пройтись по нижней стороне листьев, где тля любит сидеть плотнее всего. Если обработка слабая и поверхностная, вредитель быстро возвращается на место.

Домашние средства обычно быстро снижают численность тли, но при сильном поражении без промышленных инсектицидов уже не обойтись. В большинстве случаев хватает нескольких повторных обработок, если не бросать дело после первого захода. Среди таких средств называют борьбу с муравьями в теплице, потому что без них тля держится увереннее.

"Народные растворы работают, если попасть по колонии и повторить обработку несколько раз. У тли тонкий покров, поэтому мыло, зола и острые настои бьют по ней быстрее, чем кажется. Но при тяжёлом заражении время уходит, и тогда уже смотрят в сторону более сильных препаратов. На участке лучше не гадать, а следить за нижней стороной листьев и не пропускать начало заражения".

агроном Елена Малинина

Ответы на популярные вопросы

Когда лучше обрабатывать растения от тли?
Вечером, когда нет палящего солнца. Так меньше риск ожога листьев и раствор дольше держится на поверхности.

Помогает ли вода из шланга?
Да, если у растения плотные листья и колония тли только появилась. Это простой способ быстро сбить часть вредителя.

Почему советуют мыло?
Мыльный раствор помогает покрыть тлю и нарушает её защиту. Он же удерживает смесь на листьях дольше, чем обычная вода.

Что делать при сильном заражении?
Тогда домашних средств может не хватить. В таком случае переходят к промышленным инсектицидам и проводят обработку по инструкции.

Проверено экспертом: агроном Иван Трухин

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Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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