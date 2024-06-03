Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
В России улучшили титановый сплав для для костных имплантатов
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:48

В России улучшили титановый сплав для для костных имплантатов

Ученые из Уральского федерального университета и Института металлургии и материаловедения РАН успешно улучшили титановый сплав для костных имплантатов, снизив его жесткость на 1,5 раза. Это достижение позволит улучшить биосовместимость материала с организмом, так как новый сплав не содержит вредных элементов, таких как алюминий и ванадий, которые могут вызывать аллергические и токсические реакции.

Процесс ротационной ковки при температуре 450 С° помог изменить структуру сплава, делая его более прочным и эластичным.

Это исследование проведено в рамках программы "Приоритет-2030", сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/JOGOS Public Assets (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Зеленский просит оказать психзологическую помощь ВСУ

Зеленский просит оказать психзологическую помощь ВСУ

Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса привлечь большее число экспертов в области психического здоровья для украинских военнослужащих.

Читать полностью
Рябков: США бездействуют в вопросе пресечения провокаций Киева

Рябков: США бездействуют в вопросе пресечения провокаций Киева

﻿Заместитель главы МИД Сергей Рябков выступил с критикой США из-за провокаций Киева.

Читать полностью

Общество

Tourdom: летом 2024 года в Тунис дешевле улететь с туром

Tourdom: летом 2024 года в Тунис дешевле улететь с туром

Летом 2024 года поездка в Тунис обойдется дороже, если лететь самостоятельно, поэтому выгоднее приобрести турпакет.

Читать полностью
Baza: авиакомпания

Baza: авиакомпания "Победа" аннулировала билеты пассажирки, которая уже находилась в самолете

Авиакомпания "Победа" аннулировала билеты пассажирки Ксении, которая находилась на борту самолета с ребенком, ошибочно заявив, что она не явилась на рейс.

Читать полностью

Новости