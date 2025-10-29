Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 22:39

Моторное масло убивает ремень ГРМ? Разбираем главные мифы и реальные причины износа

Родной ремень ГРМ при бережной эксплуатации может пройти до 200 тысяч километров

Замена ремня ГРМ — одна из тех процедур, которая заставляет многих автовладельцев задуматься о предстоящих тратах. Согласно официальным регламентам, его меняют на отметке в 100-120 тысяч километров, но многие сервисы настоятельно рекомендуют делать это раньше, уже после 80-90 тысяч. Однако жизнь вносит свои коррективы, и не всегда есть возможность вовремя выделить средства на эту важную процедуру. Так есть ли способ немного отсрочить визит на СТО без серьезных последствий для двигателя?

От чего на самом деле зависит ресурс ремня ГРМ

Оказывается, заводской ремень, установленный на конвейере, часто обладает куда большим запасом прочности, чем принято считать. В практике многих таксопарков, где автомобили эксплуатируются практически без отдыха, нередки случаи, когда оригинальный ремень ГРМ спокойно отрабатывает 150, а то и 200 тысяч километров. Конечно, таксисты идут на это не от хорошей жизни — замена комплекта ГРМ (ремня, роликов, помпы) ощутимо бьет по карману. Но сам факт говорит о том, что ресурс сильно зависит от условий эксплуатации.

""Родной ремень при бережной эксплуатации может пройти и 150, и 200 тысяч километров"", — отметил руководитель СТО.

Ключевой момент — это состояние не только самого ремня, но и всего сопутствующего обвеса. Если при осмотре вы уверены, что ролики не шумят, помпа не подтекает, а на самом ремне нет явных следов износа (например, глубоких трещин, вытертых зубьев, расслоения корда или следов масла), то с заменой действительно можно немного повременить.

Как бережная эксплуатация влияет на износ

Самый простой и абсолютно бесплатный способ продлить жизнь ремню ГРМ — это изменить свои привычки вождения. Основной враг этого узла — резкие нагрузки.

Представьте, что происходит при холодном пуске двигателя, особенно в мороз. Загустевшее масло создает огромное сопротивление, и стартеру приходится с огромным усилием проворачивать коленвал. В этот момент ремень испытывает колоссальные нагрузки, пытаясь провернуть распредвал и все навесное оборудование. Аналогичная ситуация возникает при агрессивной манере езды, когда водитель постоянно крутит мотор до отсечки.

Таким образом, три простых правила помогают значительно снизить износ:

  1. Всегда прогревайте двигатель перед поездкой. Не обязательно делать это 10-15 минут, но дайте мотору поработать хотя бы пару минут, чтобы масло немного разжижилось и поступило ко всем узлам.

  2. Избегайте резких стартов и работы на высоких оборотах. Плавный разгон и спокойная езда не только сэкономят топливо, но и продлят жизнь многим деталям, включая ГРМ.

  3. По возможности, старайтесь не эксплуатировать автомобиль в сильные морозы. Если другой возможности нет, то следующий совет особенно важен.

Роль моторного масла в долголетии ремня

Отдельно стоит поговорить о моторном масле, которое многие выбирают, не задумываясь о последствиях для ГРМ. Чем более вязкое и густое масло вы заливаете, тем тяжелее стартеру провернуть коленвал зимой. Каждая такая попытка — это ударная нагрузка на зубья ремня.

""Чем выше вязкость и гуще смазка, тем сложнее происходит пуск ДВС на холодную"", — подчеркнул специалист.

Поэтому если вы хотите минимизировать риски, на зимний сезон переходите на менее вязкое масло, рекомендованное производителем для вашего климата. Это существенно облегчит холодный пуск и снизит нагрузку на ремень ГРМ в самый критичный для него момент.

А что если…

Если пренебречь этими советами и продолжать эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме, то последствия могут быть катастрофическими. Обрыв ремня ГРМ на большинстве современных двигателей — это не просто очередная поломка, а практически гарантированная встреча поршней с клапанами. Итог — загибание клапанов, повреждение поршней и головки блока, что выливается в капитальный ремонт мотора, сравнимый по стоимости с половиной подержанного автомобиля.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать правильное масло для продления жизни ГРМ?
Ориентируйтесь не на вязкость, а на допуски, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля. Для зимы выбирайте масло из низкотемпературного диапазона, рекомендованного для вашего региона.

Сколько стоит ремонт двигателя после обрыва ГРМ?
Стоимость варьируется в очень широких пределах и зависит от модели двигателя. На распространенных гражданских моделях работа с заменой клапанов, поршней и шлифовкой головки блока может обойтись от 50 до 150 тысяч рублей и более.

Что лучше: вовремя поменять ремень или рисковать, следуя советам?
Данный материал — не призыв нарушать регламенты, а руководство по безопасной эксплуатации для тех, кто в силу обстоятельств вынужден немного отложить замену. Идеальная стратегия — плановая замена всего комплекта ГРМ у проверенного специалиста в срок, предписанный производителем.

