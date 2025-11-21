7 869 рублей — на чай: курьеры рассказали о секретах великодушных уральцев

С начала 2025 года жители Челябинска оставили курьерам, доставляющим цветы и подарки, более 643 тысяч рублей чаевых. Средняя сумма благодарности за доставку составила 188 рублей в период с января по октябрь, сообщает пресс-служба маркетплейса подарков Flowwow.

Самые крупные чаевые

Одной из самых крупных сумм чаевых за год стал 7 869 рублей, которые житель Челябинска оставил за доставку заказа стоимостью 80 тысяч рублей. Всего за 10 месяцев 2025 года пользователи Flowwow в Челябинске отдали курьерам более 643 тысяч рублей на чай.

Рост чаевых в феврале и марте

Наибольший рост объема чаевых традиционно наблюдается в феврале и марте, а также был зафиксирован всплеск в сентябре 2025 года. Ранее подобный подъем чаевых фиксировался только в предновогодний период. Прогнозируется, что средний чек чаевых увеличится и ко Дню матери, который в 2025 году приходится на последнее воскресенье ноября.