Тирана, Албания
© commons.wikimedia.org by ShkelzenRexha is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 18:32

Этот город на Балканах удивил всех: здесь древние мечети соседствуют со стеклянными башнями

Если смотреть на карту Балкан, Тирана кажется компактным городом, уютно спрятавшимся между горами, озёрами и морем. Но стоит оказаться здесь, и становится ясно — это не просто столица Албании, а живой учебник архитектуры под открытым небом. Здесь века, стили и эпохи не сменяют друг друга, а переплетаются, создавая удивительно цельную композицию.

Архитектурный портрет Тираны

Современная Тирана — город контрастов. На одной улице можно увидеть византийские руины, османские мечети, здания в духе итальянского модернизма, строгие сооружения коммунистической эпохи и футуристические жилые комплексы XXI века.

Город активно растёт — здесь живёт треть всего населения страны. Не случайно Тирана была выбрана Культурной столицей Средиземноморья 2025 года. Её многоуровневая история читается в каждом фасаде: от восточных орнаментов до стеклянных башен нового поколения.

Главное пространство города — площадь Скандербега, названная в честь национального героя Георга Кастриоти Скандербега (1405-1468), возглавившего восстание против Османской империи. Сегодня это символ новой Тираны: здесь соседствуют Национальный исторический музей, Оперный театр, Собор Воскресения Христова, Католический собор Святого Павла и крупнейшая на Балканах мечеть Намазга.

Османское наследие: рождение города

Старейший слой архитектуры Тираны — османский. Он формировал городскую ткань до начала XX века.

В это время центр представлял собой рынок, мечети и купеческие дома. Из памятников, сохранившихся до наших дней, выделяются:

  • Мечеть Этем-бей - образец изящной исламской архитектуры конца XVIII века с фресками, изображающими деревья, цветы и водопады;
  • Часовая башня - символ старой Тираны, высотой 35 метров, служившая ориентиром для жителей;
  • Гробница Каплан-паши - редкий пример мавзолея в форме восьмигранника;
  • Дворец Селим-паши Топтани - традиционный дом с 32 комнатами, украшенными восточной росписью и деревянными орнаментами.

Эти здания сохранили дух старого города, где мечети соседствовали с христианскими церквями, а узкие улочки выходили на базары и сады.

Итальянское влияние: фашистский период

В 1920–1940-х годах, когда Албания находилась под сильным влиянием Италии, Тирана обрела новые черты. Главным архитектором города стал Герардо Бозио, представитель итальянского рационализма.

Он создал целый ансамбль зданий в монументальном стиле — от Casa del Fascio до Palazzo della Luogotenenza. В это же время появились широкие проспекты, симметричные площади и строгие фасады из светлого камня.

Площадь Скандербега была перепланирована по итальянскому образцу — с акцентом на пропорции и геометрию, что придавало городу величие и современность.

Коммунистическая Тирана: брутальность и символизм

После Второй мировой войны архитектура Тираны изменилась кардинально. Страна вступила в эпоху социализма, и новые здания должны были олицетворять "мощь народа".

По всему городу выросли типовые кварталы с серыми домами, построенными по советским образцам. Узкие квартиры компенсировались широкими дворами и общественными площадями.

Культовыми постройками того времени стали:

  • Дворец культуры - монументальное здание, возведённое на месте старого базара;
  • Национальный исторический музей с мозаикой "Албанцы" на фасаде;
  • Пирамидa Энвера Ходжи - бетонное сооружение, задуманное как мавзолей диктатора;
  • Дворец конгрессов и Национальная художественная галерея - центры советской культурной жизни.

Эти здания формируют облик Тираны середины XX века, отражая идеологию времени и стремление к грандиозности.

Современная Тирана: город, устремлённый в будущее

После 1990-х годов город пережил новое архитектурное возрождение. Международные бюро начали активно работать над проектами, которые придали Тиране облик европейской метрополии.

Примеры современного дизайна

  • Alban Tower (Башня Албании) от Archea Associati - небоскрёб, напоминающий ствол дерева. Нижний уровень украшен панелями с муранским стеклом пяти оттенков, что создаёт игру света.
  • План развития TR030, созданный Андреа Фаоро и Стефано Боэри, задаёт стратегию роста столицы. Он основан на десяти темах — от биоразнообразия до энергетики, и предусматривает 13 ключевых проектов.
  • Комплекс Cubo и West Residences в районе Бллоку — пример интеграции офисов, ресторанов и жилых пространств в одном объёме.
  • Пирамида Тираны, переосмысленная голландским бюро MVRDV, превратилась в общественный культурный центр с террасами и зелёными зонами.

Современная архитектура Албании сочетает брутализм и экологичный подход, создавая город, открытый для идей и людей.

Плюсы и минусы архитектурного ландшафта

Плюсы

Минусы

Богатое сочетание эпох и стилей

Несогласованность в планировке старого и нового города

Активное развитие общественных пространств

Проблемы с сохранением исторических зданий

Рост архитектурного туризма

Перенасыщенность центра современными проектами

Советы шаг за шагом: маршрут для архитектонического туризма

  1. Начните с площади Скандербега - она отражает все эпохи города.
  2. Посетите мечеть Этем-бей и Часовую башню - символы старой Тираны.
  3. Загляните в Национальный исторический музей и обратите внимание на мозаичный фасад.
  4. Прогуляйтесь по району Бллоку - сегодня это центр современной архитектуры и дизайна.
  5. Завершите день у Пирамиды Тираны, где прошлое и будущее встречаются в одном здании.

А что если… Тирана станет новой архитектурной Меккой Балкан?

Всё к этому идёт. Город становится ареной для международных архитектурных конкурсов и выставок, а на улицах всё чаще можно встретить студентов и исследователей из Италии, Германии и Японии. Сочетание исторического наследия и смелых экспериментов делает Тирану точкой притяжения для всех, кто ищет вдохновение.

Интересные факты

  1. В Тиране около 750 тысяч жителей, но в дневное время их число удваивается за счёт приезжих.
  2. В городе более 1700 бункеров, построенных в эпоху Энвера Ходжи — многие из них теперь арт-пространства.
  3. На фасадах современных зданий нередко используются национальные орнаменты — дань местной традиции.

Исторический контекст

Путь Тираны — это история всей Албании в миниатюре. От средневекового поселения у подножия гор до столицы, пережившей империи, диктатуру и модернизацию. Сегодня город не просто восстанавливает старое, но и осмысленно строит новое — с уважением к прошлому и взглядом в будущее.

