Крошечные кости взорвали науку: Испания нашла динозавра, который закрывает 70 миллионов лет пустоты

Иногда самые важные открытия в палеонтологии выглядят совсем не как сенсация: не гигантский хищник, не новый "король динозавров", а крошечные кости, которые легко принять за второстепенную находку. Но именно так произошло в Испании, где учёные обнаружили останки миниатюрных травоядных динозавров, способных изменить представления об эволюции целой группы. Новый вид, получивший имя Foskeia pelendonum, неожиданно помог заполнить огромный временной пробел в истории орнитоподов. Об этом сообщает редакция издания.

Находка в Бургосе: почему маленькие кости оказались большой сенсацией

Окаменелости нашли в провинции Бургос на севере Испании. Исследователи установили, что останки принадлежат как минимум пяти разным особям и относятся к раннемеловому периоду. При этом главной интригой стал размер: динозавры были очень маленькими, и именно это сначала выглядело как нечто необычное, но не обязательно значимое.

Дальнейшее изучение показало обратное. Учёные пришли к выводу, что перед ними не "уменьшенная копия" известных видов, а самостоятельная линия развития. Гистологические анализы подтвердили, что по крайней мере одна из найденных особей была взрослой, то есть речь идёт не о детёнышах более крупного вида. Это важный аргумент, потому что миниатюрность в данном случае — не возрастная особенность, а характеристика самого животного.

Foskeia pelendonum: происхождение названия и необычные особенности

Новый вид получил название Foskeia pelendonum. Родовое имя Foskeia связано с греческим словом "свет", а также с элементом "skei", происходящим от глагола "voskein" — "искать пищу". Видовое название pelendonum отсылает к племени пелендонов, которые в древности жили в регионе Фуэнтес-дель-Дуэро на территории современной Испании.

Исследователи отмечают, что Foskeia обладала целым набором необычных признаков. Среди них — странные особенности строения черепа и другие уникальные черты, которые не вписываются в привычную схему "маленький значит примитивный". Кроме того, в процессе роста у этих динозавров менялась осанка, а такие изменения связывают с особенностями поведения в густых лесах, где важны резкие ускорения и манёвренность.

Как новый вид закрывает 70 миллионов лет "пустоты" в эволюции

Главное значение находки — в её эволюционном контексте. Орнитоподы считаются одной из наиболее успешных групп травоядных динозавров, но в их истории есть участки, по которым у науки долгое время было мало данных. Foskeia, как подчёркивают авторы исследования, помогает заполнить примерно 70 миллионов лет пробела и показывает, что развитие этих динозавров могло идти более разнообразными путями, чем предполагалось ранее.

Результаты работы опубликованы в журнале Papers in Palaeontology. Исследователи подчёркивают, что даже небольшой по размерам вид способен оказаться ключевым для понимания целой эпохи. Это особенно важно для реконструкции древних экосистем Европы раннего мела, где фауна могла быть куда более сложной и неоднородной.

"Слишком маленький размер не означает эволюционное упрощение — этот череп странный и чрезвычайно эволюционировал", — отмечает Маркос Бесерра из Национального университета Кордовы.

Почему это не "мини-игуанодон" и что меняется в научной картине

В популярном представлении маленький орнитопод легко представить как "мини-версию" более крупных родственников, например игуанодона. Но учёные с этим не согласны: Foskeia не укладывается в образ уменьшенного динозавра, который просто повторяет уже знакомую анатомию.

Напротив, находка показывает, что миниатюрность могла сопровождаться сложной специализацией и самостоятельной эволюционной траекторией. Это заставляет по-новому оценить роль небольших травоядных динозавров в древних лесах и понять, как именно они приспосабливались к среде, где скорость, ловкость и особенности питания могли быть важнее размеров.