Прыгнет с дивана — и всё: ветеринары рассказали о смертельных опасностях для микро-собак
Маленькие собачки, которых часто называют карманными, вызывают умиление и желание их опекать. Их можно везде брать с собой, они не требуют много места и отлично подходят для жизни в квартире. Однако за очаровательной внешностью и миниатюрными размерами скрываются не только плюсы, но и серьезные риски для здоровья, особенно если речь идет о так называемых "микро" или "чайных" собачках (teacup dogs).
Чем опасна погоня за экстремальной миниатюрностью?
Стремление получить самую маленькую собачку в помете привело к появлению недобросовестных заводчиков, которые в погоне за прибылью игнорируют этические нормы. Они намеренно скрещивают самых мелких особей, не обращая внимания на их генетическое здоровье. В результате закрепляется ген карликовости, который несет с собой целый букет хронических заболеваний.
Такие "микро-собаки" часто содержатся в плохих условиях, а их организм истощается из-за слишком частых родов. Это неизбежно сказывается на здоровье потомства, делая его крайне уязвимым.
Основные проблемы со здоровьем у карликовых собак
Хрупкость — их главный враг. Они легко переохлаждаются, их кости подвержены переломам даже при незначительных травмах, например, при прыжке с дивана. Лечение также сопряжено с трудностями: сложно подобрать дозировку лекарств, а риск осложнений при наркозе во время операций очень высок.
Среди самых распространенных патологий:
-
гидроцефалия, или водянка головного мозга. Повышенное внутричерепное давление приводит к неврологическим нарушениям, слепоте и изменению формы черепа.
-
печеночные шунты. Это аномалия сосудов, из-за которой кровь не очищается в печени, а токсины напрямую попадают в кровоток, отравляя организм.
-
гипогликемия. Резкое падение уровня сахара в крови может быть смертельно опасным и требует особого режима кормления.
-
проблемы с зубами. Крошечная челюсть не вмещает все зубы, что приводит к скученности, раннему кариесу и пародонтиту.
-
коллапс трахеи. Хрящи трахеи теряют rigidity, дыхательные пути сужаются, вызывая хронический кашель и одышку.
-
заболевания сердца и опорно-двигательного аппарата, такие как дисплазия суставов, приводящая к хромоте и болевым ощущениям.
Плюсы и минусы карманных пород
|Плюсы
|Минусы
|Компактность: идеальны для малогабаритных квартир.
|Высокие риски для здоровья и, как следствие, большие финансовые затраты на ветеринара.
|Мобильность: собаку легко брать в поездки и переносить в специальной сумке-переноске.
|Повышенная травмоопасность из-за хрупкого телосложения.
|Экономия на корме: требуют небольшого количества пищи.
|Не подходят для семей с маленькими детьми, которые по неосторожности могут травмировать питомца.
|Сильная привязанность к хозяину и, как правило, добродушный характер.
|Часто развивается синдром "маленькой собачки" — поведенческие проблемы из-за избалованности.
А что если…
Если вы все же мечтаете о маленьком питомце, но хотите минимизировать риски? В этом случае стоит обратить внимание на стандартных представителей миниатюрных пород, чей вес и рост находятся в рамках установленной нормы. Такие собаки, хоть и маленькие, но лишены груза генетических проблем, характерных для их карликовых собратьев.
Советы шаг за шагом: как выбрать здорового мини-питомца
-
Изучите породные стандарты. Прежде чем искать щенка, узнайте, каковы минимальные и максимальные допустимые веса и рост для выбранной породы. Это убережет вас от покупки недобросовестно выведенной собаки.
-
Найдите проверенного заводчика. Порядочный заводчик дорожит репутацией, покажет вам родителей щенка, предоставит все veterinary documents и не будет скрывать возможные наследственные заболевания в линии разведения.
-
Обратите внимание на условия содержания. Щенки должны содержаться в чистоте, быть активными, любознательными и не иметь признаков недоедания или болезней.
-
Проконсультируйтесь с ветеринаром. Перед покупкой желательно показать выбранного щенка независимому ветеринарному врачу для оценки его общего состояния здоровья.
Популярные миниатюрные породы в рамках нормы
Вот несколько пород, которые при правильном разведении станут прекрасными и более здоровыми компаньонами:
-
Чихуахуа: вес от 1,5 до 3 кг. Смелые и преданные собаки с большим сердцем.
-
Померанский шпиц: вес от 2,1 до 3,2 кг. Энергичные, пушистые и очень смышленые.
-
Йоркширский терьер: вес от 2,3 до 3,1 кг. Длинношерстные красавцы с живым характером.
-
Мальтийская болонка (мальтезе): вес от 3 до 4 кг. Нежные, игривые и очень обаятельные белые собачки.
-
Той-пудель: вес от 3 до 5 кг. Одни из самых умных декоративных собак, легко поддаются дрессировке.
-
Ши-тцу: вес от 4,5 до 8,2 кг. Спокойные, дружелюбные и компанейские питомцы.
Три факта о маленьких породах
-
Несмотря на размер, многие карманные собачки, особенно терьеры, обладают бесстрашным характером и не осознают своих миниатюрных размеров, что может приводить к конфликтам с крупными сородичами.
-
Продолжительность жизни большинства мелких пород в среднем выше, чем у крупных, и часто составляет 12-16 лет, а иногда и больше.
-
Скорость обмена веществ у маленьких собак значительно выше, чем у больших. Именно поэтому они более активны, но и быстрее замерзают на холоде.
FAQ
Как выбрать щенка маленькой породы?
Отдавайте предпочтение щенкам из проверенных питомников, которые соответствуют породному стандарту. Здоровый щенок должен быть упитанным, активным, с ясными глазами и чистой шерстью.
Сколько стоит собака карманной породы?
Стоимость варьируется от 15 до 100+ тысяч рублей и зависит от породы, родословной, титулов родителей и репутации питомника. Подозрительно низкая цена — часто признак недобросовестного разведения.
Что лучше: мальчик или девочка для квартиры?
Половые различия больше влияют на характер, чем на размер. Кобели могут быть более доминантными и склонны метить территорию, а суки — более ласковыми, но у них бывают течки. Выбор зависит от личных предпочтений.
Исторический контекст
Мода на миниатюрных собак имеет глубокие исторические корни. Еще в древнем Китае и Японии знатные особы заводили крошечных пекинесов и японских хинов, которых носили в рукавах кимоно — прообразе современной "карманной" сумки. В Европе, особенно во Франции и Англии, в XVII-XIX веках маленькие собачки вроде папийонов и кинг-чарльз-спаниелей были непременным атрибутом аристократок.
Однако если раньше селекция была направлена в первую очередь на закрепление изящного внешнего вида и характера, то современный тренд на экстремальную миниатюрность, порожденный спросом в эпоху соцсетей, сместил акценты в опасную сторону. Стремление получить "собаку-игрушку" привело к инбридингу и игнорированию жизненно важных показателей здоровья, что стало серьезной проблемой для благополучия этих животных.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru