Шипованные и нешипованные зимние шины
Шипованные и нешипованные зимние шины
Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:47

Секрет советских водителей: как одна простая схема заставляла шины служить на 20% дольше

Колёсная ротация с запаской продлевает ресурс шин на 20% — автоэксперт

В СССР к "ротации по кругу" пришли не от скуки: когда шины доставались тяжело, логично было изнашивать равномерно не четыре, а все пять колёс, включая полноценную запаску. Так ресурс комплекта растягивался, а момент покупки нового набора отодвигался. Об этом сообщает "За рулём".

Почему запаску в СССР не держали "новенькой"

Полноразмерная запаска считалась обязательной: заменить пробитое колесо на дороге должен был уметь каждый водитель. Но возить пятое колесо "про запас", пока четыре основных быстро стираются, выглядело расточительно. Поэтому во многих инструкциях печатали схемы со стрелками — куда какое колесо переставлять, чтобы износ шёл ровнее.

Ключевой мотив был практический: ведущая ось (передняя или задняя — зависит от машины) обычно "съедает" протектор быстрее. Если ничего не делать, две шины становятся заметно более изношенными, а дальше начинаются вопросы: покупать две или сразу четыре? В логике дефицита ответ был простой — лучше дотянуть до момента, когда меняешь весь комплект, и стараться, чтобы все колёса старели одновременно.

Как работала перестановка "на пять колёс"

Суть советского подхода — регулярно включать запаску в оборот. Тогда каждая шина получает "свою долю" пробега, а не лежит годами без дела. В материале подчёркивается, что алгоритм перестановки подразумевал поочерёдную езду на всех пяти колёсах, и это выглядело логичным решением при ограниченном выборе шин.

Важно помнить: сегодня такая схема подходит только если запаска полноценная (не докатка) и совпадает по размеру, типу и состоянию с остальными.

Почему идея актуальна и сейчас, даже без дефицита

Даже при нормальном рынке шин ротация остаётся простым способом:

  1. выровнять износ протектора;

  2. сохранить предсказуемую управляемость;

  3. дольше откладывать покупку нового комплекта.

Производители шин прямо рекомендуют регулярную ротацию как метод продления срока службы и поддержания эффективности.

Сравнение: ротация четырёх колёс и ротация с запаской

  1. Только 4 колеса: выравнивает износ между осями и сторонами, но запаска остаётся "нулёвой" и со временем стареет по возрасту.

  2. 5 колёс (с запаской): распределяет пробег на пять шин и даёт более равномерный итоговый износ всего комплекта, если запаска полноценная. В профильных разъяснениях часто упоминают прибавку ресурса порядка "около 20%" именно за счёт пятого колеса, но цифры зависят от машины и условий.

Советы шаг за шагом: как продлить ресурс шин через перестановку

  1. Убедитесь, что у вас полноразмерная запаска, совпадающая по типоразмеру с остальными.

  2. Проверьте тип протектора (направленный/ненаправленный, симметричный/асимметричный) и ограничения по перестановке.

  3. Делайте ротацию регулярно (обычно это удобно привязывать к сезонной смене шин или к плановому ТО).

  4. После перестановки проверьте давление и протяните крепёж штатным моментом.

  5. Если замечаете неравномерный износ (например, "съело" внутреннюю кромку), параллельно проверьте сход-развал и состояние подвески.

Популярные вопросы о продлении ресурса шин и перестановке колёс

Как выбрать схему перестановки колёс?

Ориентируйтесь на тип привода и протектора и, по возможности, на рекомендации производителя шин/авто. У производителей шин есть базовые схемы и объяснение смысла ротации.

Можно ли включать запаску в ротацию, если она новая?

Да, если это полноразмерное колесо и соответствует остальным. Именно так делали в СССР, чтобы равномерно изнашивать все пять шин.

Что лучше: купить две шины или весь комплект?

С точки зрения управляемости и равномерности сцепления чаще удобнее и безопаснее, когда шины на оси и по кругу близки по износу. А ротация как раз помогает дотянуть до момента замены комплектом, не "убивая" два колеса раньше остальных.

