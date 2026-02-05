"Грэмми"-2026 перевернула макияж: “чистая девочка” исчезла, а в моде стал другой взгляд

На красной дорожке "Грэмми" 2026 года произошло заметное смещение в эстетике макияжа: образ "чистой девочки" больше не выглядел главным ориентиром. Вместо идеально гладкой кожи и едва заметных акцентов внимание притягивали тени под глазами, дымчатые растушёвки и намеренно "потухший" взгляд. Так макияж усталости внезапно превратился не в недостаток, а в модное заявление. Об этом сообщает BOVARI.

Как "усталый" макияж вытеснил эстетику clean girl

Ещё недавно "чистая девочка" ассоциировалась с безупречным тоном, сиянием и ощущением тотального контроля — как будто лицо не знает ни бессонных ночей, ни стресса. Но на церемонии 2026 года этот код перестал доминировать: многие звёзды выбрали противоположную подачу, где главным становится не "свежесть", а выразительность.

На снимках с дорожки особенно выделялись круги под глазами, затемнение нижнего века и эффект "макияжа со вчера". Визуально это создаёт впечатление усталости, но на деле выглядит как продуманный стиль, который работает на камеру и подчёркивает характер образа.

Усталый взгляд — но под полным контролем

Важная деталь в том, что "уставшая девочка" — это не случайность и не отказ от ухода за собой. Такой макияж строится на точной работе визажистов: круги под глазами не прячут, а, наоборот, оформляют так, чтобы они выглядели эстетично и намеренно.

Чаще всего эффект создавали с помощью растушёванных оттенков под нижними ресницами — коричневых, фиолетовых, иногда почти размазанных, будто это след от вечернего макияжа. Светлые или "выцветшие" брови усиливали впечатление измождённости и делали лицо более драматичным. Даже если общий тон оставался светлым, взгляд всё равно сохраняли тёмным и тяжёлым, чтобы акцент не терялся под вспышками.

Почему эта эстетика стала такой заметной именно сейчас

Хотя на "Грэмми" 2026 тренд выглядел максимально громко, он появился не вчера. В соцсетях его осторожно пробовали ещё в 2024 году, а в 2025-м хэштег #TiredGirlMakeup пережил настоящий всплеск. Постепенно он превратился в отдельный визуальный язык — его начали использовать в съёмках, на подиумах и в модных редакционных материалах.

Популярность "усталого" макияжа во многом объясняется тем, что он идёт наперекор эстетике clean girl, которую в последние годы воплощали такие фигуры, как Хейли Бибер и София Ричи. Идеальная кожа, ровные линии и "правильное" сияние для многих стали выглядеть слишком стерильно — и даже давяще, как будто нельзя позволить себе быть живым человеком.

Усталость как новая форма свободы

Эстетика tired girl, наоборот, делает ставку на размытость, растрёпанность и право на несовершенство. Она легко считывается в социальных сетях: грубее обработанные кадры, "неидеальные" детали, натуральная кожа, заметные тени под глазами — всё то, что раньше считалось ошибкой, теперь превращается в выразительный приём.

Именно поэтому на "Грэмми" этот стиль выглядел не просто как модная игра, а как реакция на общее настроение. Контраст между глянцевой красной дорожкой и более напряжённой реальностью, которую звёзды не стеснялись обозначать в тот вечер, сделал "уставший" макияж почти символическим жестом.