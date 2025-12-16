Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя шина
Зимняя шина
© unsplash.com by Hossein Soltanloo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:21

Машина молчит, но шины уже кричат: знак, который нельзя игнорировать на трассе

Низкое давление в шинах увеличивает расход топлива на 10 процентов — автоэксперт

Система контроля давления в шинах (TPMS) — это незаметный помощник, который часто спасает водителя от неприятностей. Она следит за тем, чтобы давление в шинах оставалось в пределах нормы, и мгновенно сообщает, если один из показателей выходит за безопасные рамки. Такая система реагирует, когда давление падает примерно на четверть от рекомендованного значения, и включает предупреждающий индикатор. Об этом сообщает Jalopnik.

Как работает TPMS и почему загорается индикатор

TPMS не всегда сигнализирует о неисправности датчика — в большинстве случаев индикатор просто информирует, что давление в шинах снизилось. После подкачки колес до нормы лампочка обычно гаснет. Если же сигнал продолжает гореть, несмотря на корректное давление, это уже может говорить о проблемах с самим датчиком. В некоторых моделях автомобилей система требует специального сброса после замены шин или датчиков. Для этого иногда используется диагностический инструмент, позволяющий "переобучить" систему.

Многие водители ошибочно полагают, что при установке новых шин нужно менять и датчики TPMS. На деле это не так. Датчики подлежат замене лишь в том случае, если они действительно вышли из строя или разрядились. В хороших сервисах при каждом ремонте или шиномонтаже проверяют не только давление, но и состояние батарей датчиков. Это помогает вовремя выявить проблемы и избежать ненужных затрат. Также полезно помнить, что низкое давление в шинах увеличивает расход топлива, ухудшает управляемость и делает торможение менее эффективным.

Виды систем TPMS

Современные автомобили, выпущенные после 2007 года, оснащаются системами прямого типа — Direct TPMS. Они работают с помощью датчиков, встроенных в колесо или клапан, и напрямую измеряют давление. Такая система отличается высокой точностью, но требует более тщательного обслуживания. Датчики могут повредиться при замене шин, особенно если это ленточные конструкции, установленные внутри обода.

"Direct TPMS обеспечивает точные показания и мгновенное предупреждение о снижении давления", — отмечается на сайте издания Jalopnik.

На старых моделях автомобилей чаще используется косвенная система — Indirect TPMS. Она определяет давление косвенно, анализируя скорость вращения колес с помощью датчиков ABS. Если одно колесо вращается быстрее, система предполагает, что давление в нем ниже. Такой вариант дешевле и проще в обслуживании, но менее точен и требует регулярной калибровки после замены шин или тормозных компонентов. При повреждении проводов ABS система также может выдавать ошибку, даже если с давлением всё в порядке.

Почему контроль давления важен

Поддержание правильного давления в шинах — вопрос не только комфорта, но и безопасности. Недостаточное давление влияет на управляемость, увеличивает тормозной путь и повышает расход топлива. Кроме того, чрезмерно мягкая шина быстрее изнашивается и может лопнуть на ходу, особенно при высокой скорости.

"Хорошо работающая система TPMS помогает избежать аварийных ситуаций и продлевает срок службы шин", — говорится в материале Jalopnik.

Надежная TPMS становится особенно важной при длительных поездках. Система способна заранее предупредить водителя о потере давления, предотвратив прокол или разрыв шины в движении. Для тех, кто часто путешествует по трассе или бездорожью, это может стать решающим фактором безопасности. А при эксплуатации автомобиля зимой стоит учитывать, что давление в шинах может варьироваться в зависимости от температуры, и его нужно проверять чаще, чем летом.

Когда стоит менять датчики

Хотя TPMS редко требует частого обслуживания, датчики не вечны. Их срок службы обычно составляет 7-10 лет, после чего встроенная батарея начинает разряжаться. В этот момент может появиться ошибка на панели приборов. Лучшее решение — заменить только неисправный элемент, а не весь комплект. Большинство профессиональных сервисов предлагают диагностику TPMS, позволяющую точно определить, какой именно датчик нуждается в замене.

Кроме того, важно помнить, что не все системы TPMS одинаковы: для некоторых марок автомобилей требуется оригинальное оборудование для активации новых датчиков. Игнорирование этих особенностей может привести к некорректной работе системы.

Правильно функционирующая TPMS — это не просто удобство, а гарантия безопасности. Она помогает водителю вовремя реагировать на изменения давления, сохраняет устойчивость автомобиля и снижает риск аварий. Следить за состоянием датчиков и не игнорировать сигналы системы — значит, заботиться о собственной безопасности и о сохранности автомобиля.

