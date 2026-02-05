Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Леди Гага
Леди Гага
© Instagram / grammys by rankinarchive is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 19:49

"Грэмми"-2026 перевернула макияж: “чистая девочка” исчезла, а в моде стал другой взгляд

На красной дорожке "Грэмми" 2026 года произошло заметное смещение в эстетике макияжа: образ "чистой девочки" больше не выглядел главным ориентиром. Вместо идеально гладкой кожи и едва заметных акцентов внимание притягивали тени под глазами, дымчатые растушёвки и намеренно "потухший" взгляд. Так макияж усталости внезапно превратился не в недостаток, а в модное заявление. Об этом сообщает BOVARI.

Как "усталый" макияж вытеснил эстетику clean girl

Ещё недавно "чистая девочка" ассоциировалась с безупречным тоном, сиянием и ощущением тотального контроля — как будто лицо не знает ни бессонных ночей, ни стресса. Но на церемонии 2026 года этот код перестал доминировать: многие звёзды выбрали противоположную подачу, где главным становится не "свежесть", а выразительность.

На снимках с дорожки особенно выделялись круги под глазами, затемнение нижнего века и эффект "макияжа со вчера". Визуально это создаёт впечатление усталости, но на деле выглядит как продуманный стиль, который работает на камеру и подчёркивает характер образа.

Усталый взгляд — но под полным контролем

Важная деталь в том, что "уставшая девочка" — это не случайность и не отказ от ухода за собой. Такой макияж строится на точной работе визажистов: круги под глазами не прячут, а, наоборот, оформляют так, чтобы они выглядели эстетично и намеренно.

Чаще всего эффект создавали с помощью растушёванных оттенков под нижними ресницами — коричневых, фиолетовых, иногда почти размазанных, будто это след от вечернего макияжа. Светлые или "выцветшие" брови усиливали впечатление измождённости и делали лицо более драматичным. Даже если общий тон оставался светлым, взгляд всё равно сохраняли тёмным и тяжёлым, чтобы акцент не терялся под вспышками.

Почему эта эстетика стала такой заметной именно сейчас

Хотя на "Грэмми" 2026 тренд выглядел максимально громко, он появился не вчера. В соцсетях его осторожно пробовали ещё в 2024 году, а в 2025-м хэштег #TiredGirlMakeup пережил настоящий всплеск. Постепенно он превратился в отдельный визуальный язык — его начали использовать в съёмках, на подиумах и в модных редакционных материалах.

Популярность "усталого" макияжа во многом объясняется тем, что он идёт наперекор эстетике clean girl, которую в последние годы воплощали такие фигуры, как Хейли Бибер и София Ричи. Идеальная кожа, ровные линии и "правильное" сияние для многих стали выглядеть слишком стерильно — и даже давяще, как будто нельзя позволить себе быть живым человеком.

Усталость как новая форма свободы

Эстетика tired girl, наоборот, делает ставку на размытость, растрёпанность и право на несовершенство. Она легко считывается в социальных сетях: грубее обработанные кадры, "неидеальные" детали, натуральная кожа, заметные тени под глазами — всё то, что раньше считалось ошибкой, теперь превращается в выразительный приём.

Именно поэтому на "Грэмми" этот стиль выглядел не просто как модная игра, а как реакция на общее настроение. Контраст между глянцевой красной дорожкой и более напряжённой реальностью, которую звёзды не стеснялись обозначать в тот вечер, сделал "уставший" макияж почти символическим жестом.

Автор Екатерина Лаврова
Екатерина Лаврова — эксперт бьюти-индустрии, химик-технолог косметических средств (РТУ МИРЭА) с опытом 12+ лет. Специалист по составам и техникам макияжа.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скинни остались в прошлом: эти джинсы подчёркивают фигуру мягче и выглядят дороже вчера в 18:15

Скинни уступают место новым формам: стилист объяснила, какие джинсы определяют моду весны и лета и почему комфорт стал главным трендом.

Читать полностью » Обморожение можно заметить не сразу: симптомы, которые нельзя игнорировать вчера в 17:45

Травматолог Константин Терновой рассказал NewsInfo, какие симптомы указывают на обморожение и как правильно действовать в таких случаях.

Читать полностью » Прыщи на лбу появляются “из ниоткуда” — но чаще всего виноват один скрытый триггер у линии волос вчера в 16:09

Лоб реагирует прыщами по понятной схеме: гормоны, повышенная жирность, стайлинг и шапки. Как отличить тип высыпаний и выбрать рабочую схему ухода.

Читать полностью » Налет на языке появляется неслучайно: о каких проблемах подает сигнал организм вчера в 15:11

Иммунолог Надежда Логина рассказала NewsInfo, почему налет на языке может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Читать полностью » Социальная тревожность перестаёт быть вчера в 14:49

Исследование 298 подростков выявило три профиля: у 25% тревожность проявляется через импульсивность и агрессию, связанную с уязвимым и грандиозным нарциссизмом.

Читать полностью » Заколка-крабик делает образ “как у IT-girl” — но у неё есть неприятный побочный эффект вчера в 12:58

Рассказываем, как точная раскладка нагрузки и плавные края заколки уменьшают риск ломкости и выпадения, помогая сохранить длину волос и ускорить сборку образа.

Читать полностью » Мозг путает день и ночь из-за недосыпа: процесс, который должен спасать, начинает мешать жить вчера в 9:40

Недосып может запускать в мозге процессы, характерные для сна, прямо во время бодрствования. Ученые выяснили, как это влияет на внимание и работу организма.

Читать полностью » Ягодные духи снова в тренде — эти ноты звучат свежо даже зимой вчера в 8:58

Ягодные духи держат тренд зимой и весной: малина, вишня и черника дают свежесть и настроение, а сочетания с ванилью или цитрусами убирают тяжесть шлейфа.

Читать полностью »

Новости
Наука
Лес, которого больше нет: в пещере нашли птиц и лягушек, исчезнувших задолго до человека
Садоводство
Семена могут принести болезнь в грунт — один шаг перед посевом решает половину проблем
Питомцы
Один жест, который собаки используют вместо слов — и люди часто понимают его неправильно
Наука
Мозг включает турборежим — и день складывается сам: скрытый фактор даёт до 40 минут продуктивности
Наука
Марсоход Perseverance прошёл маршрут под управлением ИИ — NASA
Еда
Пицца дома получается “как из столовой” из-за одной привычки — и это не рецепт
Спорт и фитнес
Пульс на тренировке растёт не просто так — вот где начинается опасная зона
Наука
Космическая погода стала опаснее: поток с Солнца снова разогревается до миллионов градусов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet