Замена за копейки или ремонт за сотни тысяч: ремень ГРМ превращает экономию в приговор двигателю

Многие водители откладывают замену ремня газораспределительного механизма, считая эту процедуру второстепенной и слишком затратной. Пока двигатель работает ровно, кажется, что риск минимален и можно немного повременить. Однако одна внезапная поломка способна перечеркнуть эту логику и обернуться серьезными финансовыми потерями. Об этом сообщает "Российская газета".

Почему ремень ГРМ нельзя откладывать

Ремень газораспределительного механизма отвечает за точную синхронизацию работы коленчатого и распределительного валов. При его износе или обрыве нарушается работа двигателя, а в худшем случае происходит механическое столкновение клапанов с поршнями. Наиболее уязвимыми в этом плане считаются 16-клапанные моторы, где подобный сценарий почти всегда заканчивается дорогостоящим ремонтом. Подобные поломки особенно характерны для автомобилей с солидным пробегом, когда владельцы надеются "дотянуть" до следующего обслуживания, не учитывая реальный износ узлов, о котором нередко говорят и при покупке машин с пробегом свыше 150 тысяч километров, где риск дорогого ремонта заметно возрастает.

Автослесари регулярно подчеркивают, что ремень ГРМ относится к расходным элементам с четко установленным регламентом замены. В зависимости от модели и условий эксплуатации интервал обычно составляет от 60 до 120 тысяч километров. Игнорирование этих рекомендаций превращает профилактическую процедуру в лотерею с крайне неприятным призом.

История, которая стала уроком

С подобной ситуацией столкнулся журналист портала "Автовзгляд". Накануне новогодних праздников его 20-летний Chevrolet заглох на подмосковной трассе. Пробег автомобиля составлял около 170 тысяч километров — по меркам возраста машины показатель умеренный, однако ремень ГРМ не менялся уже давно. Владелец планировал заменить его вместе с помпой, но постоянно откладывал визит в сервис из-за высокой стоимости работ.

Когда поломка все же произошла, выбор сервисов оказался ограничен: многие СТО принимали клиентов только после праздников. В итоге журналист обратился в ближайшую мастерскую, рассчитывая сократить расходы, но реальность оказалась далека от ожиданий.

Цена отложенного решения

После дефектовки стало ясно, что обрыв ремня привел к загибу всех 16 клапанов. В перечень работ вошли их замена, установка новых маслосъемных колпачков, восстановление направляющих, шлифовка седел и фрезеровка головки блока цилиндров. Первоначальная смета ремонта приблизилась к 240 тысячам рублей. Отказ от части второстепенных операций позволил сократить сумму почти вдвое, но даже после этого затраты оказались несопоставимы с ценой своевременной замены ремня.

Такие случаи хорошо иллюстрируют, почему регулярное техническое обслуживание двигателя напрямую влияет на его ресурс. Не случайно автомеханики отмечают, что даже серийные моторы при грамотном уходе способны служить очень долго, а двигатели с пробегом более миллиона километров - это не миф, а результат дисциплинированного обслуживания.

В итоге замена ремня ГРМ остается одной из самых разумных инвестиций в надежность автомобиля. Она позволяет избежать внезапных поломок, длительного простоя и расходов, которые легко выходят за рамки запланированного бюджета, если вовремя не уделить внимание этому, на первый взгляд, незаметному элементу.