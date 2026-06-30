Смотрю на этот параметр в составе резины: теперь вся семья ездит в тишине и комфорте

Шум от шин обычно замечают не сразу. Сначала это едва слышный гул на хорошем асфальте, потом — настойчивый фон на скорости, который пробирается в салон и начинает раздражать уже через пару десятков километров. У одних машин он почти не слышен, у других перекрывает музыку и разговоры. И дело тут не только в марке покрышки или ее цене. На звук влияют рисунок протектора, форма плечевых зон, каналы для отвода воды и даже слой пены внутри колеса.

"Один из главных способов снизить шум — переменный шаг протектора. Если все блоки рисунка сделать одинаковыми и расположить на равном расстоянии, они будут ударять по дороге с одной частотой и создавать заметный гул. Поэтому инженеры чередуют крупные, средние и мелкие элементы в рассчитанном порядке. За счет этого звуковые волны разных частот частично гасят друг друга". заместитель директора научно-технического центра "Интайр" холдинга "Кордиант" Иван Рогов

Как рисунок протектора меняет шум

Самый заметный источник гула — сам протектор. Если блоки рисунка повторяются одинаково и идут с равным шагом, они бьют по дороге в одном ритме. На скорости это складывается в ровный и хорошо слышимый фон. Поэтому инженеры чередуют крупные, средние и мелкие элементы, чтобы звук не собирался в один тон.

Такой прием не убирает шум полностью, но заметно меняет его характер. Вместо однообразного гула водитель чаще слышит более размытый и менее навязчивый звук. Это особенно чувствуется на ровном покрытии, где покрышка работает почти без помех со стороны дороги.

На сезонной резине разница тоже бывает заметна, потому что рисунок у разных моделей устроен по-своему. Один комплект может звучать тише на сухом асфальте, другой — громче, но стабильнее в дождь. Тут уже решает не только состав смеси, но и геометрия блоков.

Зачем шине закрытые плечевые зоны

Еще один способ убрать лишний звук — закрыть плечевые зоны. В такой конструкции блоки по краям шины соединяют перемычками или делают сплошное ребро. Воздуху становится сложнее вырываться наружу через поперечные канавки, а значит, и хлопков в зоне контакта меньше.

Именно эти хлопки часто превращаются в неприятный фон, который хорошо слышен в салоне. Закрытая плечeвая часть как бы удерживает его внутри пятна контакта. Звук не исчезает, но теряет остроту и не так лезет в уши.

На шум в машине влияет и сам автомобиль, но шины нередко задают тон. Если подвеска жесткая, а арки слабо изолированы, даже небольшие шумы от покрышек слышны лучше. Поэтому конструкция плечевых зон здесь играет не вторую роль, а вполне рабочую.

Что делают насечки в водоотводящих каналах

Отдельная история — водоотводящие каналы. На их стенках делают микроскопические насечки или зазубрины. Они ломают быстрый поток воздуха на мелкие завихрения, и тот уже не хлопает так резко. В результате уменьшается высокочастотный писк.

Эта часть работы почти не видна снаружи, но слышна в движении. Особенно на скорости, когда поток воздуха внутри канавок становится резким и плотным. Насечки помогают сбить этот звук до более спокойного уровня.

Если говорить проще, шина с такими доработками меньше свистит и меньше "подпевает" дороге. На слух это не всегда бросается в глаза сразу, но в долгой поездке разница накапливается. И водитель ее обычно замечает быстрее, чем готов признать.

"Самая заметная для салона технология — внутреннее звукопоглощение. На внутреннюю поверхность готовой шины наносят слой пористого пенополиуретана. Когда воздух внутри колеса начинает вибрировать от ударов о дорогу, звуковая волна сталкивается с пеной и частично гасится. Такая вставка увеличивает массу шины примерно на 200-300 г, зато шум в салоне может снизиться на 3-9 дБ". автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов

Как внутренняя пена гасит звук

Самый заметный эффект для салона дает внутренняя пена. На внутреннюю поверхность готовой шины наносят слой пористого пенополиуретана. Когда воздух внутри колеса начинает вибрировать от ударов о дорогу, волна сталкивается с этим слоем и частично гасится.

Платой за тишину становится лишний вес. По словам эксперта, вставка добавляет примерно 200-300 граммов к одной шине. Зато шум в салоне может снизиться на 3-9 децибел, и это уже слышно без приборов.

Но сама по себе пена не делает колеса бесшумными. Итог зависит и от асфальта, и от подвески, и от шумоизоляции автомобиля, и от давления в колесах. Если хотя бы один из этих факторов выбивается, даже тихая шина начинает звучать заметнее.

FAQ

Почему одни шины шумят сильнее других?

На шум влияют рисунок протектора, плечевые зоны, водоотводящие каналы и внутренние материалы. Если элементы рисунка повторяются слишком ровно, появляется гул.

Что такое переменный шаг протектора?

Это чередование блоков разного размера и формы. Такой рисунок помогает разбивать звук и снижает однообразный шум.

Зачем шине закрытые плечевые зоны?

Они уменьшают выход воздушных хлопков через канавки по краям покрышки. Из-за этого звук в салон проходит слабее.

Может ли одна только шина сделать машину тихой?

Нет. На комфорт еще влияют асфальт, подвеска, шумоизоляция кузова и давление в колесах.

Читайте также