Три факта о ремне ГРМ

  1. Изначально в автомобилях для привода ГРМ использовались исключительно металлические цепи. Массовый переход на зубчатые ремни начался в 60-х годах прошлого века, так как они были тише, дешевле и не требовали смазки.

  2. Самый опасный враг резинового ремня — не время и пробег, а моторное масло и антифриз. Попадание этих технических жидкостей на поверхность ремня резко ускоряет процесс его старения и разрушения.

  3. Существуют так называемые "бесклапанные" моторы (например, некоторые старые двигатели Mitsubishi), при обрыве ремня на которых последствия минимальны. Конструкция их камер сгорания такова, что поршни и клапаны не встречаются друг с другом.

Исторический контекст

Эволюция ремня ГРМ тесно связана с стремлением инженеров сделать двигатели мощнее, экономичнее и тише. Цепной привод, хоть и долговечен, был шумным и требовал сложной системы смазки. Появление в 1950-х годах первых зубчатых ремней от компании Gates стало настоящей революцией. Это позволило упростить конструкцию мотора, снизить его вес и себестоимость производства. С тех пор технологии шагнули далеко вперед: современные ремни делают из композитных материалов на основе неопрена и стекловолокна, что значительно увеличило их ресурс. Однако фундаментальный принцип работы и высочайшая ответственность этого узла остались неизменными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прибыль Mercedes-Benz за девять месяцев 2025 года сократилась вдвое сегодня в 14:07
Кризис под капотом: Mercedes-Benz сыпется быстрее, чем ожидали аналитики

Mercedes-Benz переживает масштабную реструктуризацию и временные убытки. Почему компания потеряла половину прибыли и сможет ли вернуть лидерство?

Читать полностью » Мошенники создают фальшивые фирмы для продажи автомобилей из-за границы — МВД сегодня в 13:07
Думал, беру Mazda из Европы по выгодной цене — а попал в список обманутых

Мошенники придумывают всё новые схемы, чтобы обмануть покупателей авто из-за границы. Как не попасться на уловки и распознать фальшивую сделку вовремя?

Читать полностью » Шагапов: продажа автомобиля через трейд-ин снижает риски, но уменьшает выгоду сегодня в 12:10
Думал, продажа авто — простое дело, а оказалось, там сплошные ловушки

Продажа подержанного авто может быть не только выгодной, но и безопасной. Эксперт "Автокода" делится практическими советами, как провести сделку без риска.

Читать полностью » Мошенники рассылают поддельные письма со штрафами ГИБДД — заявление МВД сегодня в 11:59
Оплатил штраф через QR — потом узнал, что заплатил вовсе не государству

Мошенники нашли новый способ обмануть водителей — рассылают поддельные постановления о штрафах. Разбираемся, как распознать фальшивку и не потерять деньги.

Читать полностью » Царапина на кузове автомобиля может привести к коррозии металла сегодня в 9:59
Ржавчина подкрадывается, как вор в ночи: как одна царапина может превратить кузов в решето

Мелкая царапина на капоте может превратиться в большую проблему. Как вовремя остановить ржавчину и спасти кузов — пошаговое руководство.

Читать полностью » Исполнительный директор сегодня в 9:16
Автомобили держат дольше, чем браки: почему россияне не продают свои машины

Владельцы автомобилей 3-7 лет не спешат продавать свои машины — выясняем, что стоит за этой тенденцией и как она влияет на рынок подержанных авто.

Читать полностью » Робин Денхолм: Tesla добавит руль и педали в беспилотное такси Cybercab сегодня в 8:58
Автомобиль без водителя — но с бюрократом за спиной: почему Tesla вынуждена вернуть руль

Tesla столкнулась с неожиданным препятствием на пути к запуску полностью автономного такси — проект Cybercab теперь может получить руль и педали.

Читать полностью » сегодня в 8:51
Не роскошь, а необходимость: кроссоверы стали новой нормой на российских дорогах

Кроссоверы снова правят бал на российском авторынке. Как изменились вкусы водителей и почему Haval Jolion обошёл всех конкурентов?

Читать полностью »

Новости
Наука
Прземус: в Йене обнаружили скрытую надпись "Клемес Стам" на корродированном мече XVI века
Красота и здоровье
Дерматологи: доказательств эффективности розмаринового масла для роста волос недостаточно
Дом
Альтернативные места для корзины с грязным бельем при маленькой ванной
Красота и здоровье
Исследователи: тестостерон не повышает энергию и настроение у женщин — эффект сопоставим с плацебо
Садоводство
Как сохранить урожай под снегом: растения, которые переживут зиму в открытом грунте
Наука
В Турции в стенах дома в деревне Ярышлы обнаружили камни с латинскими надписями Каракаллы
Еда
Врач-диетолог напомнила, что сало содержит витамин D и полезные жирные кислоты
Туризм
Российский тревел-блогер заявил, что русские и американцы больше похожи, чем кажется
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet