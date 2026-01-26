Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ремонтник, обслуживающий автомобили
Ремонтник, обслуживающий автомобили
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 12:02

Замена за копейки или ремонт за сотни тысяч: ремень ГРМ превращает экономию в приговор двигателю

Несмененный ремень ГРМ привел к ремонту двигателя на сотни тысяч — автомеханики

Многие водители откладывают замену ремня газораспределительного механизма, считая эту процедуру второстепенной и слишком затратной. Пока двигатель работает ровно, кажется, что риск минимален и можно немного повременить. Однако одна внезапная поломка способна перечеркнуть эту логику и обернуться серьезными финансовыми потерями. Об этом сообщает "Российская газета".

Почему ремень ГРМ нельзя откладывать

Ремень газораспределительного механизма отвечает за точную синхронизацию работы коленчатого и распределительного валов. При его износе или обрыве нарушается работа двигателя, а в худшем случае происходит механическое столкновение клапанов с поршнями. Наиболее уязвимыми в этом плане считаются 16-клапанные моторы, где подобный сценарий почти всегда заканчивается дорогостоящим ремонтом. Подобные поломки особенно характерны для автомобилей с солидным пробегом, когда владельцы надеются "дотянуть" до следующего обслуживания, не учитывая реальный износ узлов, о котором нередко говорят и при покупке машин с пробегом свыше 150 тысяч километров, где риск дорогого ремонта заметно возрастает.

Автослесари регулярно подчеркивают, что ремень ГРМ относится к расходным элементам с четко установленным регламентом замены. В зависимости от модели и условий эксплуатации интервал обычно составляет от 60 до 120 тысяч километров. Игнорирование этих рекомендаций превращает профилактическую процедуру в лотерею с крайне неприятным призом.

История, которая стала уроком

С подобной ситуацией столкнулся журналист портала "Автовзгляд". Накануне новогодних праздников его 20-летний Chevrolet заглох на подмосковной трассе. Пробег автомобиля составлял около 170 тысяч километров — по меркам возраста машины показатель умеренный, однако ремень ГРМ не менялся уже давно. Владелец планировал заменить его вместе с помпой, но постоянно откладывал визит в сервис из-за высокой стоимости работ.

Когда поломка все же произошла, выбор сервисов оказался ограничен: многие СТО принимали клиентов только после праздников. В итоге журналист обратился в ближайшую мастерскую, рассчитывая сократить расходы, но реальность оказалась далека от ожиданий.

Цена отложенного решения

После дефектовки стало ясно, что обрыв ремня привел к загибу всех 16 клапанов. В перечень работ вошли их замена, установка новых маслосъемных колпачков, восстановление направляющих, шлифовка седел и фрезеровка головки блока цилиндров. Первоначальная смета ремонта приблизилась к 240 тысячам рублей. Отказ от части второстепенных операций позволил сократить сумму почти вдвое, но даже после этого затраты оказались несопоставимы с ценой своевременной замены ремня.

Такие случаи хорошо иллюстрируют, почему регулярное техническое обслуживание двигателя напрямую влияет на его ресурс. Не случайно автомеханики отмечают, что даже серийные моторы при грамотном уходе способны служить очень долго, а двигатели с пробегом более миллиона километров - это не миф, а результат дисциплинированного обслуживания.

В итоге замена ремня ГРМ остается одной из самых разумных инвестиций в надежность автомобиля. Она позволяет избежать внезапных поломок, длительного простоя и расходов, которые легко выходят за рамки запланированного бюджета, если вовремя не уделить внимание этому, на первый взгляд, незаметному элементу.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утеря прав создает риск их использования в мошеннических схемах — юрист Семеновский 24.01.2026 в 13:43
Удостоверение исчезло — проблемы на подходе: потеря прав запускает цепочку рисков и ограничений

Потеря водительских прав не наказывается штрафом, но может обернуться мошенничеством и ограничениями. Как действовать и восстановить документ без рисков.

Читать полностью » Продажи кроссоверов с пробегом в России выросли на 9,5% в 2025 году – автоэксперты 24.01.2026 в 13:40
Кроссоверы с пробегом уходили быстрее обычного: рынок удивил ценами и любимчиками россиян

В 2025 году россияне активнее покупали кроссоверы с пробегом: рынок вырос, цены снизились, а интерес к моделям ушедших брендов заметно усилился.

Читать полностью » Honda выходит из совместного производства топливных элементов с GM — autojournal 23.01.2026 в 19:37
Водородная стратегия Honda разворачивается заново: компания уходит от совместного производства с GM

Honda прекращает совместное производство с GM и закрывает выпуск систем FCSM в США к концу 2026 — теперь ставка на собственные водородные топливные элементы.

Читать полностью » Долгий холостой ход 15 минут повышает риск износа цилиндров — Рэндольф 23.01.2026 в 18:07
Холодный мотор зимой изнашивается в первые минуты: правильный прогрев решает это без фанатизма

Зима приносит вызовы для мотора. Узнайте, как правильно прогревать двигатель, чтобы избежать износа и сохранить мощность — советы инженеров и секреты экспертов.

Читать полностью » 4Runner пятого поколения получил минимум сложной электроники 23.01.2026 в 14:05
Toyota 4Runner пятого поколения держит цену: владельцы объяснили, почему не хотят “новинку”

Сравнение 5-го и 6-го Toyota 4Runner: пятое поколение — эталон надёжности и простоты, шестое — новая сложность и сомнения в долговечности.

Читать полностью » Суды взыскали с УК более 1 млн рублей за падение снега на авто — юристы 23.01.2026 в 14:02
С крыши прилетело — УК попала: как выбить до миллиона рублей за разбитый снегом автомобиль

Падение снега или сосулек на автомобиль во дворе может привести к крупным убыткам, но при грамотных действиях их можно взыскать с управляющей компании.

Читать полностью » Подержанные авто за 2–3 млн рублей продаются быстрее ряда сегментов — автоаналитики 23.01.2026 в 13:40
Перекупы не успевают моргнуть — вторичный рынок сметает эти авто за 2–3 млн без пауз

Рынок подержанных автомобилей в России показывает высокую активность: аналитики выяснили, какие бренды и модели в сегменте 2–3 млн рублей продаются быстрее.

Читать полностью » Дрель, шуруповерт или зубная паста: лучший способ отполировать фары 23.01.2026 в 13:36

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал MosTimes, как самостоятельно отполировать фары автомобиля.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Драматические фильмы помогают прожить эмоции через сюжет — Vogue
Авто и мото
Палитру цветов автомобильных номеров предложили расширить — автоэксперты
Авто и мото
Каждый десятый владелец авто тратит более 30 тыс рублей в месяц — аналитики
Наука
В гробнице у Виа Пьетралата нашли саркофаг и урны с прахом — археологи
Красота и здоровье
Высокий холестерин не вызывает симптомов до инфаркта или инсульта — Science Focus
Питомцы
Вознаграждение после приёма снизило стресс собак у ветеринара — Le Mag du Chien
Туризм
В Парме развили гастрономию как часть культурной идентичности — HuffPost
Дом
Многослойное освещение добавило кухне тепла и гибкости — Роуселл
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet