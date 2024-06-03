Ученые из Уральского федерального университета и Института металлургии и материаловедения РАН успешно улучшили титановый сплав для костных имплантатов, снизив его жесткость на 1,5 раза. Это достижение позволит улучшить биосовместимость материала с организмом, так как новый сплав не содержит вредных элементов, таких как алюминий и ванадий, которые могут вызывать аллергические и токсические реакции.

Процесс ротационной ковки при температуре 450 С° помог изменить структуру сплава, делая его более прочным и эластичным.

Это исследование проведено в рамках программы "Приоритет-2030", сообщает ТАСС.

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