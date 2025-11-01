Сезон "переобувки" ударил по кошельку: почему шиномонтаж стал роскошью

В октябре 2025 года россияне потратили на услуги шиномонтажа в среднем 3 тысячи рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные аналитического сервиса "Чек Индекс".

"Аналитики "Чек Индекс” выкатили статистику, которая показала — на переобувку своей ласточки в этом сезоне нужно заложить около 3 к рублей, а услуги мойки обойдутся минимум в 1,3 к рублей", — говорится в публикации.

Сезон переобувки стал дороже

Рост цен объясняется не только инфляцией, но и увеличением спроса на услуги автосервисов. Холодная и ранняя осень 2025 года заставила водителей активнее записываться на замену резины, из-за чего в октябре в крупных городах начали образовываться очереди в шиномонтажах.

По данным агрегаторов автосервисов, пиковая нагрузка пришлась на третью неделю октября, когда среднее время ожидания записи достигало 2-3 дней.

Почему растут цены

Увеличение стоимости расходных материалов. Цены на свинцовые грузики, герметики и балансировочные станки выросли на 10-15% за год. Рост зарплат в сфере услуг. Станции технического обслуживания поднимают оплату мастерам, чтобы удержать квалифицированный персонал. Повышение арендных ставок. В некоторых регионах аренда боксов и помещений выросла почти на четверть. Сезонный спрос. Осенью шиномонтажи традиционно перегружены, и часть компаний временно увеличивает стоимость работ.

Средние цены по услугам

Услуга Средняя цена в 2025 году Изменение к 2024 году Замена комплекта шин (R16-R18) 3 000 руб. +16% Балансировка 1 200 руб. +12% Мойка автомобиля 1 300 руб. +8% Хранение комплекта шин 2 000 руб. +10%

Наибольший рост отмечен именно в сегменте сезонной "переобувки".

Водители экономят на резине

По наблюдениям экспертов "Чек Индекс", в 2025 году всё больше россиян решили не покупать новые шины, а использовать старые. Это связано с ростом цен на резину — стоимость одного комплекта зимних покрышек среднего класса достигла от 45 до 70 тысяч рублей.

В некоторых автосалонах и интернет-магазинах продажи шин снизились на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Водители предпочитают переобуваться в прошлогоднюю резину, если её состояние позволяет.

Советы шаг за шагом: как сэкономить на шиномонтаже

Записывайтесь заранее. Планируйте визит в сервис в начале октября или в конце сентября — до пика сезонного спроса. Сравнивайте цены онлайн. Мобильные приложения и сайты-агрегаторы позволяют выбрать ближайший шиномонтаж с минимальной стоимостью. Храните шины правильно. Если резина лежит в тёплом, сухом помещении, она прослужит дольше. Проверяйте состояние до установки. При глубине протектора менее 4 мм шины теряют сцепление — лучше заменить их заранее. Пользуйтесь бонусными программами. Многие сетевые станции предлагают скидки при повторных обращениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: откладывать замену шин до первых заморозков.

• Последствие: увеличение риска аварий и повреждения резины.

• Альтернатива: переобуваться при средней температуре +7 °C.

• Ошибка: ставить старые шины без диагностики.

• Последствие: ухудшение сцепления и износ подвески.

• Альтернатива: пройти бесплатный осмотр в шиномонтаже перед установкой.

• Ошибка: выбирать самый дешёвый сервис.

• Последствие: ошибки при балансировке и некачественный монтаж.

• Альтернатива: обращаться в проверенные мастерские с гарантией на работы.

А что если зимы станет мягче?

Климатологи отмечают, что тёплые зимы последних лет действительно влияют на поведение автолюбителей. При мягких погодных условиях многие стараются оттянуть замену шин и тем самым создают ажиотаж ближе к первому снегу. Однако даже при плюсовой температуре зимняя резина остаётся более безопасной благодаря эластичному составу.

Плюсы и минусы ситуации на рынке услуг

Плюсы Минусы Рост качества услуг и оборудования Увеличение стоимости переобувки Широкий выбор сервисов и онлайн-записи Очереди в сезон Скидки и бонусные программы в крупных сетях Дефицит опытных мастеров Возможность диагностики "в один визит" Рост цен на новую резину

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит переобувка в регионах?

В среднем от 2 500 до 3 500 рублей, в зависимости от радиуса колёс и типа автомобиля.

Когда лучше менять резину?

Оптимальное время — при устойчивом снижении температуры до +7 °C, когда летняя резина теряет эластичность.

Нужно ли балансировать колёса каждый сезон?

Да, даже при использовании прошлогодних шин балансировка обязательна для стабильного сцепления и износа протектора.

Можно ли хранить шины в гараже?

Да, если там сухо и нет прямых солнечных лучей. Лучше использовать специальные стойки или чехлы.

Стоит ли покупать б/у шины?

Только при хорошем состоянии протектора и отсутствии деформаций — иначе экономия выйдет боком.

Мифы и правда

Миф: если зимой не ездить за город, можно остаться на летней резине.

Правда: даже в городе влажный асфальт и гололедица делают управление на летних шинах крайне опасным.

Миф: старые шины безопасны, если есть протектор.

Правда: с годами резина теряет эластичность, особенно после 5-6 сезонов.

Миф: чем дороже шины, тем они лучше.

Правда: многое зависит от условий эксплуатации и правильного давления, а не только от бренда.

Исторический контекст

Традиционно спрос на шиномонтажные услуги в России резко возрастает осенью и весной — в периоды сезонной смены резины. В 2025 году ситуация осложнилась ростом цен и снижением интереса к покупке новых шин. При этом количество машин на дорогах продолжает расти, что поддерживает загрузку автосервисов.

По оценке экспертов, если темпы инфляции сохранятся, к осени 2026 года средняя стоимость переобувки может превысить 3,5 тысячи рублей, а спрос на б/у шины — увеличиться ещё на 10-15%.