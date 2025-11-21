Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 19:52

От детских баттлов до TikTok-хита: шокирующая версия о скрытой музыкальной карьере Шаламе

В сети возникла теория, что за маской рэпера EsDeeKid скрывается Тимоте Шаламе — TikTok

Британский рэпер EsDeeKid неожиданно стал объектом одной из самых обсуждаемых интернет-теорий. Пользователи соцсетей всерьёз предположили, что за маской анонимного исполнителя может скрываться актёр Тимоте Шаламе. Слухи подогреваются редкостью публичных появлений музыканта и минимальным цифровым следом, который оставляет артист.

Таинственный исполнитель из Ливерпуля, ставший популярным благодаря вирусному треку "LV Sandals" в TikTok, почти никогда не показывает лицо. На всех публичных мероприятиях он появляется в балаклаве, скрывая свои черты. С выходом альбома "Rebel" поклонники начали внимательно изучать каждую деталь, пытаясь разгадать его личность. Инициатором обсуждения стала пользовательница TikTok KJ Freeman, которая заметила несколько совпадений в биографиях артистов.

Совпадения и подозрительные детали

  1. Шаламе был замечен в Лондоне на концерте Fakemink — друга и соавтора трека EsDeeKid "LV Sandals".

  2. С детства актёр увлекается хип-хопом: в сети есть видео, где он читает рэп под псевдонимом Timmy Tim.

  3. Некоторые пользователи отметили сходство глаз рэпера в маске и Тимоте Шаламе.

  4. Профили EsDeeKid в социальных сетях созданы лишь в 2024 году, а в Cash App он зарегистрирован как Дамарио Джонс.

Пока ни сам Шаламе, ни EsDeeKid не прокомментировали слухи. Интернет-пользователи в шутку связывают это с отношениями актёра с Кайли Дженнер, которая часто встречается с рэперами.

Советы шаг за шагом: как отличить слух от факта

  1. Проверяйте даты создания профилей артиста в соцсетях.

  2. Сравнивайте видео с публичными появлением и записи выступлений.

  3. Обращайте внимание на стиль и манеру исполнения, которые трудно полностью скрыть.

  4. Следите за официальными заявлениями артиста и его менеджмента.

  5. Не распространяйте неподтверждённую информацию без источников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приравнивать внешнее сходство к идентичности.
    Последствие: создание ложных теорий и паники среди фанатов.
    Альтернатива: анализировать биографические факты, совместные проекты и подтверждённые источники.

  • Ошибка: слепое доверие слухам из TikTok.
    Последствие: распространение дезинформации.
    Альтернатива: искать первоисточники новостей и интервью.

А что если…

Что если EsDeeKid действительно Тимоте Шаламе? Тогда музыкальная карьера актёра окажется совершенно новым направлением, а тайные выступления в маске — попыткой сохранить анонимность и свободу самовыражения. Такой сценарий объяснил бы и минимальный цифровой след артиста, и участие в треках с известными рэперами.

Мифы и правда

  • Миф: все знаменитости активно используют социальные сети.
    Правда: некоторые артисты сознательно ограничивают цифровой след.

  • Миф: внешнее сходство гарантирует идентичность.
    Правда: совпадения могут быть случайными и не отражать реальной личности.

Три интересных факта

  1. Маска EsDeeKid стала частью его фирменного образа и привлекла внимание СМИ.

  2. Трек "LV Sandals" завирусился в TikTok за считанные дни.

  3. Тимоте Шаламе в детстве участвовал в рэп-баттлах под псевдонимом Timmy Tim.

