Четыре старые покрышки хотели отправить на свалку: в гараже им нашли другое применение

В гараже старые покрышки лежат годами, пока не начинают раздражать одним видом. Четыре шины от "Нивы" занимают место, пахнут пылью и резиной, а выбросить их просто так нельзя. На мусорку такие вещи не забирают, во дворе они только мешают, и в итоге люди ищут, куда это всё деть с пользой. Один из самых практичных вариантов — пустить резину в крошку и использовать её там, где нужно сухое и устойчивое покрытие. Но здесь есть нюансы: не каждая покрышка одинаково легко режется, а сам процесс выходит небыстрым.

"Если у вас лежат старые шины и вы думаете, что их можно просто бросить во дворе, лучше так не делать. Покрышка сама по себе не исчезнет и не станет частью почвы. Для дорожки или участка у верстака она ещё может пригодиться, но хранить её где попало — плохая идея. Такой материал требует либо переработки, либо нормального места применения". автомеханик Николай Тихонов

Как из покрышки делают крошку

Старая шина сначала идёт под нож. В домашних условиях самый доступный путь — механическая резка без нагрева, когда покрышку делят на крупные куски, а потом уже дробят дальше. На заводах для этого используют вальцы и ножевые мельницы, убирают металлический корд и текстиль, а на выходе получают крошку разной крупности — от 3 мм до почти пылевидной массы.

В гараже всё куда грубее. Шину без диска резать проще, но борт у неё плотный, а внутри сидит металлический корд. Автор исходника справился монтажным ножом и мыльной водой, а потом взял болгарку с отрезным кругом по металлу и нарезал полосы шириной примерно 5-7 сантиметров.

Дальше начинается самая муторная часть — дробление. Мясорубка не подходит, блендер тут только рассмешит, поэтому пришлось искать старую ручную мельницу для зерна. Через неё куски резины и пропускали, получая смесь из мелкой пыли и фрагментов размером 3-5 мм. На всё ушло полдня, но результатом он остался доволен.

Где такая крошка пригодится

Первое место — дорожка между грядками. Там после дождя обычно месиво, а резиновая крошка помогает держать поверхность сухой и не даёт ногам проваливаться в грязь. Сорняки через такой слой пробиваются хуже, и это уже заметно в обычной дачной жизни.

Второй вариант — участок у верстака в мастерской. Если пролить масло, под ногами остаётся более спокойная поверхность, а стоять становится не так скользко. Для небольшого пятачка этого хватает, и именно на таких местах крошка работает без лишней суеты.

Её также сыплют у порога, где после дождя собирается лужа, или под навесом у мангала, чтобы глина не месилась в кашу. Автор материала до этих вариантов пока не дошёл, но сам принцип понятен: где грязь и вода мешают ходить, резиновая крошка снимает проблему без сложных работ.

С этим связан и выбор материала для дорожки: если нужен быстрый результат, проще купить готовую смесь, чем возиться с сырой шиной. Но когда покрышки уже лежат без дела, переработка выглядит логично. Тут можно и место освободить, и получить материал, который сразу идёт в работу.

Какие у резины есть минусы

Резиновая крошка не разлагается и не работает как удобрение. Для дорожек это плюс: слой просто лежит и не превращается в труху. Но если кто-то ждёт от неё пользы для почвы, тут сюрприза не будет — она остаётся покрытием, а не частью земли.

На солнце такой материал сильно греется. В жаркий день поверхность может раскаляться до 70-80 градусов, и в сланцах по ней уже не пройти. Для покрытия это не критично, но в эксплуатации эта деталь быстро напоминает о себе.

Есть и пожарный риск. Если рядом что-то загорится, резина только добавит хлопот, потому что тушить её сложнее, чем обычный мусор. Ещё один момент — крошку можно окрашивать, добавляя пигмент в смесь с клеем, обычно это железооксидный порошок. Цвет держится годами, но на местах, где по покрытию много ходят, чёрная основа со временем всё равно проступает.

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Что с законом и хранением старых шин

Старые покрышки нельзя просто бросать во дворе или использовать как клумбы. За это могут выписать штраф до 3 тысяч рублей, и тут история уже не про удобство, а про нарушение правил. Переработка в крошку, наоборот, считается законным способом избавления от ненужной резины.

Именно поэтому автор исходника и решил не держать шины дальше в углу гаража. Он разделал четыре покрышки за два дня, часть пустил на дорожку между грядками, часть — на участок у верстака. В итоге ничего не осталось, а гараж заметно разгрузился.

Готовая крошка продаётся в мешках, и если материала нужно немного, покупать его действительно проще. Но когда в хозяйстве уже есть старые шины, смысл возиться всё-таки есть. Иначе они так и будут лежать годами, пока не станут просто очередной грудой резины под ногами.

"Резиновая крошка удобна там, где нужен прочный и несырый слой под ногами. Но она не любит жару и плохо переносит открытый огонь. Если делать покрытие на участке, нужно сразу понимать, где оно будет лежать и как часто по нему будут ходить. Тогда меньше шансов столкнуться с неудобствами уже после укладки". автомеханик Дмитрий Сафронов

Ответы на популярные вопросы

Можно ли просто резать шину ножом?

Да, но только самую мягкую часть. Борт плотный, а корд всё равно упрётся в инструмент, так что без болгарки дело идёт тяжело.

Подходит ли крошка для дорожки после дождя?

Да, именно там она и полезна. Поверхность остаётся суше, а ходить по ней заметно удобнее, чем по обычной сырой земле.

Правда ли, что резина сильно греется на солнце?

Да. В жару покрытие может раскаляться до 70-80 градусов, и это надо учитывать ещё до укладки.

Можно ли держать старые покрышки во дворе?

Нет, это нарушение. За такое предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, поэтому шины лучше либо переработать, либо сразу использовать по делу.

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