Шины на грани гибели: что мы не замечаем, пока не стало слишком поздно

Когда речь заходит о длительном сроке службы автомобильных шин, важно помнить, что даже малые ошибки в эксплуатации могут значительно снизить их срок годности и безопасность. Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" Алексей Абрамейцев поделился с "Российской газетой" наиболее распространёнными ошибками, которые наносят вред шинам и приводят к необходимости их преждевременной замены.

Влияние недостаточного давления на шины

Одной из самых часто встречающихся причин повреждения автомобильных шин является продолжительная эксплуатация с недостаточным давлением. Несмотря на то что многие водители могут игнорировать сигналы системы контроля давления в шинах (СКД), даже небольшое отклонение от нормы вызывает дополнительные нагрузки на покрышки. Это ускоряет их износ и разрушение внутренней структуры, что в итоге может привести к необходимости полной замены шины.

Кроме того, на таких шинах возрастает риск возникновения других повреждений, таких как перегрев или разрыв, особенно в жаркую погоду. Поэтому важно регулярно проверять давление в шинах, а при его низком уровне сразу же искать причину утечки воздуха. Чем быстрее устраните проблему, тем дольше прослужат ваши покрышки.

Риски при движении по неровным дорогам

Высокая скорость и движение по выбоинам и острым камням — ещё одна опасная ситуация для шин. Когда колесо попадает в ямку с острыми краями, основной удар принимает именно шина, и если повреждения серьёзные, это может привести к деформации каркаса. Особенно уязвимы низкопрофильные шины, так как их конструкция не обеспечивает должной амортизации ударов.

При сильных ударах на высокой скорости часто возникает так называемая "грыжа" — пузырь, который может привести к ещё большему повреждению шины. Если такая ситуация произошла, поездки на таких шинах становятся крайне небезопасными, и в большинстве случаев единственным решением будет замена покрышки.

Опасность от неправильной парковки

Парковка автомобиля вблизи бордюров, особенно если водитель не обращает внимания на его состояние, также может повредить шины. Боковая часть покрышки наиболее уязвима, и даже лёгкое касание бордюра может нести за собой серьёзные последствия. Если бордюр имеет острые края, это может привести к порезу на шине, который часто невозможно устранить с помощью ремонта.

Такой повреждённый участок шины обычно не восстанавливается, и в случае его возникновения шину необходимо заменить. Особенно опасно, когда повреждённый участок находится в месте, которое подвергается нагрузке при движении — это увеличивает риск разрыва шины на дороге.

Важность правильного хранения шин

Не менее важным аспектом в заботе о шинах является правильное их хранение. Неправильные условия могут значительно ускорить их старение, а следовательно, ухудшить эксплуатационные характеристики. Шины, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, близко к источникам тепла или тяжёлым предметам, со временем теряют эластичность и начинают трескаться.

Это приводит к тому, что при установке таких шин на автомобиль могут появляться трещины или даже вибрации в процессе движения, что свидетельствует о их повреждении. Особенно важно помнить о правильных условиях хранения летних и зимних шин, чтобы избежать ненужных проблем при их установке на авто.

Обкатка зимних шин — залог долгого срока службы

Многие водители, особенно в первый год эксплуатации зимних шин, совершают ошибку, не следуя рекомендациям по обкатке. В первые 200-300 км пробега стоит избегать резких манёвров, а также соблюдать рекомендованный скоростной режим. Резкий старт или торможение на сухом асфальте может привести к повреждению шипов, что негативно скажется на их эффективности и ускорит износ шины.

Важно помнить, что шипованные шины требуют особого ухода, и чрезмерная нагрузка на шипы может привести к их поломке или выпадению из протектора. Тщательная обкатка и аккуратное использование помогут продлить срок службы зимних шин и повысить их эффективность на дороге.

Советы по уходу за шинами

Вот несколько рекомендаций для продления срока службы ваших шин:

Регулярно проверяйте давление в шинах, особенно перед длительными поездками. Избегайте резких манёвров и движений по неровным дорогам на высокой скорости. При парковке следите за тем, чтобы не касаться острых краёв бордюров. Храните шины в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Обкатывайте новые зимние шины, избегая резких стартов и торможений.

Ошибки → Последствия → Альтернативы

Ошибка: Использование шин с низким давлением.

Последствие: Увеличение нагрузки на шины, ускоренный износ, возможное повреждение.

Альтернатива: Регулярная проверка и поддержание оптимального давления. Ошибка: Движение на высокой скорости по выбоинам и неровным дорогам.

Последствие: Повреждение каркаса шины, образование "грыжи".

Альтернатива: Более осторожная езда по неровным участкам, снижение скорости. Ошибка: Парковка у бордюра с острыми краями.

Последствие: Порез боковой части шины, необходимость замены.

Альтернатива: Парковка подальше от острых краёв и бордюров. Ошибка: Неправильное хранение шин (на солнечном свете или вблизи источников тепла).

Последствие: Повреждение шины, трещины, вибрации при движении.

Альтернатива: Правильное хранение в сухом и прохладном месте.

А что если…

Что если шины повреждены после резкого удара или продолжительного использования с неправильным давлением? В этом случае шины необходимо немедленно заменить, так как продолжение эксплуатации может привести к дальнейшему разрушению и возникновению аварийных ситуаций на дороге.

Плюсы и минусы

Преимущества Недостатки Продление срока службы шин при правильном уходе Высокие затраты на замену шин при их неправильном использовании Уменьшение риска аварий за счёт качественного контроля давления Ошибки могут привести к непредсказуемым последствиям на дороге Улучшение сцепления с дорогой и комфорта при езде Невозможность ремонта серьёзных повреждений, например, порезов

FAQ

Как выбрать шины для автомобиля?

Выбор шин зависит от типа автомобиля, условий эксплуатации и сезона. Лучше всего обратиться к специалистам или консультироваться с производителем авто.

Сколько стоит заменить шины?

Стоимость замены зависит от марки и модели шин, а также от работы шиномонтажа. Цены варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Что лучше: шипованные или липучки?

Шипованные шины лучше для зимних условий с обледенением и снегом, тогда как липучки подходят для менее снежных зим и сухих дорог.

Мифы и правда

Миф 1: Летние шины можно использовать зимой, если не слишком холодно.

Правда: Летние шины не предназначены для зимних условий и теряют свои свойства при низких температурах.

Миф 2: Новые шины не нуждаются в обкатке.

Правда: Правильная обкатка шин поможет продлить их срок службы и улучшить эксплуатационные характеристики.

Сон и психология

Как это связано с шинами? Некоторые исследования показывают, что безопасность на дороге зависит не только от технического состояния автомобиля, но и от состояния водителя. Хороший отдых и полноценный сон — залог безопасного вождения и долговечности авто.

Интересные факты

Шины с низким давлением могут расходовать до 10% больше топлива. Около 70% всех автомобильных аварий происходит из-за плохого состояния шин. На шинах, выдержавших правильную обкатку, сцепление с дорогой улучшается на 15%.

Исторический контекст

Шины, как и многие другие автомобильные технологии, прошли долгий путь эволюции. В начале XX века шины были выполнены из цельного каучука, и их конструкция кардинально отличалась от современных. С развитием технологий появились шины с металлическими кордами, а затем и с каркасом, обеспечивающим большую устойчивость.