Серый тюлень
Серый тюлень
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 21:19

Тюлени умирают, но никто не спрашивает почему: трагедия на Каспии ставит под сомнение защиту природы

Массовая гибель каспийских тюленей вызывает общественный резонанс

Берега Каспийского моря вновь оказались в центре тревожных новостей из-за массовой гибели животных. На побережье были обнаружены сотни мёртвых каспийских тюленей — вида, который уже признан исчезающим. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и вновь поставила вопрос о состоянии экосистемы региона. Об этом сообщает издание Newsbomb.

Масштаб происходящего на каспийском побережье

По информации региональных властей, на береговой линии Дагестана обнаружены сотни туш каспийских тюленей. Очевидцы начали выкладывать видео и фотографии в социальные сети после того, как заметили десятки погибших животных на пляжах. Эти кадры быстро разошлись по интернету и привлекли внимание общественности.

Происходящее стало основанием для проведения межведомственной проверки. В расследовании участвуют природоохранные службы, научные организации и представители местных властей. Их задача — определить причины гибели животных и оценить возможные последствия для экосистемы Каспийского моря, где численность тюленей и без того продолжает сокращаться.

Официальная версия: природные причины

В Министерстве природных ресурсов Дагестана сообщили, что на данный момент зафиксировано 484 погибших тюленя, выброшенных на берег. Ведомство ссылается на данные предыдущих исследований, согласно которым подобные инциденты могут происходить в определённые периоды года, особенно во время миграции морских млекопитающих.

"На данный момент на побережье обнаружено 484 тела каспийских тюленей, выброшенных морем", — говорится в заявлении министерства природных ресурсов Дагестана.

Одна из рассматриваемых версий — асфиксия, связанная с выбросами природного газа со дна Каспийского моря. Такие процессы могут приводить к снижению уровня кислорода в воде, что особенно опасно для морских млекопитающих, зависящих от регулярного дыхания.

Подобные случаи уже фиксировались ранее

Массовая гибель тюленей на Каспии происходит не впервые. В 2022 году на побережье было найдено более 2,5 тысячи мёртвых животных. Тогда официальные структуры также указывали на природные факторы и сезонные особенности миграции.

По данным издания Moscow Times, представители властей допускают, что подобные случаи могут повторяться из года в год. Однако масштабы потерь и их регулярность продолжают вызывать обеспокоенность у специалистов, так как численность каспийского тюленя продолжает снижаться.

Альтернативные версии и роль человека

Экологические организации сомневаются, что происходящее можно объяснить исключительно природными процессами. По их мнению, повторяющиеся массовые гибели могут быть связаны с антропогенным воздействием на экосистему.

Одной из возможных причин называют рыболовные сети. Тюлени нередко запутываются в снастях, что приводит к удушью и гибели. Такие случаи фиксировались и ранее и считаются серьёзной угрозой для морских млекопитающих.

Загрязнение и хозяйственная деятельность

Среди других факторов риска упоминаются загрязнение воды и активная промышленная деятельность в регионе. Нефтедобыча, интенсивное судоходство и сброс промышленных отходов способны ухудшать качество среды обитания животных и ослаблять их здоровье.

Также обсуждается влияние чрезмерного промысла и браконьерства. Даже при существующих ограничениях косвенное воздействие человека на экосистему Каспийского моря остаётся значительным. Ситуация с гибелью тюленей вновь подчёркивает уязвимость региона и необходимость комплексных мер по его защите.

