Сезон "переобувки" ударил по кошельку: почему шиномонтаж стал роскошью
В октябре 2025 года россияне потратили на услуги шиномонтажа в среднем 3 тысячи рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные аналитического сервиса "Чек Индекс".
"Аналитики "Чек Индекс” выкатили статистику, которая показала — на переобувку своей ласточки в этом сезоне нужно заложить около 3 к рублей, а услуги мойки обойдутся минимум в 1,3 к рублей", — говорится в публикации.
Сезон переобувки стал дороже
Рост цен объясняется не только инфляцией, но и увеличением спроса на услуги автосервисов. Холодная и ранняя осень 2025 года заставила водителей активнее записываться на замену резины, из-за чего в октябре в крупных городах начали образовываться очереди в шиномонтажах.
По данным агрегаторов автосервисов, пиковая нагрузка пришлась на третью неделю октября, когда среднее время ожидания записи достигало 2-3 дней.
Почему растут цены
-
Увеличение стоимости расходных материалов. Цены на свинцовые грузики, герметики и балансировочные станки выросли на 10-15% за год.
-
Рост зарплат в сфере услуг. Станции технического обслуживания поднимают оплату мастерам, чтобы удержать квалифицированный персонал.
-
Повышение арендных ставок. В некоторых регионах аренда боксов и помещений выросла почти на четверть.
-
Сезонный спрос. Осенью шиномонтажи традиционно перегружены, и часть компаний временно увеличивает стоимость работ.
Средние цены по услугам
|Услуга
|Средняя цена в 2025 году
|Изменение к 2024 году
|Замена комплекта шин (R16-R18)
|3 000 руб.
|+16%
|Балансировка
|1 200 руб.
|+12%
|Мойка автомобиля
|1 300 руб.
|+8%
|Хранение комплекта шин
|2 000 руб.
|+10%
Наибольший рост отмечен именно в сегменте сезонной "переобувки".
Водители экономят на резине
По наблюдениям экспертов "Чек Индекс", в 2025 году всё больше россиян решили не покупать новые шины, а использовать старые. Это связано с ростом цен на резину — стоимость одного комплекта зимних покрышек среднего класса достигла от 45 до 70 тысяч рублей.
В некоторых автосалонах и интернет-магазинах продажи шин снизились на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Водители предпочитают переобуваться в прошлогоднюю резину, если её состояние позволяет.
Советы шаг за шагом: как сэкономить на шиномонтаже
-
Записывайтесь заранее. Планируйте визит в сервис в начале октября или в конце сентября — до пика сезонного спроса.
-
Сравнивайте цены онлайн. Мобильные приложения и сайты-агрегаторы позволяют выбрать ближайший шиномонтаж с минимальной стоимостью.
-
Храните шины правильно. Если резина лежит в тёплом, сухом помещении, она прослужит дольше.
-
Проверяйте состояние до установки. При глубине протектора менее 4 мм шины теряют сцепление — лучше заменить их заранее.
-
Пользуйтесь бонусными программами. Многие сетевые станции предлагают скидки при повторных обращениях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: откладывать замену шин до первых заморозков.
• Последствие: увеличение риска аварий и повреждения резины.
• Альтернатива: переобуваться при средней температуре +7 °C.
• Ошибка: ставить старые шины без диагностики.
• Последствие: ухудшение сцепления и износ подвески.
• Альтернатива: пройти бесплатный осмотр в шиномонтаже перед установкой.
• Ошибка: выбирать самый дешёвый сервис.
• Последствие: ошибки при балансировке и некачественный монтаж.
• Альтернатива: обращаться в проверенные мастерские с гарантией на работы.
А что если зимы станет мягче?
Климатологи отмечают, что тёплые зимы последних лет действительно влияют на поведение автолюбителей. При мягких погодных условиях многие стараются оттянуть замену шин и тем самым создают ажиотаж ближе к первому снегу. Однако даже при плюсовой температуре зимняя резина остаётся более безопасной благодаря эластичному составу.
Плюсы и минусы ситуации на рынке услуг
|Плюсы
|Минусы
|Рост качества услуг и оборудования
|Увеличение стоимости переобувки
|Широкий выбор сервисов и онлайн-записи
|Очереди в сезон
|Скидки и бонусные программы в крупных сетях
|Дефицит опытных мастеров
|Возможность диагностики "в один визит"
|Рост цен на новую резину
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит переобувка в регионах?
В среднем от 2 500 до 3 500 рублей, в зависимости от радиуса колёс и типа автомобиля.
Когда лучше менять резину?
Оптимальное время — при устойчивом снижении температуры до +7 °C, когда летняя резина теряет эластичность.
Нужно ли балансировать колёса каждый сезон?
Да, даже при использовании прошлогодних шин балансировка обязательна для стабильного сцепления и износа протектора.
Можно ли хранить шины в гараже?
Да, если там сухо и нет прямых солнечных лучей. Лучше использовать специальные стойки или чехлы.
Стоит ли покупать б/у шины?
Только при хорошем состоянии протектора и отсутствии деформаций — иначе экономия выйдет боком.
Мифы и правда
Миф: если зимой не ездить за город, можно остаться на летней резине.
Правда: даже в городе влажный асфальт и гололедица делают управление на летних шинах крайне опасным.
Миф: старые шины безопасны, если есть протектор.
Правда: с годами резина теряет эластичность, особенно после 5-6 сезонов.
Миф: чем дороже шины, тем они лучше.
Правда: многое зависит от условий эксплуатации и правильного давления, а не только от бренда.
Исторический контекст
Традиционно спрос на шиномонтажные услуги в России резко возрастает осенью и весной — в периоды сезонной смены резины. В 2025 году ситуация осложнилась ростом цен и снижением интереса к покупке новых шин. При этом количество машин на дорогах продолжает расти, что поддерживает загрузку автосервисов.
По оценке экспертов, если темпы инфляции сохранятся, к осени 2026 года средняя стоимость переобувки может превысить 3,5 тысячи рублей, а спрос на б/у шины — увеличиться ещё на 10-15%.
