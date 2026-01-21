Прямые солнечные лучи убивают шины за полгода хранения: спрячьте их от солнца, и они прослужат дольше

После сезонной смены шин большинство водителей убирают второй комплект с глаз долой, не придавая значения условиям хранения. Покрышки отправляются в гараж или кладовую и нередко просто складываются друг на друга. Между тем неправильное хранение способно за несколько месяцев привести резину в негодность. В шиномонтаже объяснили, как избежать этой ошибки и сохранить комплект до следующего сезона. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему шины портятся во время хранения

Автомобильная резина чувствительна не только к износу на дороге, но и к внешним условиям в период простоя. Давление, температура, положение покрышек и даже солнечный свет напрямую влияют на их состояние. Если не учитывать эти факторы, спустя полгода можно столкнуться с деформацией, трещинами или потерей эластичности, что напрямую сказывается на безопасности автомобиля.

Первое, на что обращают внимание специалисты, — это разница между хранением шин отдельно и колес в сборе. Эти два варианта требуют принципиально разного подхода, и путать их нельзя.

Колеса в сборе и отдельные покрышки

Колеса, уже установленные на диски, допускается хранить стопкой. При этом важно периодически менять их местами, чтобы нагрузка не приходилась постоянно на одни и те же элементы. Дополнительно рекомендуется слегка стравить воздух, снизив давление примерно на 30-40 процентов.

"Колеса в сборе можно складывать друг на друга, но давление в них на время хранения лучше уменьшить, чтобы не перегружать резину", — отметил владелец шиномонтажа в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Отдельные покрышки без дисков, напротив, хранить стопкой нельзя. Их устанавливают вертикально, опирая на протектор. В течение всего срока хранения шины необходимо периодически проворачивать, чтобы избежать деформации одной зоны.

Температура, свет и подготовка к хранению

Не менее важен микроклимат помещения. Оптимальной считается температура в пределах 5-10 градусов Цельсия. Слишком сильный холод или жара одинаково вредны для резины. Также покрышки нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или в условиях повышенной влажности — ультрафиолет и вода ускоряют старение материала, как и другие факторы неправильного ухода за шинами.

Перед отправкой на хранение шины рекомендуется тщательно вымыть, удалить из протектора камни и грязь. Хранить резину в герметичных пакетах не стоит — отсутствие вентиляции ухудшает ее состояние.

Консервация и защита от внешних факторов

Для длительного хранения специалисты советуют использовать силиконовую смазку. Она помогает сохранить эластичность резины, предотвращает пересыхание и появление микротрещин. Процедура не обязательна, но заметно продлевает срок службы покрышек и подходит как для шин, так и для колес в сборе.

Отдельное внимание стоит уделить защите от животных. Грызуны нередко повреждают резину, делая ее непригодной к эксплуатации. Лучший вариант — хранение в изолированном помещении или использование специальных защитных чехлов.

Правильный подход к хранению шин не требует больших затрат, но позволяет сохранить комплект в рабочем состоянии и избежать незапланированных расходов к следующему сезону.