Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали характеристики для подводного аппарата, предназначенного для безопасного спуска к месту затонувшего 112 лет назад круизного лайнера "Титаник". Это исследование стало ответом на крушение батискафа "Титан", произошедшее год назад, в результате которого погибли пять человек, сообщает Газета.Ру.

Ученые подчеркивают, что основной проблемой глубоководных аппаратов является способность выдерживать огромное давление на глубине 3,8 километра, что составляет около 400 атмосфер. Проектирование таких аппаратов требует использования современных материалов и технологий, включая численное моделирование и экспериментальные исследования.

Также особое внимание уделяется использованию гироскопов для навигации, включая инновационные волоконно-оптические гироскопы.

Фото: commons.wikimedia.org/Ricardo.Pazos. (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)