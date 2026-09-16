Все четыре колеса потеряли давление после похолодания — причина может быть совсем не в проколах
Зимнее время года приносит не только радость от зимних путешествий, но и определённые проблемы для автомобилистов, особенно связанные с состоянием шин. Особенно проявляется зависимость давления в шинах от температуры, когда поступают тревожные сигналы о том, что с колесами что-то не так. Холод приводит к снижению давления в шинах, а нагрев после длительных поездок — к его увеличению. Автоэксперт Дмитрий Новиков в своём комментарии обратил внимание на важность осторожного подхода к регулировке давления в шинах и необходимость ориентироваться на заводские параметры.
- Изменения давления под воздействием температуры
- Правила проверки давления в шинах
- Сезонные корректировки давления
- Давление при полной загрузке
"Холод действует в обратную сторону. Michelin приводит ориентир: при падении температуры с +20 до 0 °C давление около 2 бар может снизиться примерно до 1,8 бар. Но менять из-за зимы сам целевой показатель не нужно — необходимо снова довести холодные шины до значения, заданного производителем", — отметил Николай Тихонов, автоэксперт.
Автоэксперт Николай Тихонов
Изменения давления под воздействием температуры
Холодный воздух влияет на давление в шинах: когда температура падает, давление тоже снижается. Это явление может обманывать водителей, заставляя их думать, что шина проколота. На самом деле, даже без движения, когда автомобиль стоит несколько часов, давление в шинах будет ниже, чем при теплой погоде. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), рекомендуется проверять давление в шинах именно после длительного простоя.
После поездки на трассе давление в шинах увеличивается из-за нагрева. В этом случае стравливать воздух до нормативного значения не следует, поскольку после охлаждения шины могут оказаться недокачанными. Michelin также подчеркивает необходимость повторной проверки давления, когда шины остыли.
Правила проверки давления в шинах
При проверке давления в шинах важно ориентироваться на рекомендации, данные производителем автомобиля. Шины должны быть холодными, а точность показаний манометра зависит от условий, в которых они проверяются. При этом отталкиваться стоит именно от тех значений, что указаны в инструкции, а не от средних показателей по другим автомобилям.
Дмитрий Новиков обращает внимание, что неопытные водители пытаются произвольно регулировать давление, создавая риск ухудшения управляемости транспортного средства. Проверка давления должна проходить в тихом месте с удобным равным покрытием, что позволит избежать ошибок при интерпретации измерений.
Сезонные корректировки давления
Следует учитывать, что давление в шинах может варьироваться в зависимости от места, где они накачиваются. Если в гараже температура составляет около +18 °C, а на улице -2 °C, целесообразно добавить к заводскому значению примерно 0,2 бара. Таким образом, регулировка станет временной адаптацией к условиям настоящей зимы.
Если регулировка производится на улице, когда шины уже имеют температуру окружающей среды, рекомендуется ориентироваться строго на нормы автопроизводителя. Это позволит избежать лишних проблем и поддерживать шины в оптимальном состоянии.
Давление при полной загрузке
Некоторые автомобили имеют особые рекомендации по давлению, в зависимости от нагрузки. Если в автомобиле находятся пассажиры или тяжёлый багаж, то стоит использовать именно эту величину, которая указана в руководстве или на табличке внутри автомобиля. Обычное правило "добавить то ли десятые" в этом случае может не дать ожидаемого результата.
"На треке опытный водитель способен почувствовать даже небольшую разницу давления по реакции машины. На обычной дороге не стоит преобразовывать давление в инструмент управления без консультации с производителем", — разъяснил Сергей Герасимов, автоюрист.
Автоюрист Сергей Герасимов
FAQ
Вопрос:
Как часто нужно проверять давление в шинах зимой?
Ответ: Рекомендуется проверять давление не реже одного раза в месяц, а также перед дальними поездками.
Вопрос: Как влияет температура на давление в шинах?
Ответ: Давление в шинах снижается при понижении температуры и может повыситься после продолжительной поездки.
Вопрос: Что делать, если давление в одном колесе постоянно снижается?
Ответ: Нужно проверить шину на предмет проколов или утечек, а также убедиться в герметичности посадки на диск.
Вопрос: Как измерить давление в шинах правильно?
Ответ: Давление следует измерять на холодных шинах, которые простоят без движения не менее трёх часов.
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