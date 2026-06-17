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Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 17:24

Что означает надпись "TIR" на грузовиках и почему её боятся таможенники

Порой наблюдаешь за огромным грузовиком, а на его борту красуется таинственная надпись "TIR". Чаще всего такие машины мелькают на международных трассах, перевозя внушительные партии товаров. На днях представитель ГАИ решил приоткрыть завесу тайны и объяснить, что же скрывается за этой буквенной комбинацией и почему многотонные транспортники получили простонародное прозвище "фуры".

"Надпись TIR подтверждает, что груз перевозится по системе МДП — это международный упрощенный порядок пересечения границ, призванный ускорить транспортировку и избавить от лишней бумажной волокиты. Сама аббревиатура пришла к нам из французского языка, но в странах СНГ чаще используют ее аналог — МПД, международный порядок перевозки".

Представитель ГАИ Иван Петров

Система TIR: что это такое?

На кузове такого грузовика красуется надпись "TIR". Это не просто декоративный элемент, а знак того, что перевозка осуществляется по международной системе МДП. Расшифровывается как Международный договор о карнете для перевозки грузов. Если упростить, то это специальный порядок, который позволяет значительно ускорить прохождение грузов через границы. Работает это по принципу "груз внутри пломбы — пломба не нарушена, значит, заглядывать внутрь не будем".

Современные перевозки — это сложный механизм, где каждая минута на счету. Чтобы сократить время в пути и избежать задержек на таможне, и была разработана эта система. Она позволяет минимизировать бумажную волокиту, подтверждая соответствие груза всем международным нормам заранее.

Сама аббревиатура TIR, хотя и звучит для многих непривычно, имеет французские корни. В русскоязычном пространстве чаще употребляют схожую по смыслу и назначению аббревиатуру МПД — Международный Порядок Доставки. В сути своей, это одно и то же — инструмент для облегчения транснациональных грузоперевозок.

Книжка CARNET TIR: правила игры

Ключевой документ в этой системе — книжка CARNET TIR. Это своеобразный паспорт для конкретного рейса, который сопровождает груз от самого отправителя и до конечного получателя. Внутри этой книжки фиксируется вся необходимая информация: кто владелец груза, кто его отправляет и кто принимает, а также детальные сведения о товаре. Не забывают указать и цену товара, и список стран, через которые пролегает маршрут.

Процесс оформления книжки достаточно строг. Она выдается под конкретный рейс и служит гарантией того, что все таможенные процедуры будут соблюдены. Даже малейшее нарушение — и книжка автоматически теряет свою силу, а весь груз подвергается стандартной, более длительной проверке.

В России выдачей этих книжек занимаются две организации: Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ). Вместе с CARNET TIR обычно идет накладная CMR, где прописаны данные всех трех участников сделки: отправителя, перевозчика и получателя.

Таможня дает добро (или нет)

Если большегруз не имеет опознавательной надписи TIR, то каждое пересечение границы оборачивается для водителя полным таможенным оформлением. Каждая страна, через которую проходит груз, требует отдельного подтверждения соответствия нормам и уплаты сборов. Это, мягко говоря, замедляет процесс и увеличивает затраты.

Книжка МДП, напротив, предугадывает большинство процедур. Это позволяет транспортному средству продолжать движение без остановок и проверок, при условии, что никаких вопросов со стороны контролирующих органов не возникает. Главное — чтобы пломбы были на месте и все документы в полном порядке.

Когда же TIR-овская книжка имеется, сотрудники таможни и дорожной полиции ограничивают свои действия проверкой наличия всех документов, отслеживанием сроков доставки и, конечно же, целостностью пломб. Как правило, таможенные платежи в таких случаях осуществляются уже в стране назначения, что также существенно упрощает транзит.

"Система TIR — это международный стандарт, который значительно облегчает жизнь всем участникам логистической цепочки. Она не только ускоряет доставку, но и снижает риски, связанные с возможными задержками на границах. Ответственность за груз во время транзита ложится на плечи гарантирующей стороны, указанной в документах, что добавляет прозрачности процессу".

Автоэксперт, инженер-консультант Иван Рогов

Международные перевозки: кто за что отвечает

Пока груз следует под эгидой TIR, всю ответственность за него несет так называемая гарантирующая сторона. Ее роль прописывается в официальных документах, и именно она выступает поручителем перед таможенными органами разных стран. Это снимает дополнительную нагрузку с самого перевозчика и отправителя, позволяя им сосредоточиться на других аспектах сделки.

Важно понимать, что табличку TIR снимают только после того, как грузовик прибудет в конечный пункт. Только там, после полной и тщательной проверки груза и всей сопровождающей документации, автомобиль считается "свободным" от международных обязательств.

Именно поэтому наличие этой простой надписи на борту большегруза говорит о многом. Это знак того, что машина находится под международной гарантией, а значит, её путь через границы будет максимально гладким и быстрым. Для бизнеса это означает предсказуемость и экономию времени, что в логистике зачастую дороже любых денег.

Откуда взялось слово "фура"?

А теперь перейдем к самому термину, который мы привыкли употреблять — "фура". Это слово, кстати, имеет немецкие корни. Оно произошло от немецкого слова "Fuhre", что в переводе означает "повозка" или "телега" для перевозки грузов. С течением времени, по мере развития транспорта, это название трансформировалось и стало применяться к современным большегрузным автомобилям.

Так что, когда вы слышите слово "фура", знайте — это просто старое доброе название грузовой повозки, которое прижилось и в нашу цифровую эпоху. Немецкое наследие, которое до сих пор звучит на наших дорогах.

Проверено экспертом: представитель ГАИ Иван Рогов

FAQ

Что означает надпись TIR на грузовике?
Надпись TIR означает, что грузовик следует по международной системе МДП (Международный договор о карнете для перевозки грузов), которая упрощает и ускоряет пересечение границ.
Для чего нужна книжка CARNET TIR?
Книжка CARNET TIR — это транспортный документ, который сопровождает груз на всем пути следования, содержащий всю информацию о грузе и участниках перевозки.
Что будет, если на границе нет книжки TIR?
Если грузовик следует без системы TIR, то он проходит полное стандартное таможенное оформление на каждой границе, что значительно замедляет процесс.
Кто несет ответственность за груз при перевозке по системе TIR?
Ответственность за груз во время транзита по системе TIR берет на себя гарантирующая сторона, которая указывается в документах.

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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