Летняя шина
Летняя шина
© unsplash.com by Rob Wingate is licensed under Free to use under the Unsplash License
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 9:11

Оставил шины на балконе зимой — и они потрескались: вот как хранить правильно

Шины на дисках можно хранить стопкой с пониженным давлением — шиномонтажник

После сезонной смены резины многие водители просто убирают второй комплект в гараж или кладовку, не задумываясь о последствиях. Чаще всего шины складывают как получится, считая, что за несколько месяцев с ними ничего не произойдёт. На практике именно неправильное хранение нередко становится причиной деформации и преждевременного износа покрышек. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему шины портятся во время хранения

В шиномонтаже отмечают, что резина чувствительна не только к езде, но и к условиям простоя. Если оставить покрышки без соблюдения элементарных правил, за полгода они могут потерять форму, эластичность и эксплуатационные свойства. В итоге к следующему сезону водитель рискует получить комплект, который уже небезопасно ставить на автомобиль.

Первое, на что обращают внимание специалисты, — это разница между хранением колёс в сборе и отдельно снятых покрышек. Для каждого варианта действуют свои правила, и путать их не стоит.

"Неправильное хранение резины часто приводит к тому, что через несколько месяцев шины приходится менять", — предупредил владелец шиномонтажа в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Колёса в сборе и отдельные покрышки: в чём разница

Колёса в сборе, то есть с дисками, действительно допускается хранить стопкой. При этом важно периодически менять их местами: верхние опускать вниз, а нижние поднимать наверх. Это снижает нагрузку на одну и ту же точку. Также рекомендуется слегка стравить воздух, уменьшив давление примерно на 30-40 процентов, чтобы снизить внутреннее напряжение.

Отдельные покрышки хранятся иначе. Их нельзя складывать стопкой — только ставить вертикально на протектор. В течение всего срока хранения шины нужно время от времени проворачивать или переворачивать, чтобы не возникала деформация одной стороны. Если этого не делать, резина может "запомнить" форму и потом плохо балансироваться.

Температура, свет и влага: главные враги резины

Не менее важны условия окружающей среды. Оптимальной считается температура в пределах 5-10 градусов Цельсия. Сильный холод или, наоборот, жара негативно влияют на состав резины. Также шины нельзя хранить под прямыми солнечными лучами — ультрафиолет ускоряет старение материала и приводит к растрескиванию.

Вода и повышенная влажность тоже вредят покрышкам. Перед отправкой на хранение шины нужно тщательно вымыть, удалить грязь и камни из протектора, а затем полностью высушить. При этом специалисты советуют не держать резину в плотных пакетах без доступа воздуха — это может создать эффект "парника".

Консервация и защита от внешних факторов

Для длительного хранения в шиномонтаже рекомендуют дополнительно обработать резину силиконовой смазкой. Такая консервация помогает сохранить эластичность, предотвращает пересыхание и появление микротрещин. Процедура необязательная, но на практике она заметно продлевает срок службы как отдельных покрышек, так и колёс в сборе.

Отдельное внимание стоит уделить месту хранения. Оно должно быть изолированным и защищённым от доступа домашних животных и грызунов. Владелец шиномонтажа отмечает, что резина иногда привлекает мышей и крыс, и к следующему сезону можно обнаружить серьёзные повреждения. Для дополнительной защиты используют специальные чехлы.

В итоге правильное хранение шин — это несложный, но важный процесс. Соблюдение простых правил позволяет сохранить комплект в рабочем состоянии и избежать ситуации, когда ещё недавно исправные покрышки внезапно оказываются пригодными только для утилизации.

