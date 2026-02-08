Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 0:17

На карте — крошечная точка, а по факту целая страна: топ самых маленьких государств мира

Некоторые страны на карте выглядят как едва заметные точки, но при этом обладают полноценным суверенитетом, собственной историей и уникальной культурой. Их площадь порой меньше обычного городского района, однако значение и узнаваемость давно вышли за географические рамки. Эти мини-государства доказывают, что размер территории не определяет роль страны в мире. Об этом сообщает издание Mini-štát.

Маленькие страны с большим характером

Самые маленькие страны мира нередко удивляют контрастом между скромной площадью и насыщенной историей. Они легко исследуются за один-два дня, но при этом предлагают путешественникам плотную концентрацию архитектуры, традиций и атмосферы, которую сложно найти в крупных государствах. Ниже — пять стран, которые официально считаются самыми маленькими на планете.

Сан-Марино — 61 км²

Сан-Марино — старейшая республика Европы, затерянная среди гор Южной Европы и полностью окружённая Италией. Узкие средневековые улочки, крепостные башни и панорамные виды делают страну похожей на музей под открытым небом. По площади и численности населения Сан-Марино сопоставимо с небольшим европейским городом, однако при этом сохраняет полноценную государственность и собственные институты власти.

Тувалу — 26 км²

Тувалу расположено в центральной части Тихого океана, между Австралией и Гавайями, и состоит из нескольких низменных коралловых островов. В некоторых местах ширина суши настолько мала, что от одного берега до другого можно дойти пешком за считаные минуты. Страна считается одной из самых изолированных в мире и живёт в тесной связи с океаном и традиционным укладом.

Науру — 21 км²

Науру — крошечное островное государство в Микронезии, не имеющее официальной столицы. Вся страна опоясана одной кольцевой дорогой, а её ландшафт сформирован коралловым известняком и залежами фосфатов. Несмотря на размеры, Науру обладает ярко выраженной национальной идентичностью и самостоятельной культурой, а окружающие воды славятся прозрачностью и спокойствием.

Монако — около 2 км²

Монако — независимый город-государство на Лазурном Берегу, зажатый между Францией и Средиземным морем. Это одна из самых густонаселённых стран мира, где на нескольких квадратных километрах сосредоточены казино, яхтенные гавани, роскошные кварталы и легендарная трасса "Формулы-1". Миниатюрные размеры сочетаются здесь с глобальной узнаваемостью и высоким уровнем жизни.

Ватикан — 0,44 км²

Ватикан — самая маленькая страна в мире, полностью окружённая территорией Рима. Это теократическое государство с особой формой правления и минимальным числом граждан. Несмотря на крошечную площадь, Ватикан обладает колоссальным культурным и религиозным значением благодаря базилике Святого Петра, Ватиканским музеям и статусу духовного центра католического мира.

Мини-государства наглядно показывают, что даже самые небольшие территории могут играть заметную роль в мировой истории, культуре и туризме.

