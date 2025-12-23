Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Freepik by senivpetro
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 14:12

Не спорт и не экстрим: как обычная поездка может закончиться разрывом шины

Перегрев шин в обычной езде повышает риск разрыва и потери управляемости — автоэксперты

Вы замечаете уровень масла и состояние тормозов, прислушиваетесь к мотору и реагируете на лампочки на панели, но шины чаще всего остаются вне фокуса внимания. Между тем именно они принимают на себя вес автомобиля, контактируют с горячим асфальтом и первыми страдают от перегрузок. Перегрев покрышек — не абстрактная угроза и не история только про автоспорт. Он может возникнуть в самой обычной поездке и привести к неожиданным последствиям. Об этом сообщает дзен-канал "Мысли автомобилиста".

Почему перегрев шин — это реальная проблема

Шина рассчитана на определённый температурный диапазон, заложенный производителем. Для большинства легковых моделей он находится в пределах примерно от +70 до +90 градусов. Превышение этих значений нарушает внутреннюю структуру покрышки: резиновые слои начинают сильнее тереться друг о друга, корд теряет прочность, а тепло перестаёт эффективно отводиться. Важно понимать, что перегрев возможен не только летом. Зимой он тоже встречается — например, при неправильном давлении или перегрузе автомобиля.

Особенно уязвимы зимние шины: они изначально мягче и могут начать "плыть" уже при температуре около +40 градусов. Летние держатся дольше, но и для них превышение рабочих значений не проходит бесследно.

Признаки, которые нельзя игнорировать

Перегретая шина часто выдаёт себя сразу несколькими симптомами. Боковина становится очень горячей на ощупь, поэтому проверять её стоит осторожно. Резина может выглядеть необычно мягкой, словно липкой. На поверхности иногда появляются вздутия, пузыри или расслоения, а в тяжёлых случаях ощущается характерный запах нагретой резины. Все эти признаки говорят о том, что внутренняя конструкция уже пострадала.

Что чаще всего приводит к перегреву

Сценариев, при которых шины выходят за пределы нормальной температуры, немало. Один из самых распространённых — длительная поездка по трассе в жару, когда асфальт нагревается до +50 градусов и выше. Не менее опасна ошибка с давлением: недокачанные колёса сильнее деформируются и нагреваются из-за увеличенного пятна контакта, а перекачанные хуже рассеивают тепло. Влияние давления на ресурс и поведение колёс часто недооценивают, хотя низкое давление в шинах напрямую связано с ростом нагрузок и перегревом.

Свой вклад вносят износ протектора, агрессивная манера вождения, перегруз автомобиля и использование резины не по сезону. Отдельный риск — старые или некачественные покрышки, чей состав уже не рассчитан на современные температуры и скорости.

Мифы и реальные опасности

Распространено мнение, что разрушение шины возможно только на гоночной трассе или при экстремальных скоростях. На практике даже городская развязка в жаркий день может стать проблемой, если давление в колёсах ниже нормы. Существует и заблуждение, что новые шины полностью защищены от перегрева. На самом деле недокачанная новая покрышка перегревается не хуже изношенной.

Показательный случай произошёл с владельцем внедорожника, отправившимся летом к морю. Ради комфорта он немного снизил давление, загрузил салон пассажирами и полностью заполнил багажник. Небольшую трещину на боковине он не придал значения. Через сотню километров шина разрушилась, вызвав резкий занос, и только удача помогла избежать аварии. Экспертиза показала, что решающим фактором стал перегрев.

Чем опасен перегрев шин

Последствия могут быть разными — от ускоренного износа до мгновенного разрыва. Повреждённая конструкция теряет жёсткость, ухудшается управляемость, особенно на скорости и на мокром покрытии. В некоторых случаях происходит резкий разрыв, который на трассе почти неизбежно приводит к аварийной ситуации. Даже если разрушения не произошло сразу, "поплывшая" резина быстрее теряет форму и сцепление.

Как снизить риски

Профилактика перегрева не требует сложных действий. Достаточно регулярно проверять давление, следить за износом протектора и не превышать допустимую нагрузку на ось. Важно использовать резину строго по сезону и учитывать возраст покрышек, а также условия её хранения, поскольку неправильное хранение шин ускоряет старение резины и снижает её термостойкость. Если шина заметно перегрелась, даже без видимых повреждений, её замена будет более безопасным решением.

