Головная боль
© freepik.com by yanalya is licensed under public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:55

Шум в ушах не просто мешает жить — это сигнал опасных заболеваний: вот что он может означать

Шум в ушах, или тиннитус, является симптомом, указывающим на нарушения работы слухового нерва и кровоснабжения внутреннего уха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал Владимир Зайцев, руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, кандидат медицинских наук и врач высшей категории.

Причины и механизмы развития тиннитуса

Зайцев пояснил, что постоянный или периодический шум в ушах часто связан с нарушением кровотока и питания слухового нерва. Это состояние может сопровождать шейный остеохондроз, колебания артериального давления и повреждение волосковых клеток внутреннего уха, которые отвечают за передачу звуковых сигналов.

"Тиннитус — это признак ишемии, то есть нарушенного питания слухового нерва. Когда развивается, например, шейный остеохондроз на фоне повышенного или пониженного артериального давления, появляется шум в ушах", — пояснил врач.

Кроме того, шум в ушах может быть связан с различными заболеваниями слухового аппарата, такими как отосклероз, болезнь Меньера или кондуктивная тугоухость. В некоторых случаях этот симптом указывает на риск серьезных сосудистых осложнений.

Шум в ушах как симптом сосудистых заболеваний

Зайцев отметил, что шум в ушах также может предшествовать таким серьезным заболеваниям, как инфаркт или инсульт.

"Шум в ушах наблюдается при отосклерозе, болезни Меньера и кондуктивной тугоухости, когда слуховая труба начинает спаиваться. Это тревожный симптом, поскольку может предшествовать инфаркту или инсульту", — подчеркнул он.

Даже если этого не происходит, шум в ушах часто сопровождается выраженным снижением слуха, что также требует медицинского вмешательства.

Важность своевременной диагностики

Врач подчеркнул, что при появлении шумов в ушах необходимо обратиться к врачу-отоларингологу для обследования и лечения. Своевременная диагностика позволяет эффективно устранить шум и предотвратить развитие стойкой тугоухости. Однако при длительном игнорировании симптома изменения могут стать необратимыми, что значительно усложнит лечение в будущем.

Таким образом, шум в ушах может быть симптомом различных заболеваний и серьезных сосудистых нарушений, и важно своевременно обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

