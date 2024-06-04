Елизавета Кравец, выигравшая в конкурсе "Мисс Болгария — 2023" лишилась своего титула победительницы. Об этом в социальных сетях рассказали организаторы мероприятия.

Победительница "Мисс Болгария", у которой были украинские корни, одержала победу в мероприятии ещё год назад. Впоследствии, как заявляют учредители соревнования, девушка не придерживалась определённых правил, прописанных в уставе для участников. Помимо этого, организаторы добавили, что бывшая "Мисс Болгария" часто бывала не на правильных мероприятиях. Именно участие в деятельности, несоответствующей традициям конкурса, привели её к лишению титула.

Высказываясь о нарушениях бывшей победительницы "Мисс Болгария — 2023", учредители не стали полностью приподнимать завесу тайн и освещать проблемы, из-за которых она утратила свой титул. Однако они отметили, что из-за поведения девушки была осквернена репутация конкурса, а также нанесён большой урон по облику мероприятия в целом.

Елизавете Кравец теперь запрещено отмечать себя как победительницу в социальных сетях. Рассказывать собеседнику о себе в качестве "Мисс Болгарии" также нельзя, как и упоминать это в финансовых отчётах. По случаю лишения титула Елизаветой Кравец теперь его получит первая вице-мисс Илиана Борисова.

Месяц назад в Москве состоялось масштабное соревнование "Мировая модель — 2024". По результатам мероприятия главного приза удостоилась Ольга Пономарева из города Бийска, находящегося в городе в Алтайском крае России.

Фото: Flickr / Paul Chin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)