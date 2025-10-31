Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 18:21

Мороз под контролем: как вернуть шинам сцепление без нового комплекта

Дошиповка эффективна только для шин с маркировкой, поддерживающей установку шипов

Когда шипы на зимних шинах вылетают, но протектор ещё в хорошем состоянии, многие задумываются о восстановлении сцепления на льду и укатанном снегу без покупки нового комплекта. Эта процедура называется дошиповкой и позволяет экономично вернуть шинам прежние свойства, отмечает Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG. Особенно актуальна она после поздней переобувки, интенсивной эксплуатации летом или естественного износа шипов.

Какие шины подходят для дошиповки

"Не каждая покрышка подходит для дошиповки", — пояснил Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG.

Перед тем как приступить к процедуре, важно проверить маркировку шин: производитель указывает, поддерживает ли конкретная модель установку шипов определённого типа. Также следует обратить внимание на состояние резины:

  1. возраст шины — если больше пяти лет, дошиповка может быть бессмысленной.

  2. наличие микротрещин — такие повреждения делают шину небезопасной.

  3. глубина протектора — менее 4 мм снижает эффективность процедуры.

Если хотя бы один из этих факторов присутствует, разумнее приобрести новый комплект.

Где и как лучше делать дошиповку

Специалисты советуют доверять процедуру профильным станциям шиномонтажа. Стоимость услуги обычно начинается от 50 рублей за один шип, что делает восстановление доступным. Неправильно установленные шипы могут не только вылететь на трассе, но и повредить резину, превращая экономию в необходимость покупать новые шины.

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите шины на наличие трещин и оцените глубину протектора.

  2. Проверьте маркировку производителя на совместимость с типом шипов.

  3. Обратитесь на проверенную станцию шиномонтажа для качественной установки.

  4. После установки проверьте равномерность расположения шипов и их надёжность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Установка шипов самостоятельно → риск вылета и повреждения резины → обратиться к профессионалам.

  • Дошиповка старых и потрескавшихся шин → снижение безопасности на льду → покупка нового комплекта зимних шин.

А что если…

Если шина ещё в хорошем состоянии, но шипы вылетели, дошиповка — экономичная альтернатива замене. Однако игнорирование состояния резины или самостоятельная установка шипов может привести к аварийной ситуации на дороге.

Плюсы и минусы дошиповки

Плюсы Минусы
Экономия на покупке новых шин Необходимость проверки маркировки и состояния резины
Восстановление сцепления на льду Неправильная установка опасна
Продление жизни комплекту шин Процедура требует профессионального оборудования

FAQ

Как выбрать шины для дошиповки?
Ищите маркировку производителя, подтверждающую совместимость с шипами, и убедитесь в хорошем состоянии резины.

Сколько стоит дошиповка одного шипа?
В среднем от 50 рублей за штуку на профильной станции шиномонтажа.

Что лучше: дошиповка или покупка новых шин?
Если шина старше пяти лет, есть трещины или протектор меньше 4 мм, выгоднее приобрести новый комплект.

Мифы и правда

"Дошиповка подходит всем зимним шинам"

Миф. На самом деле процедура эффективна только для шин, специально предназначенных для шипов, и с достаточным остатком протектора.

Интересные факты

  1. Дошиповка позволяет вернуть шинам сцепление без полной замены.

  2. Правильная установка шипов требует специализированного оборудования.

  3. В странах с суровыми зимами дошиповка — обычная практика экономии.

