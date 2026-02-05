Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by Dragana_Gordic is licensed under public domain
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 21:30

Три сигнала, что резина уже не держит дорогу — даже если выглядит “ещё нормальной”

Шины могут выглядеть "ещё нормальными", но именно они чаще всего первыми дают понять, что машина теряет сцепление и безопасность. Определить момент замены только по пробегу нельзя: важны возраст резины, её состояние и поведение автомобиля на дороге. Есть три ключевых ориентира, которые помогают понять, когда комплект шин пора менять. Об этом пишет Gazzetta.

Пробег: ориентир есть, но он не универсальный

Первое правило связано с километражем. В среднем хороший комплект шин служит примерно 40-45 тысяч километров. После этого резина постепенно теряет свои свойства, а сцепление становится заметно хуже — особенно на мокрой дороге и при резких манёврах.

Но пробег сильно зависит от стиля вождения. Если вы часто резко тормозите, быстро входите в повороты и ездите агрессивно, износ может проявиться гораздо раньше — уже примерно к 25 тысячам километров. Поэтому лучше не гадать, а регулярно проверять глубину протектора: либо манометром, либо по индикаторам износа в канавках.

Возраст: даже "почти новые" шины стареют

Второй фактор — возраст. Даже если машина ездит редко и протектор выглядит свежим, резина со временем окисляется и теряет эластичность. Это естественный процесс: шины стареют, даже если стоят без движения.

Общая рекомендация — менять комплект не позднее чем через 4-5 лет после установки. Чтобы понять, сколько шинам лет на самом деле, нужно смотреть DOT-код на боковине. Последние четыре цифры показывают неделю и год производства. Например, 1224 означает 12-ю неделю 2024 года.

Состояние: иногда менять нужно срочно, независимо от цифр

Третий критерий — внешний вид и ощущения за рулём. Есть признаки, при которых замена шин становится вопросом безопасности, а не "желательным обслуживанием".

К тревожным сигналам относятся:

  • вздутия на боковине ("грыжи") после попадания в яму;
  • глубокие порезы и повреждения;
  • вибрация руля, даже если балансировку делали недавно.

Отдельно стоит обратить внимание на неравномерный износ, когда стирается только одна сторона шины. Обычно это указывает на проблемы с развалом-схождением, и перед установкой новых шин такую причину важно устранить, иначе новый комплект быстро "съест" так же.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
